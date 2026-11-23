Efter sin storseger i mellanårsvalet förbereder demokraterna en omfattande granskningsoffensiv mot Donald Trump, hans familj och administration.
Största majoriteten på 2000-talet – nu ska familjen Trump utredas
Det demokratiska partiet i USA har nu vunnit minst 258 mandat i representanthuset, enligt Associated Press. Republikanerna har tagit hem 173 mandat, och fyra mandat kvarstår där en vinnare ännu inte har har utsetts.
Därmed har demokraterna säkrat den största majoriteten i kammaren sedan 1992, enligt Washington Post. Vad de ska göra med sin nya makt är under frenetisk debatt, men den debatten lär få Trump-administrationen att svettas.
Uppmaningen: Skaffa advokat
Demokraternas Robert Garcia, som väntas leda representanthusets tillsynsutskott, gick direkt efter valet ut med budskapet ”Lawyer up”, alltså att det är dags att skaffa advokat. Garcia har skickat brev till bland andra Donald Trump Jr., Eric Trump, Jared Kushner och vicepresident JD Vance, justitieminister Todd Blanche och Vita husets stabschef Stephen Miller.
”Om du är medlem i brottsfamiljen Trump och skor dig på den amerikanska allmänheten, då bör du skaffa advokat”, säger Garcia till MSNBC.
Han och de andra demokraterna förbereder en rad utredningar:
En av de största frågorna gäller hur Trumpfamiljen har kunnat bygga upp sin förmögenhet under presidentens andra mandatperiod. Särskilt intressant är familjens omfattande satsningar på kryptovalutor, däribland bolaget World Liberty Financial, och investeringar genom Donald Trump Juniors riskkapitalbolag 1789 Capital. Demokraterna vill undersöka om företag med kopplingar till familjen har fått statliga kontrakt eller gynnsamma politiska beslut.
Vilka finansierade balsalen?
Även svärsonen Jared Kushners affärer väntas hamna under lupp. Kushner driver investeringsbolaget Affinity Partners, som har fått miljardinvesteringar från bland annat Saudiarabien. Demokraterna vill granska hur affärerna förhåller sig till hans roll som rådgivare i amerikansk utrikespolitik och hans kontakter med utländska regeringar.
En annan fråga gäller donationer från företag och miljardärer med intressen hos administrationen. Demokraterna vill bland annat granska vilka företag som finansierat Trumps planerade balsal vid Vita huset och om donationerna har följts av förmånliga beslut. Även statliga kontrakt, skattelättnader och affärer inom försvarsindustrin finns på listan.
Jeffrey Epstein-utredningen är ytterligare ett prioriterat område. Demokraterna vill granska justitiedepartementets hantering av dokumenten om den dömde sexförbrytaren, vilka uppgifter som har undanhållits och varför. Även behandlingen av Epsteins medbrottsling Ghislaine Maxwell, inklusive hennes flytt mellan anstalter, kan bli föremål för utfrågningar.
”Bara början”
Därutöver vill partiet granska migrationsmyndigheten ICE:s agerande, bland annat dödsskjutningar där migrationsagenter varit inblandade, samt vad Demokraterna beskriver som en politisering av justitiedepartementet och FBI.
Även kriget mot Iran väntas bli föremål för en omfattande kongressgranskning. Demokraterna vill undersöka varför Trump inledde kriget utan kongressens godkännande, hur administrationens motiveringar har förändrats och vilka konsekvenser kriget fått för amerikanska soldater och civila. Försvarsutskottet väntas också granska försvarsminister Pete Hegseths ledarskap och administrationens militära strategi.
”Det här är bara början”, konstaterade Garcia när de första konkreta stegen mot utredningarna presenterades i förra veckan.
Administrationen slår tillbaka
Vita huset försöker förekomma granskningarna. Chefsjuristen Will Scharf varnar för Demokraternas planer och skrev att utredningar som syftar till att skrämma tjänstemän kan utgöra ”flagrant kriminalitet”.
Donald Trump har också utfärdat ett presidentdekret som innebär att företag med federala kontrakt måste samordna sina svar på kongressens frågor med Vita huset. De ska också kunna undanhålla information som administrationen bedömer omfattas av sekretess eller privilegier.
Demokraternas Robert Garcia avfärdar anklagelserna och menade att kongressen har en självständig konstitutionell rätt att granska presidentmakten, och att den som försöker hindra det kan åtalas.
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