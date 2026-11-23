Vilka finansierade balsalen?

Även svärsonen Jared Kushners affärer väntas hamna under lupp. Kushner driver investeringsbolaget Affinity Partners, som har fått miljardinvesteringar från bland annat Saudiarabien. Demokraterna vill granska hur affärerna förhåller sig till hans roll som rådgivare i amerikansk utrikespolitik och hans kontakter med utländska regeringar.

En annan fråga gäller donationer från företag och miljardärer med intressen hos administrationen. Demokraterna vill bland annat granska vilka företag som finansierat Trumps planerade balsal vid Vita huset och om donationerna har följts av förmånliga beslut. Även statliga kontrakt, skattelättnader och affärer inom försvarsindustrin finns på listan.

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Jeffrey Epstein-utredningen är ytterligare ett prioriterat område. Demokraterna vill granska justitiedepartementets hantering av dokumenten om den dömde sexförbrytaren, vilka uppgifter som har undanhållits och varför. Även behandlingen av Epsteins medbrottsling Ghislaine Maxwell, inklusive hennes flytt mellan anstalter, kan bli föremål för utfrågningar.

”Bara början”

Därutöver vill partiet granska migrationsmyndigheten ICE:s agerande, bland annat dödsskjutningar där migrationsagenter varit inblandade, samt vad Demokraterna beskriver som en politisering av justitiedepartementet och FBI.

Även kriget mot Iran väntas bli föremål för en omfattande kongressgranskning. Demokraterna vill undersöka varför Trump inledde kriget utan kongressens godkännande, hur administrationens motiveringar har förändrats och vilka konsekvenser kriget fått för amerikanska soldater och civila. Försvarsutskottet väntas också granska försvarsminister Pete Hegseths ledarskap och administrationens militära strategi.

”Det här är bara början”, konstaterade Garcia när de första konkreta stegen mot utredningarna presenterades i förra veckan.

Administrationen slår tillbaka

Vita huset försöker förekomma granskningarna. Chefsjuristen Will Scharf varnar för Demokraternas planer och skrev att utredningar som syftar till att skrämma tjänstemän kan utgöra ”flagrant kriminalitet”.

Donald Trump har också utfärdat ett presidentdekret som innebär att företag med federala kontrakt måste samordna sina svar på kongressens frågor med Vita huset. De ska också kunna undanhålla information som administrationen bedömer omfattas av sekretess eller privilegier.

Demokraternas Robert Garcia avfärdar anklagelserna och menade att kongressen har en självständig konstitutionell rätt att granska presidentmakten, och att den som försöker hindra det kan åtalas.

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