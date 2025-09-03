Så ska Putin få tyst på kritiken i Ryssland

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

”Vill skapa rädsla”

Hos Roskomsvoboda, en rysk organisation som försvarar internetanvändares digitala rättigheter, misstänker man att lagen leder till att människor börjar radera appar.

”Lagens syfte är också att skapa rädsla och öka självcensuren bland publiken”, säger ordföranden Sarkis Darbinjan till Reuters.

De ryska myndigheterna uppmanar privatpersoner att ta del av en officiell lista över extremistiskt material.

Där finns bland annat material om och av oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och Jehovas vittnen, men även Instagram och Facebook som är förbjudna i Ryssland sedan 2022.

Vladimir Putin funderar, möjligen över nya ingrepp mot yttrandefriheten i Ryssland. 1 september kom flera lagar som inskränker den än mer. (Foto: Vladimir Smirnov/AP-TT)

Vill bara ha rysk teknik

Vladimir Putin har länge försökt etablera ”digital suveränitet” genom att enbart ryska tjänster. Det senaste i den kampanjen är Max, en ny app för chattar och samtal.

Regimen satsar stort på appen och vill att den ska ersätta Whatsapp och Telegram.

För att snabba på det har myndigheterna börjat begränsa samtal från andra appar med argumentet att man vill förhindra telefonbedrägerier, skriver Yle.

I Ryssland är flera andra meddelandetjänster redan blockerade. Det gäller exempelvis Viber, Discord och Signal.

Den ryska konsumentlagen kräver numera att Max finns installerad på alla nya telefoner som säljs i Ryssland. Men trots alla ansträngningar går det trögt för den statliga appen.

Böter och fängelse

Vidare i de nya lagarna; den nya lagen ”Om kommunikation” förbjuder abonnenter att ge sin telefon eller sitt sim-kort till ”andra personer”. Undantag görs endast för nära släktingar.

Att bryta mot lagen kan kosta 50 000 rubel i böter och den som initierat brottet kan få fängelse i tre år.

I lagen ”Om reklam” förbjuds reklam för de VPN-tjänster som lyckats kringgå de statliga blockeringarna.

Brott mot det förbudet leder till böter, för privatpersoner 80 000 rubel och för företag en halv miljon.

Alla personer och organisationer som myndigheterna stämplat som ”utländska agenter” förbjuds att delta i ”utbildnings- och upplysningsverksamhet”.

Paragrafen har redan fått tidskrifter om historia att lägga ned och bokhandlare har frenetiskt försökt sälja av alla böcker skrivna av ”utländska agenter”.

ANNONS

