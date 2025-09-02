Sur marknad och sanktioner: Nya vinstras för Rysslands oljejättar

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Bakom utvecklingen ligger något av en perfekt storm: överskott på marknaden, västerländska sanktioner och en penningpolitik som slår hårt mot exportintäkterna.

Resultatet är att några av världens största oljebolag nu går in i en ovanligt skakig period.

Igor Sechin, vd för Rosneft, varnade nyligen för att oljeöverskottet kan nå 2,6 miljoner fat per dag i slutet av året. Om prognosen slår in kan pristrycket fortsätta långt in i 2026.

Priset på rysk olja är betydligt lägre än vad staten hade budgeterat inför 2025. (Bild: Trading Economics)

Stora ras i vinstkolumnerna

Rosneft rapporterade ett vinstfall på 68 procent under första halvåret 2025 jämfört med året innan. Lukoil såg vinsten halveras, medan Gazprom Neft redovisade ett tapp på 54 procent, rapporterar Oilprice.com.

Även gasbolaget Novatek noterade lägre resultat, om än av andra skäl som stigande kostnader.

Trots kraftiga bakslag i resultaträkningarna har produktionen inte dragits ned. Tvärtom har vissa bolag till och med ökat volymerna. Att fortsätta pumpa olja är ett sätt att hålla exportflödena igång men också ett tecken på att efterfrågan, särskilt från Asien, kvarstår.

Det motsägelsefulla i situationen blir tydligt när man tittar på prisutvecklingen. Urals, Rysslands referensolja, handlades i snitt till 58 dollar fatet under första halvåret, 13 procent lägre än slutet av 2024.

Det gör ont i resultaträkningarna, men inte tillräckligt för att stoppa produktionen.

Vinstras för oljejättar i Ryssland