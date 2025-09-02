Dagens PS
Sur marknad och sanktioner: Nya vinstras för Rysslands oljejättar

Ryssland tappar oljepengar
Trots att Ryssland fortsätter att leverera olja till stora delar av världen med hjälp av skuggflottan så rasar vinsterna till följd av sanktioner och låga priser. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

När oljepriset rasar och sanktionerna hårdnar knakar även de största spelarna. Rysslands energibolag, Putins stora kassako, ser nu vinsterna rasa i en takt som få hade förutspått.

Bakom utvecklingen ligger något av en perfekt storm: överskott på marknaden, västerländska sanktioner och en penningpolitik som slår hårt mot exportintäkterna.

Resultatet är att några av världens största oljebolag nu går in i en ovanligt skakig period.

Igor Sechin, vd för Rosneft, varnade nyligen för att oljeöverskottet kan nå 2,6 miljoner fat per dag i slutet av året. Om prognosen slår in kan pristrycket fortsätta långt in i 2026.

Rysk olja
Priset på rysk olja är betydligt lägre än vad staten hade budgeterat inför 2025. (Bild: Trading Economics)

Stora ras i vinstkolumnerna

Rosneft rapporterade ett vinstfall på 68 procent under första halvåret 2025 jämfört med året innan. Lukoil såg vinsten halveras, medan Gazprom Neft redovisade ett tapp på 54 procent, rapporterar Oilprice.com.

Även gasbolaget Novatek noterade lägre resultat, om än av andra skäl som stigande kostnader.

Trots kraftiga bakslag i resultaträkningarna har produktionen inte dragits ned. Tvärtom har vissa bolag till och med ökat volymerna. Att fortsätta pumpa olja är ett sätt att hålla exportflödena igång men också ett tecken på att efterfrågan, särskilt från Asien, kvarstår.

Det motsägelsefulla i situationen blir tydligt när man tittar på prisutvecklingen. Urals, Rysslands referensolja, handlades i snitt till 58 dollar fatet under första halvåret, 13 procent lägre än slutet av 2024.

Det gör ont i resultaträkningarna, men inte tillräckligt för att stoppa produktionen.

Vinstras för oljejättar i Ryssland

  • Rosneft: –68 % första halvåret 2025
  • Lukoil: –51 %
  • Gazprom Neft: –54 %
  • Novatek: Nedgång, främst p.g.a. högre kostnader
Marknaden tror inte på sanktionseffekt

Normalt sett brukar hot om nya sanktioner ge stöd åt oljepriset. Men inte nu. Trots diskussioner i EU om att införa sekundära sanktioner mot länder som köper rysk råolja rör sig priserna snarare nedåt.

Enligt Reuters ökar ryska oljeleveranser till Indien, trots att USA infört strafftullar på indiska varor i protest mot importen. BNP Paribas beskriver situationen som ett bevis på att marknaden blivit avtrubbad inför sanktioner.

För västerländska energibolag är det en märklig paradox. Trots geopolitisk oro ligger priserna kvar på låga nivåer, och både ryska och internationella jättar får vänja sig vid att leva med betydligt smalare marginaler.

EkonomiOljaRyssland
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

