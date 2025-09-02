När oljepriset rasar och sanktionerna hårdnar knakar även de största spelarna. Rysslands energibolag, Putins stora kassako, ser nu vinsterna rasa i en takt som få hade förutspått.
Sur marknad och sanktioner: Nya vinstras för Rysslands oljejättar
Mest läst i kategorin
Nu rusar guldpriset till nya rekordnivåer
Bakgrunden till att guldpriset når nya höjder är förväntan om stundande räntesänkningar i USA vid sidan av en utbredd oro för den amerikanska centralbankens framtid. Bloomberg rapporterar att guldpriset får eld i baken av kommande, potentiella räntesänkningar från Federal Reserve. Samtidigt finns stora farhågor om centralbankens framtid sedan president Trump gjort allvarliga försök att peta …
Botten inte nådd: Prognoser ger bensin under 14 kronor
Tunga instanser siar om ännu billigare olja och en ännu svagare amerikansk dollar. För det svenska priset på bensin skulle prognoserna innebära nya bottenrekord. För bara några år sen lät bensinpriser under 20 kronor som en fröjd. När Ryssland anföll Ukraina rusade oljepriset och dollarn till rekordnivåer och bensin på över 24 kronor var ett …
Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar
Guld har sett en otrolig prisutveckling på nästan 38 procent under 2025, men prisökningen för silver ligger precis hack i häl. En orolig och ängslig marknad är den perfekta grogrunden för att guld ska bli dyrare. Normalt sett brukar effekten dämpas av att dollarn också stärks i osäkra tider, men när dollarn också faller rusar …
Kaffe har blivit 35 procent dyrare i augusti
Priset på kaffe föll kraftigt från pristoppen i början av maj till slutet av juli. Men nu har störningar på marknaden satt fart på prisökningen igen. När priserna var som högst i våras kostade kaffepaketen över 100 kronor. Nu har priset på kaffebönor rusat så pass kraftigt att vi kan kyssa de sänkta priserna adjö. …
Landet badar i olja – men tvingas leva i mörker
Irak är ett av världens mest oljerika länder. Ändå slocknar lamporna nästan dagligen. Ett land som pumpar upp miljoner fat råolja hindras från att hålla igång sitt elsystem. Frågan är hur det ens är möjligt. Irak sitter på världens femte största oljereserver och är näst störst inom OPEC efter Saudiarabien. Råoljan står för omkring 90 …
Bakom utvecklingen ligger något av en perfekt storm: överskott på marknaden, västerländska sanktioner och en penningpolitik som slår hårt mot exportintäkterna.
Resultatet är att några av världens största oljebolag nu går in i en ovanligt skakig period.
Igor Sechin, vd för Rosneft, varnade nyligen för att oljeöverskottet kan nå 2,6 miljoner fat per dag i slutet av året. Om prognosen slår in kan pristrycket fortsätta långt in i 2026.
Läs även:
Landet badar i olja – men tvingas leva i mörker. Dagens PS
Stora ras i vinstkolumnerna
Rosneft rapporterade ett vinstfall på 68 procent under första halvåret 2025 jämfört med året innan. Lukoil såg vinsten halveras, medan Gazprom Neft redovisade ett tapp på 54 procent, rapporterar Oilprice.com.
Även gasbolaget Novatek noterade lägre resultat, om än av andra skäl som stigande kostnader.
Trots kraftiga bakslag i resultaträkningarna har produktionen inte dragits ned. Tvärtom har vissa bolag till och med ökat volymerna. Att fortsätta pumpa olja är ett sätt att hålla exportflödena igång men också ett tecken på att efterfrågan, särskilt från Asien, kvarstår.
Det motsägelsefulla i situationen blir tydligt när man tittar på prisutvecklingen. Urals, Rysslands referensolja, handlades i snitt till 58 dollar fatet under första halvåret, 13 procent lägre än slutet av 2024.
Det gör ont i resultaträkningarna, men inte tillräckligt för att stoppa produktionen.
Vinstras för oljejättar i Ryssland
- Rosneft: –68 % första halvåret 2025
- Lukoil: –51 %
- Gazprom Neft: –54 %
- Novatek: Nedgång, främst p.g.a. högre kostnader
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Marknaden tror inte på sanktionseffekt
Normalt sett brukar hot om nya sanktioner ge stöd åt oljepriset. Men inte nu. Trots diskussioner i EU om att införa sekundära sanktioner mot länder som köper rysk råolja rör sig priserna snarare nedåt.
Enligt Reuters ökar ryska oljeleveranser till Indien, trots att USA infört strafftullar på indiska varor i protest mot importen. BNP Paribas beskriver situationen som ett bevis på att marknaden blivit avtrubbad inför sanktioner.
För västerländska energibolag är det en märklig paradox. Trots geopolitisk oro ligger priserna kvar på låga nivåer, och både ryska och internationella jättar får vänja sig vid att leva med betydligt smalare marginaler.
Läs även:
Oljejätten räddar krisande vindkraftsbolaget. Realtid
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Sur marknad och sanktioner: Nya vinstras för Rysslands oljejättar
När oljepriset rasar och sanktionerna hårdnar knakar även de största spelarna. Rysslands energibolag, Putins stora kassako, ser nu vinsterna rasa i en takt som få hade förutspått. Bakom utvecklingen ligger något av en perfekt storm: överskott på marknaden, västerländska sanktioner och en penningpolitik som slår hårt mot exportintäkterna. Resultatet är att några av världens största …
Kritikerna rasar – men jag applåderar kulturkanonen
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling tycker att kulturkanonen är ett genidrag. Den avslöjar de hemliga hierarkierna i svenskt kulturliv och gör tyst kunskap synlig – något som både konstnärer, invandrare och gamla gallerirävar faktiskt kan ha glädje av. KRÖNIKA Idag presenterades regeringens kulturkanon. Inte oväntat är många experter på landets kultursidor arga och väldigt upprörda. …
Ny trend: Män köper sig ett sexpack istället för att träna
Varför nöja sig med ett halvdant resultat framför spegeln när det finns en genväg till perfektion och ett sexpack. Allt fler män bokar tid hos plastikkirurgen och köper sig ett sexpack som varken kräver proteinshakes eller hundratals situps. En tvättbrädemage går numera att få levererad direkt – mot rätt pris. I Sverige nöjer vi oss …
Därför känns inflationen högre i plånboken – "Inget kan uteslutas"
Tre procent inflation på papperet – men 15 i plånboken för svenskarna. Frågan är varför känslan av dyrtid biter sig fast. Statistiken visar tre procents inflation. Ändå är det många hushåll som upplever en dyrtid på 15 procent – och väntar sig åtta procents inflation om ett år. Som Dagens PS skrev i förra veckan …
Miljardären: Skuldorsakad hjärtattack nära i USA
Hedgefondmiljardären Ray Dalio hävdar att USA:s ”skuldinducerade hjärtattack” är nära och kommer drabba USA under Trumps andra mandatperiod. Inom max tre år är detta scenario ett faktum, enligt hedgefondtoppen, filantropen och investeraren Ray Dalio, som intervjuas i Financial Times. Ingen har heller modet att stoppa den skrämmande utvecklingen menar Dalio som anklagar president Donald Trumps …