Misstänkt rysk attack mot von der Leyens flygplan

Använde papperskartor

Besättningen fick då istället använda papperskartor för att kunna navigera och landa.

“Flygtrafiktjänsten föreslog omedelbart en alternativ landningsmetod med markbaserade navigationshjälpmedel. De markbaserade navigationshjälpmedel som används i Bulgarien är oberoende av GPS-system”, stod det i ett pressmeddelande från den bulgariska regeringen.

Ryssland ligger bakom attacken

Samtidigt har den bulgariska regeringen fått information från olika håll som pekar på att det är Ryssland som ligger bakom attacken.

Därför är von der Leyens resa till de nämnda sju länderna extra viktig menar Arianna Podestà.

“Den visar hur brådskande resan till medlemsstaterna vid frontlinjen är, där hon har sett de dagliga hoten från Ryssland och dess ombud på nära håll.”

Förnekar inblandning

Ryssland förnekar dock all inblandning i attacken, enligt Aftonbladet.

“Din information är felaktig”, säger Putins talesperson Dimitrij Peskov till Financial Times.

Von der Leyen har dock redan en klar bild av den ryske presidenten.

“Putin har inte förändrats. Han är ett rovdjur”, uppgav hon efter flygdramat.

