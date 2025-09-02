Dagens PS
Misstänkt rysk attack mot von der Leyens flygplan

Ursula von der Leyens flygplan drabbades av en misstänkt rysk störningsattack. Hon är på besök i en rad länder, som Rumänien på bilden, för att prata över försvarsutgifter.
Ursula von der Leyens flygplan drabbades av en misstänkt rysk störningsattack. Hon är på besök i en rad länder, som Rumänien på bilden, för att diskutera försvarsutgifter. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Ryssland misstänks ligga bakom en attack mot Ursula von der Leyens flygplan. Besättningen på det drabbade flygplanet fick använda papperskartor för att kunna navigera och landa.

Attacken skedde under söndagen då EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen skulle landa i Bulgarien.

Riktad mot von der Leyens flygplan

Enligt olika källor ska det röra sig om en rysk störningsoperation riktad direkt mot von der Leyens flygplan, berättar Sveriges Television.

Hon reser för närvarande runt i länderna Lettland, Finland, Estland, Polen, Litauen, Bulgarien och Rumänien för att försöka få länderna, som ligger inom Rysslands närområde, att satsa mer på sina försvar genom EU:s åtagande att stärka sin försvars- och säkerhetskapacitet.

“Vi kan bekräfta att det förekom GPS-störningar, men planet landade säkert”, uppger Arianna Podestà, biträdande talesperson för kommissionen, i ett uttalande, skriver Politico.

Det var när flygplanet var på väg att gå ner i Plovdiv i Bulgarien som positioneringssystemet slutade att fungera.

Använde papperskartor

Besättningen fick då istället använda papperskartor för att kunna navigera och landa.

“Flygtrafiktjänsten föreslog omedelbart en alternativ landningsmetod med markbaserade navigationshjälpmedel. De markbaserade navigationshjälpmedel som används i Bulgarien är oberoende av GPS-system”, stod det i ett pressmeddelande från den bulgariska regeringen.

Ryssland ligger bakom attacken

Samtidigt har den bulgariska regeringen fått information från olika håll som pekar på att det är Ryssland som ligger bakom attacken.

Därför är von der Leyens resa till de nämnda sju länderna extra viktig menar Arianna Podestà.

“Den visar hur brådskande resan till medlemsstaterna vid frontlinjen är, där hon har sett de dagliga hoten från Ryssland och dess ombud på nära håll.”

Förnekar inblandning

Ryssland förnekar dock all inblandning i attacken, enligt Aftonbladet.

“Din information är felaktig”, säger Putins talesperson Dimitrij Peskov till Financial Times.

Von der Leyen har dock redan en klar bild av den ryske presidenten.

“Putin har inte förändrats. Han är ett rovdjur”, uppgav hon efter flygdramat.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

