Ryssland tar ytterligare ett steg i sin politiska fostran. Från och med hösten 2025 omfattas nu även förskolebarn av så kallade ”samtal om det viktiga”. Lektioner med syfte att forma lojala patrioter redan från tre års ålder.
Putins hårda grepp: Gör barnen till nationalister
I Sveriges Radios Dagens Eko berättar korrespondenten Fredrik Wadström om bakgrunden till projektet. Han menar att Kreml ser barnen som en del av landets framtida försvar.
“För Kreml handlar det här väldigt mycket om att bygga för en framtid där också barnen är beredda på att ställa upp på det här systemet och vara beredda att kanske dra på sig en uniform och försvara det som Putin vill att de ska kriga för”, säger Fredrik Wadström i Dagens Eko.
Redan 2022 lanserades projektet på bred front, där lektionerna inleds varje måndag med flagghissning och nationalsång. Nu riktas satsningen även mot de allra yngsta, från tre till sju år.
Lång tradition i Ryssland
Enligt Wadström har idén om patriotisk utbildning funnits länge i Ryssland.
“Egentligen går det här tillbaka till en tidig period i Putins styre. Redan på 00-talet började det talas om att man måste ha någon typ av ideologisk fostran. Det uppfattas av alla i Ryssland som en fortsättning på den sovjetiska traditionen”, säger han.
Trycket ökade efter annekteringen av Krim 2014 och intensifierades efter den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022.
På ytan framstår undervisningsmaterialet som relativt harmlöst. Enligt Wadström innehåller det inslag om vänskap, familj och kultur. Men insprängt finns budskap om militär lojalitet.
“Det ser ut som ett ganska harmlöst material på ytan, lite som UR i Sverige. Men sen strör man in den patriotiska delen och den delen som handlar om krig och armé och att vara lojal med makten”, säger Fredrik Wadström.
Han påpekar också att barnen får höra att det är ”någonting fint” att vara redo att dö för Ryssland. En direkt koppling till den sovjetiska kulten kring andra världskriget.
Wagner-soldater i klassrummen
En dokumentärfilm, ”Mr. Nobody Against Putin”, avslöjar hur satsningen ser ut i praktiken. Den ryske läraren Pavel Talankin dokumenterade utvecklingen i sin skola och smugglade ut materialet.
Filmen visar bland annat hur legosoldater från Wagner-gruppen besöker skolor, föreläser om stridsteknik och låter barn posera med vapen.
Föräldrars svåra val
Alla ryska föräldrar är inte bekväma med utvecklingen. Vissa försöker hitta alternativa lösningar, men motståndet sker i det tysta.
En kvinna som av säkerhetsskäl kallas ”Maria” berättar i Dagens Eko att hon lämnade Ryssland 2022 för att skydda sin dotter.
“En viktig anledning att jag lämnade var för att jag helt enkelt inte stod ut med tanken på att hennes barn skulle vara tvungna att genomgå de här patriotiska lektionerna”, säger hon.
För de som blir kvar är alternativen få. Vissa väljer hemundervisning eller online-skolor, men för de flesta är måndagslektionerna obligatoriska.
Kritik och passivt motstånd i Ryssland
Trots Kremls hårda grepp om Ryssland finns inslag av passivt motstånd. Vissa lärare låter eleverna använda telefoner under lektionerna, medan föräldrar säger till barnen att inte ta undervisningen på allvar.
Samtidigt möts satsningen också av stöd bland delar av befolkningen. En del föräldrar uppskattar att barnen får ta del av militär tradition och Rysslands historia.
Ett sätt att nå även föräldrar
Wadström menar att projektet också kan ses som ett sätt att påverka de vuxna.
“Det kan vara lika mycket ett sätt att komma åt de vuxna genom barnen. Om föräldrarna har kritiska åsikter blir det mycket svårare att uttrycka dem om barnen kommer hem och säger att allt är toppen, vår president är underbar, vår armé är stark”, säger han.
Enligt Dagens Eko kan den nya satsningen även ses som ett försök av Putin att säkra sitt arv i Ryssland. Genom att forma en generation lojala medborgare vill Kreml skapa ett samhälle där ifrågasättande blir allt svårare.
“Putin vill möjligen se sitt arv föras vidare bortanför sin egen levnad”, säger Wadström.
Hur långt satsningen kommer att nå är ännu osäkert. Men mycket talar för att den är ytterligare ett steg i en utveckling där statens grepp om barnens uppväxt blir allt starkare.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
