Putins hårda grepp: Gör barnen till nationalister

I Sveriges Radios Dagens Eko berättar korrespondenten Fredrik Wadström om bakgrunden till projektet. Han menar att Kreml ser barnen som en del av landets framtida försvar.

“För Kreml handlar det här väldigt mycket om att bygga för en framtid där också barnen är beredda på att ställa upp på det här systemet och vara beredda att kanske dra på sig en uniform och försvara det som Putin vill att de ska kriga för”, säger Fredrik Wadström i Dagens Eko.

Redan 2022 lanserades projektet på bred front, där lektionerna inleds varje måndag med flagghissning och nationalsång. Nu riktas satsningen även mot de allra yngsta, från tre till sju år.

Lång tradition i Ryssland

Enligt Wadström har idén om patriotisk utbildning funnits länge i Ryssland.

“Egentligen går det här tillbaka till en tidig period i Putins styre. Redan på 00-talet började det talas om att man måste ha någon typ av ideologisk fostran. Det uppfattas av alla i Ryssland som en fortsättning på den sovjetiska traditionen”, säger han.

Trycket ökade efter annekteringen av Krim 2014 och intensifierades efter den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022.

På ytan framstår undervisningsmaterialet som relativt harmlöst. Enligt Wadström innehåller det inslag om vänskap, familj och kultur. Men insprängt finns budskap om militär lojalitet.

“Det ser ut som ett ganska harmlöst material på ytan, lite som UR i Sverige. Men sen strör man in den patriotiska delen och den delen som handlar om krig och armé och att vara lojal med makten”, säger Fredrik Wadström.

Han påpekar också att barnen får höra att det är ”någonting fint” att vara redo att dö för Ryssland. En direkt koppling till den sovjetiska kulten kring andra världskriget.