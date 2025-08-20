Ryssland sågar planer på Natotrupper i Ukraina

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Ryssland måste vara delaktig

Ryssland måste emellertid vara delaktig i samtliga diskussioner och arbeten kring säkerhetsgarantier, och sist fredsförhandlingar var på väg att gå igenom i början av kriget 2022 brakade de samman på grund av att Ryssland inte hade tillräckligt att säga till om.

Det menar den ryske utrikesministern Sergey Lavrov som nu sågar alla påståenden om att Natotrupper skulle få ansvara för säkerhetsgarantier, utan att Ryssland är med i samtliga sådana diskussioner, uppger Newsweek.

“Det kommer helt enkelt inte att fungera. Och jag är övertygad om att väst, och framför allt i USA, fullt ut förstår att det är en utopi att på allvar diskutera säkerhetsfrågor utan den Ryska federationen”, uppgav Lavrov till reportrar på onsdagen.

ANNONS

“Det är en väg som inte leder någonstans.”

Ukraina vill vara del i Nato

Ryssland påstår att Ukrainas Natoplaner var en central del bakom invasionen för 3,5 år sedan, medan Ukraina uppger att man som fritt land kan välja sin egen väg som fortsatt är mot Nato.

Trump uppger samtidigt att han planerar att sätta upp ett privat möte mellan Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

När ett sådant möte ska hållas är fortfarande oklart och det är inte heller klart om den ryske presidenten verkligen kommer till ett sådant möte.

Under tiden fortsätter ryska missiler att skörda offer på många håll i Ukraina – där många frågar sig om de långsamma fredssamtalen ändå trots allt bara är ett sätt för Putin att dra ut på tiden och ta över allt mer mark i Ukraina.

Läs även:

Trump och Putin i Alaska: Känslig symbolik och spännande historia. Dagens PS

Möter Putin och fiskar efter Nobels fredspris. Dagens PS

ANNONS