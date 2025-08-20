Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ryssland sågar planer på Natotrupper i Ukraina

Rysslands Sergej Lavrov och USA:s utrikesminister Marco Rubio samtalar om Ukraina under Alaska-mötet.
Rysslands Sergej Lavrov och USA:s utrikesminister Marco Rubio samtalar om Ukraina under Alaska-mötet. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Fredsutsikterna i Ukraina är knappast inom räckhåll. Det menar den ryske utrikesministern Lavrov som pekar på att det inte kommer bli några Natotrupper alls i Ukraina som del i det säkerhetspaket som nu diskuteras, såvida inte Ryssland är med i varje del av diskussionerna.

Meningarna går isär och det är svårt att veta vad som egentligen gäller kring kriget i Ukraina.

Accepterat säkerhetsgarantier

Enligt Donald Trump ska Vladimir Putin ha accepterat säkerhetsgarantier för Ukraina efter mötet mellan de båda ledarna förra veckan i Alaska.

I Trumps värld innebär det att EU får köpa amerikanska vapen för 90 miljarder dollar, där Trump får rätt i det han tidigare sagt – att EU ska betala för skyddet av Ukraina.

USA kommer dock inte vara delaktig i skyddet, men det kommer alltså andra Natoländer att vara.

Ryssland måste vara delaktig

Ryssland måste emellertid vara delaktig i samtliga diskussioner och arbeten kring säkerhetsgarantier, och sist fredsförhandlingar var på väg att gå igenom i början av kriget 2022 brakade de samman på grund av att Ryssland inte hade tillräckligt att säga till om.

Det menar den ryske utrikesministern Sergey Lavrov som nu sågar alla påståenden om att Natotrupper skulle få ansvara för säkerhetsgarantier, utan att Ryssland är med i samtliga sådana diskussioner, uppger Newsweek.

“Det kommer helt enkelt inte att fungera. Och jag är övertygad om att väst, och framför allt i USA, fullt ut förstår att det är en utopi att på allvar diskutera säkerhetsfrågor utan den Ryska federationen”, uppgav Lavrov till reportrar på onsdagen.

“Det är en väg som inte leder någonstans.”

Ukraina vill vara del i Nato

Ryssland påstår att Ukrainas Natoplaner var en central del bakom invasionen för 3,5 år sedan, medan Ukraina uppger att man som fritt land kan välja sin egen väg som fortsatt är mot Nato.

Trump uppger samtidigt att han planerar att sätta upp ett privat möte mellan Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

När ett sådant möte ska hållas är fortfarande oklart och det är inte heller klart om den ryske presidenten verkligen kommer till ett sådant möte.

Under tiden fortsätter ryska missiler att skörda offer på många håll i Ukraina – där många frågar sig om de långsamma fredssamtalen ändå trots allt bara är ett sätt för Putin att dra ut på tiden och ta över allt mer mark i Ukraina.

Läs även:

Trump och Putin i Alaska: Känslig symbolik och spännande historia. Dagens PS

Möter Putin och fiskar efter Nobels fredspris. Dagens PS

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

