Här sätter Ukraina upp vapenfabriken i Nato för första gången

Ukraina och Danmark ska samarbeta genom en ny vapenfabrik. På bilden syns president Volodymyr Zelenskyj när han besökte Danmarks största flygbas utanför Vojens.
Ukraina och Danmark ska samarbeta genom en ny vapenfabrik. På bilden syns president Volodymyr Zelenskyj när han besökte Danmarks största flygbas utanför Vojens. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Ukraina satsar på att anlägga vapenfabriker inom Natos gränser. Först ut blir Vojens i Danmark men även Sverige kan stå på tur.

Ukrainas egen vapentillverkning gasar på för fullt.

Kiev har satt upp målet att hälften av alla vapen ska tillverkas inom landets gränser innan året är slut.

Ukraina är effektiva inom vapentillverkning

Faktum är att landet redan tillverkar vapen mer effektivt än sina allierade enligt uppgifter från väst.

Drönarkrigföringen fortsätter att utvecklas på slagfälten i Ukraina och landet får beröm för sin vapenproduktion generellt.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har uppgett att Ukraina tillverkar vapen ”snabbare och billigare” än något annat land i Europa, vilket inte är positivt i den danska ledarens ögon.

”Vi har ett problem om ett land i krig kan producera snabbare än resten av oss.”

Fabrik i Danmark

Det ska nu bli ändring på det när Ukraina ska sätta upp vapentillverkning på dansk mark, uppger Politico.

Ukrainska vapenbolaget Fire Point kommer anlägga en fabrik i Vojens, i södra Jylland, vilket därmed blir första gången Ukraina sätter upp vapenfabriker i ett Natoland.

Det stod klart på onsdagen och den danske försvarsministern Troels Lund Poulsen ser det nya samarbetet som “en hjälpande hand i Ukrainas kamp för säkerhet”.

Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen, till höger, undre en pressträff på onsdagen.
Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen, till höger, under en pressträff på onsdagen. (Foto: TT)

Sabotage från Ryssland

Det är dock ett samarbete som Vladimir Putin inte lär se på med lika blida ögon, och Troels Lund Poulsen är medveten om att Ryssland kan försöka sabotera projektet och “att hotet givetvis växer”.

När Danmark nu har sagt ja till en vapenfabrik kan samtidigt fler Natoländer stå på tur, som Sverige.

“Liknande upplägg är klart intressanta för Sveriges del. Regeringen vill fördjupa det försvarsindustriella samarbetet med Ukraina och har också uppmanat svenska försvarsföretag att etablera sig i Ukraina”, uppgav den svenske försvarsministern Pål Jonson tidigare i somras när det stor klart att det blev ett avtal mellan Ukraina och Danmark, enligt Omni.

