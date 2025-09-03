Ukraina satsar på att anlägga vapenfabriker inom Natos gränser. Först ut blir Vojens i Danmark men även Sverige kan stå på tur.
Här sätter Ukraina upp vapenfabriken i Nato för första gången
Mest läst i kategorin
Krokbenet som bromsar Trumps framfart
Donald Trump har gjort politisk karriär på att köra över motståndare, institutioner och traditioner. Men när han försöker driva sin politik genom statens maskineri möter han en motståndare som inte låter sig köras över lika enkelt: domstolarna. Enligt en längre artikel i amerikanska The Atlantic har rättsväsendet utvecklats till det mest effektiva vapnet mot Trumps …
Svenska banken varnar: Extremvädret kommer kosta
I en ny rapport konstaterar Swedbank att extremväder kommer att öka kostnaderna i framtiden. Framförallt kommer Europa, som värms upp snabbast, få betala notan för klimatförändringar. Som en del av Swedbanks rapport Economic Outlook presenterade Swedbank delrapporten “Extremväder och dess kostnader”. I rapporten konstateras att juni 2025 blev den hittills varmaste uppmätta månaden i Europa någonsin. …
Landet där politisk kris är olagligt
På måndag går Norge till val. Utgången är oviss men en sak säker. Det blir inget politiskt kaos efter valet. Det är förbjudet i lag. Riksdagsval, eller rättare sagt stortingsval, i Norge på måndag och ett utfall som är osäkert dagarna innan. De flesta gissningar hamnar ändå i att Arbeiderpartiet fortsätter styra landet ensamt efter …
"Tiden är mogen" – Stockholm–Åbo kan få tunnel och bro
Stockholm–Åbo kan få en fast tunnel- och broförbindelse. Utredningen som nu inleds ska visa hur visionen kan bli verklighet. En bro och tunnelförbindelse mellan Finland och Sverige har diskuterats i över 60 år. Nu får idén ny fart och både näringsliv och politiker ser möjligheter. Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. …
Så hotar ryska GPS-störningar flyg och sjöfart
Ryssland stör GPS-sändningar och hotar i allt större utsträckning europeisk sjöfart och flygtrafik. Nu vill EU gå på offensiven. När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen flög över bulgariskt luftrum söndag, utsattes flygplanet för GPS-störningar. Von der Leyen var på en rundresa till sju medlemsstater som gränser till eller ligger nära Ryssland och Belarus. De …
Ukrainas egen vapentillverkning gasar på för fullt.
Kiev har satt upp målet att hälften av alla vapen ska tillverkas inom landets gränser innan året är slut.
Ukraina är effektiva inom vapentillverkning
Faktum är att landet redan tillverkar vapen mer effektivt än sina allierade enligt uppgifter från väst.
Drönarkrigföringen fortsätter att utvecklas på slagfälten i Ukraina och landet får beröm för sin vapenproduktion generellt.
Danmarks statsminister Mette Frederiksen har uppgett att Ukraina tillverkar vapen ”snabbare och billigare” än något annat land i Europa, vilket inte är positivt i den danska ledarens ögon.
”Vi har ett problem om ett land i krig kan producera snabbare än resten av oss.”
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Fabrik i Danmark
Det ska nu bli ändring på det när Ukraina ska sätta upp vapentillverkning på dansk mark, uppger Politico.
Ukrainska vapenbolaget Fire Point kommer anlägga en fabrik i Vojens, i södra Jylland, vilket därmed blir första gången Ukraina sätter upp vapenfabriker i ett Natoland.
Det stod klart på onsdagen och den danske försvarsministern Troels Lund Poulsen ser det nya samarbetet som “en hjälpande hand i Ukrainas kamp för säkerhet”.
Sabotage från Ryssland
Det är dock ett samarbete som Vladimir Putin inte lär se på med lika blida ögon, och Troels Lund Poulsen är medveten om att Ryssland kan försöka sabotera projektet och “att hotet givetvis växer”.
När Danmark nu har sagt ja till en vapenfabrik kan samtidigt fler Natoländer stå på tur, som Sverige.
“Liknande upplägg är klart intressanta för Sveriges del. Regeringen vill fördjupa det försvarsindustriella samarbetet med Ukraina och har också uppmanat svenska försvarsföretag att etablera sig i Ukraina”, uppgav den svenske försvarsministern Pål Jonson tidigare i somras när det stor klart att det blev ett avtal mellan Ukraina och Danmark, enligt Omni.
Läs även:
Först ut: Köper amerikanska vapen till Ukraina. Dagens PS
Rysslands användning av kemvapen skenar: “Outhärdligt”. Dagens PS
Senaste nytt
Här sätter Ukraina upp vapenfabriken i Nato för första gången
Ukraina satsar på att anlägga vapenfabriker inom Natos gränser. Först ut blir Vojens i Danmark men även Sverige kan stå på tur. Ukrainas egen vapentillverkning gasar på för fullt. Kiev har satt upp målet att hälften av alla vapen ska tillverkas inom landets gränser innan året är slut. Ukraina är effektiva inom vapentillverkning Faktum är …
BMW:s nya X5 chockar alla med en bortglömd drivlina
I en tid då de flesta biltillverkare satsar helhjärtat på elbilar, går en tysk gigant sin egen väg. Snart presenteras en ny version av en ikonisk suv som utöver de vanliga alternativen får en drivlina som nästan alla andra gett upp hoppet om. Varför BMW satsar på en bortglömd teknik Det har länge talats om …
Musks drömprojekt skakas av mystiska avhopp
Elon Musks AI-företag xAI upplever en turbulent period med flera uppmärksammade avhopp från ledande befattningar. Nu lämnar finanschefen Mike Liberatore efter bara några månader på posten, vilket markerar det senaste i en rad avhopp. Framtiden för elon musks ai-företag xAI, det artificiella intelligensföretag som grundades av Elon Musk, har den senaste tiden stått inför en …
Krokbenet som bromsar Trumps framfart
Donald Trump har gjort politisk karriär på att köra över motståndare, institutioner och traditioner. Men när han försöker driva sin politik genom statens maskineri möter han en motståndare som inte låter sig köras över lika enkelt: domstolarna. Enligt en längre artikel i amerikanska The Atlantic har rättsväsendet utvecklats till det mest effektiva vapnet mot Trumps …
Krönika: Processen mot Ernstberger är vår tids Dreyfus-affär
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har läst Alexander Ernstbergers bok Staten mot kapitalet och är övertygad om att processen mot entreprenören är vår tids Dreyfus-affär. Dreyfus och den franska skandalen Det är en händelse som ser ut som en tanke att jag precis före Alexander Ernstbergers bok Staten mot kapitalet läste en bok om Dreyfus-rättegången. …