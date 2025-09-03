Här sätter Ukraina upp vapenfabriken i Nato för första gången

Ukrainas egen vapentillverkning gasar på för fullt.

Kiev har satt upp målet att hälften av alla vapen ska tillverkas inom landets gränser innan året är slut.

Ukraina är effektiva inom vapentillverkning

Faktum är att landet redan tillverkar vapen mer effektivt än sina allierade enligt uppgifter från väst.

Drönarkrigföringen fortsätter att utvecklas på slagfälten i Ukraina och landet får beröm för sin vapenproduktion generellt.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har uppgett att Ukraina tillverkar vapen ”snabbare och billigare” än något annat land i Europa, vilket inte är positivt i den danska ledarens ögon.

”Vi har ett problem om ett land i krig kan producera snabbare än resten av oss.”