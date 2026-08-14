Trumps nya order: Tillbaka till ångkraft på hangarfartyg

Beslutet gäller USS Doris Miller, det fjärde hangarfartyget i den nya Ford-klassen. Pentagon får 60 dagar på sig att ta fram en plan för att ersätta det elektromagnetiska uppskjutningssystemet EMALS och de avancerade hissarna för vapen med ång- och hydraulsystem, rapporterar Wall Street Journal.

Ifrågasatt sedan 2017

Det är en fråga som Trump har återkommit till i nästan ett decennium. Redan 2017 beskrev han för tidningen Time hur han ifrågasatte den nya tekniken efter ett samtal med en amerikansk marinofficer.

”Jag sade: Vad är det här? ’Det här är vårt digitala katapultsystem, sir.’ Det lät dåligt för mig. Digitalt. De har digitalt. Vad är digitalt?”, sade Trump då enligt Time.

Han hävdade att systemet var för komplicerat och dyrt och argumenterade för att USA i stället borde använda ångkraft.

Sedan dess har Trump återberättat historien vid en rad tillfällen. The Guardian räknar upp exempel från varje år. Senast i juli, när han talade vid Army War College i Pennsylvania, hävdade han att en så kallad ”catapulter”, en specialist på hangarfartygets katapulter, hade sagt till honom att ånga var bättre än elektricitet.

”Ånga är bättre, sir. Vi kan laga det med en hammare och en blåslampa. När det elektriska går sönder måste jag skicka efter genier från MIT”, återgav Trump mannens påstådda svar.