Trump vill skrota ett avancerat elektromagnetiskt system på USA:s nya hangarfartyg. I stället ska gammal ångteknik tillbaka.
Trumps nya order: Tillbaka till ångkraft på hangarfartyg
USA president Donald Trump har beordrat Pentagon att rita om ett nytt amerikanskt hangarfartyg för att byta ut ett avancerat elektromagnetiskt system mot ångdrivna katapulter.
Beslutet gäller USS Doris Miller, det fjärde hangarfartyget i den nya Ford-klassen. Pentagon får 60 dagar på sig att ta fram en plan för att ersätta det elektromagnetiska uppskjutningssystemet EMALS och de avancerade hissarna för vapen med ång- och hydraulsystem, rapporterar Wall Street Journal.
Ifrågasatt sedan 2017
Det är en fråga som Trump har återkommit till i nästan ett decennium. Redan 2017 beskrev han för tidningen Time hur han ifrågasatte den nya tekniken efter ett samtal med en amerikansk marinofficer.
”Jag sade: Vad är det här? ’Det här är vårt digitala katapultsystem, sir.’ Det lät dåligt för mig. Digitalt. De har digitalt. Vad är digitalt?”, sade Trump då enligt Time.
Han hävdade att systemet var för komplicerat och dyrt och argumenterade för att USA i stället borde använda ångkraft.
Sedan dess har Trump återberättat historien vid en rad tillfällen. The Guardian räknar upp exempel från varje år. Senast i juli, när han talade vid Army War College i Pennsylvania, hävdade han att en så kallad ”catapulter”, en specialist på hangarfartygets katapulter, hade sagt till honom att ånga var bättre än elektricitet.
”Ånga är bättre, sir. Vi kan laga det med en hammare och en blåslampa. När det elektriska går sönder måste jag skicka efter genier från MIT”, återgav Trump mannens påstådda svar.
Kan bli dyrt och komplicerat
EMALS, som utvecklats av försvarsföretaget General Atomics, är konstruerat för att skjuta iväg flygplan från hangarfartygets däck med hjälp av elektromagnetisk kraft. Systemet har redan genomfört mer än 36 000 uppskjutningar på USS Gerald R. Ford, det första fartyget i klassen. Det används även av Frankrike.
General Atomics varnar för att beslutet kan bli både dyrt och komplicerat. Företaget uppger att arbetet med EMALS till Doris Miller redan är nästan 50 procent färdigt.
”Att ändra kurs nu skulle innebära betydande kostnads-, tidsplanerings- och integrationsrisker”, säger bolaget enligt Wall Street Journal.
Men det struntar Trump i. Ånga ska det vara enligt ett nytt memorandum från Vita huset.
Långt kvar till sjösättning
Det är dock oklart om beslutet håller hela vägen till sjösättning – USS Doris Miller väntas enligt den amerikanska flottans senaste plan inte kunna levereras förrän i februari 2034, två år senare än tidigare beräknat och långt efter Trumps mandatperiod löper ut. Förseningen beror på kapacitetsproblem vid varvet Newport News Shipbuilding i Virginia.
Demokraten Mark Kelly, tidigare astronaut och utbildad testpilot med en masterexamen i flygteknik, riktade hård kritik mot presidenten.
”Jag har startat från hangarfartyg hundratals gånger, har en masterexamen i flygteknik och är testpilot. Inte ens jag skulle tala om för flottan hur specifika system på deras fartyg ska konstrueras”, skrev Kelly på sociala medier.
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