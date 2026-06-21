Ett nederlag i Ukraina kan kosta Putin presidentposten. Är han i så fall nog desperat för att ta till kärnvapen? Nu ställs frågan på allvar.
Analysen: "Då kan Putin ta till kärnvapnen"
När Vladimir Putin tryckte på knappen och Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022, kalkylerade den ryska ledningen med en snabb seger, en aktion som skulle vara över inom dagar, i värsta fall veckor.
Inne på femte året av kriget vänder det nu i stället i Ukrainas riktning och en ukrainsk seger är nu en realistisk möjlighet.
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Risk för rysk kollaps
Tanken på en ukrainsk triumf över Ryssland är inte längre en fantasi utan en realistisk möjlighet.
Risken för en rysk kollaps är nu ett legitimt scenario och alla indikatorer pekar just nu på att Ryssland är på väg mot ett misslyckande.
Man har inte bara en brist på soldater efter växande förluster utan dessutom har de territoriella framstegen stannat av och hela ekonomin är i utförsbacken.
En seger för Ukraina skulle sannolikt innebära slutet för Vladimir Putins styre, både rent politiskt och för presidenten som person, skriver Business AM.
Det i sin tur skulle skapa ”en kaotisk maktkamp mellan rivaliserande eliter”, målar sajten bilden.
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Splittrar hela Ryssland
I förlängningen skulle det dessutom ge olika icke-ryska etniska grupper kraften att kräva autonomi eller fullständigt oberoende – och sannolikt skulle Kina utnyttja en instabilitet till att kräva tillbaka territorier man förlorade under 1800-talet, är spekulationerna.
Nu lyfter Business AM även ett annat perspektiv; skulle en desperat Putin, på väg att förlora inte bara kriget i Ukraina utan även sin egen position, kunna gå så långt att han tar till kärnvapen för att komma ur strupgreppet?
”Även om frestelsen att använda dessa vapen för att förhindra kollaps kan finnas, skulle hotet om en allvarlig reaktion från både USA och Kina, som prioriterar global stabilitet framför Putins överlevnad, sannolikt avskräcka en sådan eskalering”, tror sajten.
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”Legitim oro” för kärnvapen
Samtidigt konstaterar man att möjligheten att Putin tar till taktiska kärnvapen fortfarande är ”en legitim oro”.
I Ryssland har debatten om kärnvapnen intensifierats i takt med att Ukrainas drönarattacker blivit än mer offensiva, djärva och slår hårt mot rysk infrastruktur.
Utgångspunkten är att Ukrainas drönarattacker mot tidigare orörbara mål gör att konflikten upphört att vara ett konventionellt krig – och att det ger en öppning för kärnvapen.
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”Kärnvapen en verklig risk”
När Ryssland hotar med kärnvapen kan väst inte bara ”avfärda denna varning som enbart utpressning”, skriver Business AM.
”Att hantera risker inför en kärnvapenstat är inte feghet. Det är vad som avvärjde katastrof under kalla kriget”, menar man.
Slutsatsen? ”Risken för att Putin använder ett taktiskt kärnvapen är verklig. Att ignorera faran skulle vara oansvarigt.”