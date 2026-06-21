Analysen: "Då kan Putin ta till kärnvapnen"

Inne på femte året av kriget vänder det nu i stället i Ukrainas riktning och en ukrainsk seger är nu en realistisk möjlighet.

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Risk för rysk kollaps

Tanken på en ukrainsk triumf över Ryssland är inte längre en fantasi utan en realistisk möjlighet.

Risken för en rysk kollaps är nu ett legitimt scenario och alla indikatorer pekar just nu på att Ryssland är på väg mot ett misslyckande.

Man har inte bara en brist på soldater efter växande förluster utan dessutom har de territoriella framstegen stannat av och hela ekonomin är i utförsbacken.

En seger för Ukraina skulle sannolikt innebära slutet för Vladimir Putins styre, både rent politiskt och för presidenten som person, skriver Business AM.

Det i sin tur skulle skapa ”en kaotisk maktkamp mellan rivaliserande eliter”, målar sajten bilden.

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