230 000 kubikmeter vatten bakom två vallar – så kan pyramiden ha byggts

Kontrollerade vattenflöden

Forskarna menar däremot att deras form och placering passar bättre med en funktion som dammar.

ANNONS

Strukturerna är mellan 600 och 700 meter långa och är byggda så att de följer och förankras i sidorna av dalen. Det kan tyda på att de var konstruerade för att kontrollera vattenflöden, enligt Nature.

Den ena strukturen kan ha fungerat som en större damm som samlade upp vatten efter kraftiga regn. Den andra kan ha hjälpt till att kontrollera vattenflödet. Forskarna har bland annat hittat tecken på en konstruktion som kan ha bromsat vattnet och fångat upp sediment.

Nya ledtrådar kring pyramiderna

Om tolkningen stämmer kan upptäckten ge nya ledtrådar till ett av historiens stora mysterier – hur de gamla egyptierna lyckades bygga enorma pyramider med den teknik som fanns för flera tusen år sedan, berättar Illustrerad Vetenskap.

Pyramidbyggena krävde enorma mängder sten och arbetskraft.

Transporten av material var därför en av de största utmaningarna. Vatten kan ha varit en viktig del av lösningen. Genom att samla och kontrollera vatten kan egyptierna ha kunnat göra det lättare att transportera material genom landskapet.

Forskarna tror också att området kan ha fått vatten från ett betydligt större avrinningsområde än man tidigare tänkt sig. Under perioder med kraftiga regn kan vatten ha runnit ner i dalarna och samlats bakom strukturerna.

Avancerad vatteningenjörskonst

Om konstruktionerna verkligen är omkring 4 500 år gamla kan de dessutom visa att avancerad vatteningenjörskonst användes i Egypten mycket tidigt. Det kan ge en ny bild av den tekniska kunskap som fanns under pyramidernas tid, enligt Arkeonews.

ANNONS

De 700 meter långa strukturerna kan därmed bidra med en ny pusselbit till ett av historiens största mysterier – hur människorna i det gamla Egypten kunde organisera och genomföra byggandet av pyramiderna.

Läs även:

Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell. Dagens PS

Sju oförglömliga upplevelser i Egypten. Dagens PS