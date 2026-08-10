Ballistiska missiler tillverkade i och av Ukraina kan komma att nå mål i Ryssland redan i höst, enligt Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskyj: "Ukrainska missiler kan nå ännu längre i höst"
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar tidigare uppgifter om att ballistiska missiler, utvecklade av ukrainska företaget Fire Point, kan vara stridsklara redan inom 2-3 månader. Zelenskyj bekräftade uppgifterna i en intervju i ukrainsk statlig tv.
Ukraina: Spannmålsexporten halverad. Dagens PS
På väg att certifieras
Fire Point uppgav för Reuters 4 augusti att deras ballistiska missil FP7 håller på att certifieras av det ukrainska försvarsdepartementet, en process som väntas vara slutförd inom kort.
Företaget meddelade även att de räknar med att deras större robot FP9, vilken uppges kunna nå Moskva, ska vara klar under senhösten, refererar Kyiv Independent.
Stort europeiskt samarbete
”När det gäller storskalig användning kan jag inte uttala mig, eftersom vissa saker inte beror på Ukraina. Det är samma sak med ryska ballistiska robotar, de innehåller komponenter från andra länder”, sade Zelenskyj.
”Detsamma gäller våra ballistiska robotar – det rör sig om få sådana komponenter, men vissa kommer från andra länder.”
En variant av Fire Points ballistiska missil FP7 håller på att utvecklas till att bekämpa ballistiska missiler, i likhet med amerikanska Patriot.
Det sker inom ramen för europeiska samarbetsprojektet Freya, där nio länder deltar.
EU och USA: Nya sanktioner mot Ryssland. Dagens PS
Avgörande för krigsinsatsen
Fire Point är främst känt för sina drönare FP-1 och FP-2, avsedda för anfall på medellångt och långt avstånd, vilka har beskrivits som avgörande för Ukrainas krigsinsats.
Sedan förra året har företaget dock hamnat i centrum för flera kontroverser, däribland Ukrainas största korruptionsskandal under krigstid, vilket väckt frågor om eventuell särbehandling vid tilldelningen av statliga kontrakt, skriver Kyiv Independent.