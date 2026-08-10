Zelenskyj: "Ukrainska missiler kan nå ännu längre i höst"

Stort europeiskt samarbete

”När det gäller storskalig användning kan jag inte uttala mig, eftersom vissa saker inte beror på Ukraina. Det är samma sak med ryska ballistiska robotar, de innehåller komponenter från andra länder”, sade Zelenskyj.

”Detsamma gäller våra ballistiska robotar – det rör sig om få sådana komponenter, men vissa kommer från andra länder.”

En variant av Fire Points ballistiska missil FP7 håller på att utvecklas till att bekämpa ballistiska missiler, i likhet med amerikanska Patriot.

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Det sker inom ramen för europeiska samarbetsprojektet Freya, där nio länder deltar.

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Volodymyr Zelenskyj bekräftar i ukrainsk tv att Fire Point utvecklat missiler som Ukraina kan nå längre med redan inom 2-3 månader. (Foto: Alex Brandon /AP-TT)

Avgörande för krigsinsatsen

Fire Point är främst känt för sina drönare FP-1 och FP-2, avsedda för anfall på medellångt och långt avstånd, vilka har beskrivits som avgörande för Ukrainas krigsinsats.

Sedan förra året har företaget dock hamnat i centrum för flera kontroverser, däribland Ukrainas största korruptionsskandal under krigstid, vilket väckt frågor om eventuell särbehandling vid tilldelningen av statliga kontrakt, skriver Kyiv Independent.

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