Missnöje i Kanada – kräver att landet står upp mot Trump

Ett tydligt exempel är Gordie Howe-bron mellan Kanada och USA. Kanada finansierade hela bygget, som kostade 6,4 miljarder kanadensiska dollar.

Har infört ytterligare tullar

Efter att Trump hotat att stoppa öppnandet gick Kanada med på att dela delar av brointäkterna med USA. Bron öppnade slutligen för trafik i slutet av juli, skriver The Economist.

Kort därefter meddelade Trump nya tullar på 50 procent på en rad kanadensiska varor. De nya tullarna omfattar export för omkring 20 miljarder dollar och berör bland annat hockeyklubbor och honung.

De läggs ovanpå tidigare tullar som redan har pressat Kanadas bil-, stål-, aluminium-, trä- och kopparindustri.

De nya tullarna väntas träda i kraft den 19 augusti. De omfattar dessutom varor som täcks av frihandelsavtalet USMCA mellan USA, Kanada och Mexiko.

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