Mark Carney har som Kanadas premiärminister försökt blidka Donald Trump så gott det går. Men kanadensarna vill se hårdare tag.
Missnöje i Kanada – kräver att landet står upp mot Trump
USA:s president Donald Trumps handelspolitik mot Kanada skapar allt större problem för premiärminister Mark Carney.
Trots att den kanadensiska regeringen har gjort flera eftergifter har Trump fortsatt att höja trycket mot landets ekonomi.
Ett tydligt exempel är Gordie Howe-bron mellan Kanada och USA. Kanada finansierade hela bygget, som kostade 6,4 miljarder kanadensiska dollar.
Har infört ytterligare tullar
Efter att Trump hotat att stoppa öppnandet gick Kanada med på att dela delar av brointäkterna med USA. Bron öppnade slutligen för trafik i slutet av juli, skriver The Economist.
Kort därefter meddelade Trump nya tullar på 50 procent på en rad kanadensiska varor. De nya tullarna omfattar export för omkring 20 miljarder dollar och berör bland annat hockeyklubbor och honung.
De läggs ovanpå tidigare tullar som redan har pressat Kanadas bil-, stål-, aluminium-, trä- och kopparindustri.
De nya tullarna väntas träda i kraft den 19 augusti. De omfattar dessutom varor som täcks av frihandelsavtalet USMCA mellan USA, Kanada och Mexiko.
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Påverkar Carneys stöd
Carney vann valet 2025 efter att ha lovat att stå upp mot Trump och förhandla fram ett bättre handelsavtal.
Sedan dess har Kanada bland annat slopat en digital skatt på amerikanska teknikbolag och dragit tillbaka stora delar av sina egna handelstullar.
Eftergifterna har dock inte lett till mindre amerikanskt tryck. I stället har Trump fortsatt att hävda att USA har ett starkare förhandlingsläge.
Utvecklingen börjar samtidigt påverka Carneys stöd på hemmaplan.
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Vill att Kanada ska införa egna tullar
En opinionsmätning från Angus Reid visade att andelen kanadensare som känner förtroende för att premiärministern kan förhandla fram ett bra avtal med Trump minskade med åtta procentenheter mellan april och juli.
Samtidigt vill nästan två tredjedelar av kanadensarna att regeringen svarar med egna tullar.
Carney har hittills varit försiktig med en sådan strategi och har även avstått från att använda Kanadas energiexport som ett handelspolitiskt vapen.
Regeringen försöker i stället få till fortsatta förhandlingar om USMCA. Trumpadministrationen har tidigare avvisat en förlängning av avtalet, men nya förhandlingar kan fortfarande bli aktuella.
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