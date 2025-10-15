Ryssland fortsätter testa Nato – stor aktivitet vid Estland

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

“Ett tydligt hot”

Från ryskt håll uppgav man att det handlade om rutinmässiga aktiviteter, men det var inte något som Estlands gränsbevakning höll med om, utan uppfattade det hela som en risksituation.

“För oss var det ett tydligt hot, där vi var tvungna att tillfälligt stoppa trafiken i området”, säger Meelis Saarepuu.

“Mer synligt och självsäkert”

Under söndagen uppmanade dock Estlands utrikesminister Margus Tsahkna till lugn, där han uppgav att hotet var under kontroll, även om han vill understryka att ryska soldater numera “uppträder mer synligt och självsäkert” än tidigare.

ANNONS

Ryssland testar Nato

Det är ett ytterligare tecken på att Ryssland pressar fram en reaktion från Nato, genom att testa alliansen.

Ryssland gör det genom att skicka anonyma soldater till gränslandet i Natoländer som Estland, enligt analytiker, skriver danska TV2.

Putin vill se hur långt han kan gå innan han passerar smärtgränsen menar experterna.

“Nu var det sju soldater mitt på ljusa dagen, men nästa gång kanske det är 60 soldater som smyger över gränsen i mörkret. Ryssland pressar Natoländerna och ställer samtidigt frågor till Donald Trump“, säger Flemming Splidsboel, forskare vid Dansk Institutet for Internationale Studier.

Han tillägger:

“Frågan är om det kommer svar, eller om Trump är för upptagen med Gaza eller att spela golf.”

Kan smälla ordentligt mellan Ryssland och Nato

Att det verkligen ska smälla till mellan Ryssland och Nato på riktigt handlar om hur de båda parterna reagerar på hotbilden framöver.

ANNONS

“Varje gång ett ryskt flygplan eller en drönare kränker vårt luftrum finns det en risk för eskalering, oavsett om det är avsiktligt eller inte”, uppgav EU:s utrikespolitiska chef och Estlands premiärminister Kaja Kallas nyligen vid ett besök i Kiev.

Estlands premiärminister Kaja Kallas varnar för att Estlands historia och folk utplånas vid en rysk attack. Foto: TT

Läs även:

De anklagas för kuppförsök i Ryssland. Dagens PS

Lottovinsten finansierade spionage – avslöjade ryska spioner. Dagens PS