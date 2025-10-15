Under fredagen stängde en del av en väg i Estland ner mot Ryssland. Det var mer aktivitet än vanligt av ryska soldater i området – och ses nu som att Ryssland fortsätter att testa Nato.
Ryssland fortsätter testa Nato – stor aktivitet vid Estland
Under fredagen stängde Estlands gränsbevakning av delar av en väg mot gränsen till Ryssland.
Rysk aktivitet vid gränsen till Estland
Anledningen var att det rörde sig fler ryska soldater i området än vanligt, berättar Yle.
“Vi såg olika beväpnade grupper röra sig vid gränsen och i dess omedelbara närhet. Baserat på uniformerna var det definitivt inte gränsvakter. Vi bedömde att det var fråga om en risksituation, säger chefen för den södra gränsbevakningen Meelis Saarepuu.
“Ett tydligt hot”
Från ryskt håll uppgav man att det handlade om rutinmässiga aktiviteter, men det var inte något som Estlands gränsbevakning höll med om, utan uppfattade det hela som en risksituation.
“För oss var det ett tydligt hot, där vi var tvungna att tillfälligt stoppa trafiken i området”, säger Meelis Saarepuu.
“Mer synligt och självsäkert”
Under söndagen uppmanade dock Estlands utrikesminister Margus Tsahkna till lugn, där han uppgav att hotet var under kontroll, även om han vill understryka att ryska soldater numera “uppträder mer synligt och självsäkert” än tidigare.
Ryssland testar Nato
Det är ett ytterligare tecken på att Ryssland pressar fram en reaktion från Nato, genom att testa alliansen.
Ryssland gör det genom att skicka anonyma soldater till gränslandet i Natoländer som Estland, enligt analytiker, skriver danska TV2.
Putin vill se hur långt han kan gå innan han passerar smärtgränsen menar experterna.
“Nu var det sju soldater mitt på ljusa dagen, men nästa gång kanske det är 60 soldater som smyger över gränsen i mörkret. Ryssland pressar Natoländerna och ställer samtidigt frågor till Donald Trump“, säger Flemming Splidsboel, forskare vid Dansk Institutet for Internationale Studier.
Han tillägger:
“Frågan är om det kommer svar, eller om Trump är för upptagen med Gaza eller att spela golf.”
Kan smälla ordentligt mellan Ryssland och Nato
Att det verkligen ska smälla till mellan Ryssland och Nato på riktigt handlar om hur de båda parterna reagerar på hotbilden framöver.
“Varje gång ett ryskt flygplan eller en drönare kränker vårt luftrum finns det en risk för eskalering, oavsett om det är avsiktligt eller inte”, uppgav EU:s utrikespolitiska chef och Estlands premiärminister Kaja Kallas nyligen vid ett besök i Kiev.
