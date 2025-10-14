Lottovinsten finansierade spionage – avslöjade ryska spioner

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Använde pengar till kontraspionage

Han använde sin nya förmögenhet till kontraspionage där han såg avslöjandet av ryska spioner som sitt eget livsverk – värt betydligt mer än att luta sig tillbaka och njuta av sina pengar.

Palko specialiserade sig på att identifiera så kallade “illegala” – spioner som lever under falska identiteter och är svåra att upptäcka, och den finska officeren beskrivs som ett av de viktigaste namnen inom Finlands kontraspionage-verksamhet, genom tiderna.

Tvåsiffrigt antal av ryska spioner

ANNONS

Han var mycket skicklig på sitt jobb och lyckades genom åren avslöja ett tvåsiffrigt antal ryska spioner.

“Veikko Palko spelade en nyckelroll i de flesta av Säkerhetspolisens framgångar inom kontraspionage, åtminstone medan jag var där”, uppger en tidigare chef för Säkerhetspolisen mellan 1978 och 1990, Seppo Tiitinen.

Lyfte fram Finlands position

Palkos roll i att hitta ryska spioner lyfte fram Finlands position i västerländska underrättelsekretsar under kalla kriget.

Efter att ha gått i pension självfinansierade han sin spionverksamhet – och fortsatte att arbeta för den finska underrättelsetjänsten.

Arbetet fortsatte fram tills Palkos bortgång förra året, då 83-åringen hade varit pensionerad i 15 år.

Läs även:

Källor: USA använder AI för att spionera. Dagens PS

Ukraina: Ungern spionerar på oss – två gripna. Dagens PS

ANNONS