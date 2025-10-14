Dagens PS
Lottovinsten finansierade spionage – avslöjade ryska spioner

Veikko Palko använde sin lottovinst till att fortsätta avslöja ryska spioner.
Veikko Palko använde sin lottovinst till att fortsätta avslöja ryska spioner. (Foto: SuPo)
Johan Augustin
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

En pensionerad finsk officer använde en enorm lottovinst till att finansiera spionage. Istället för att gå i pension lyckades han avslöja ett stort antal ryska spioner.

Veikko Palko har blivit ett viktigt namn inom Finlands underrättelsevärld.

Han började sin karriär inom den finska underrättelsepolisen SuPo på 1960-talet och arbetade sig snabbt upp till att bli en officer.

Skyddade Finland – avslöjade ryska spioner

Istället för att gå i pension ville han dock fortsätta att skydda sitt land, och det skulle gå ännu lättare med en stor summa pengar visade det sig.

Som 73-åring kammade han nämligen hem en enorm lottovinst – hela 61,2 miljoner euro i Eurojackpot – vilket för elva år sedan är motsvarande 837 miljoner kronor idag, enligt Dagens Næringsliv.

Använde pengar till kontraspionage

Han använde sin nya förmögenhet till kontraspionage där han såg avslöjandet av ryska spioner som sitt eget livsverk – värt betydligt mer än att luta sig tillbaka och njuta av sina pengar.

Palko specialiserade sig på att identifiera så kallade “illegala” – spioner som lever under falska identiteter och är svåra att upptäcka, och den finska officeren beskrivs som ett av de viktigaste namnen inom Finlands kontraspionage-verksamhet, genom tiderna.

Tvåsiffrigt antal av ryska spioner

Han var mycket skicklig på sitt jobb och lyckades genom åren avslöja ett tvåsiffrigt antal ryska spioner.

“Veikko Palko spelade en nyckelroll i de flesta av Säkerhetspolisens framgångar inom kontraspionage, åtminstone medan jag var där”, uppger en tidigare chef för Säkerhetspolisen mellan 1978 och 1990, Seppo Tiitinen.

Lyfte fram Finlands position

Palkos roll i att hitta ryska spioner lyfte fram Finlands position i västerländska underrättelsekretsar under kalla kriget.

Efter att ha gått i pension självfinansierade han sin spionverksamhet – och fortsatte att arbeta för den finska underrättelsetjänsten.

Arbetet fortsatte fram tills Palkos bortgång förra året, då 83-åringen hade varit pensionerad i 15 år.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

