De anklagas för kuppförsök i Ryssland

Vill ta över makten

Khodorkovsky och ett par andra ledare står bakom den nya gruppen som stöttar Ukraina och vill störta det ryska styret och ta över makten i Ryssland, enligt Kremls uppgifter.

De 22 personerna har länge funnits med på listor inom Ryssland, där de på olika sätt uppfattas som hot mot landets säkerhet.

Att Putin nu går ut och säger att de även är ett hot när de befinner sig utomlands är emellertid en ny nivå av anklagelserna, vilket därmed samtidigt ökar hotbilden mot dissidenterna i exil.

Putin vill trycka ner allt motstånd

Khodorkovsky som har levt i exil sedan 2013 och numera kallar London hem ser det hela som ett sätt för Putin att ytterligare trycka ner allt motstånd, och uppger att de nya påståendena är “absurda”.

“Putin är extremt känslig för framväxten av en demokratisk rysk antikrigsrepresentation utomlands”, säger Khodorkovsky till FT.

“Kreml förstår mycket väl att sådan legitimitet för den ryska oppositionen kan bli en mycket viktig politisk faktor i händelse av en plötslig maktöverföring.”

Khodorkovsky uppger att han har gett bistånd till Ukraina men aldrig stöttat landet med vapen som Ryssland påstår.

Tunga namn bakom kuppförsök

Det finns ytterligare tunga namn med på listan över Rysslands fiender, som exempelvis den tidigare ryske premiärministern Michail Kasyanov, schackmästaren Garry Kasparov och oppositionspolitikern Vladimir Kara-Murza.

Frågan är hur långt Putin kommer gå för att tysta sina kritiker och se till att inget hotar hans maktposition.

