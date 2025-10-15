Putins makt hotas anser presidenten. Nu jagar han därför en rad dissidenter i exil, där bland annat Mikhail Khodorkovsky anklags för kuppförsök.
De anklagas för kuppförsök i Ryssland
Maktbalansen är skör, även i Ryssland, verkar det som.
Vladimir Putin är bevisligen nervös att fortsatt få leda landet, till den grad att han sätter ännu hårdare mot alla som kan anses hota hans position på tronen.
Mikhail Khodorkovsky, tidigare en av Rysslands rikaste män och en känd Putin-kritiker, har uppgett att det kommer en dag då regimen kommer bytas ut i Ryssland och det kan då lika väl landa i något som liknar en demokrati.
Anklagar dissidenter för kuppförsök
Putin är på krigsstigen och anklagar nu oljemagnaten Mikhail Khodorkovsky och andra dissidenter, sammanlagt 22 stycken som befinner sig i exil, för kuppförsök, berättar Financial Times.
Det handlar om ett gäng exilpolitiker, aktivister och affärsmän som har fått Putin att se rött och som han nu kommer försöka få tag i på ett eller annat sätt.
Vill ta över makten
Khodorkovsky och ett par andra ledare står bakom den nya gruppen som stöttar Ukraina och vill störta det ryska styret och ta över makten i Ryssland, enligt Kremls uppgifter.
De 22 personerna har länge funnits med på listor inom Ryssland, där de på olika sätt uppfattas som hot mot landets säkerhet.
Att Putin nu går ut och säger att de även är ett hot när de befinner sig utomlands är emellertid en ny nivå av anklagelserna, vilket därmed samtidigt ökar hotbilden mot dissidenterna i exil.
Putin vill trycka ner allt motstånd
Khodorkovsky som har levt i exil sedan 2013 och numera kallar London hem ser det hela som ett sätt för Putin att ytterligare trycka ner allt motstånd, och uppger att de nya påståendena är “absurda”.
“Putin är extremt känslig för framväxten av en demokratisk rysk antikrigsrepresentation utomlands”, säger Khodorkovsky till FT.
“Kreml förstår mycket väl att sådan legitimitet för den ryska oppositionen kan bli en mycket viktig politisk faktor i händelse av en plötslig maktöverföring.”
Khodorkovsky uppger att han har gett bistånd till Ukraina men aldrig stöttat landet med vapen som Ryssland påstår.
Tunga namn bakom kuppförsök
Det finns ytterligare tunga namn med på listan över Rysslands fiender, som exempelvis den tidigare ryske premiärministern Michail Kasyanov, schackmästaren Garry Kasparov och oppositionspolitikern Vladimir Kara-Murza.
Frågan är hur långt Putin kommer gå för att tysta sina kritiker och se till att inget hotar hans maktposition.
De anklagas för kuppförsök i Ryssland
Putins makt hotas anser presidenten. Nu jagar han därför en rad dissidenter i exil, där bland annat Mikhail Khodorkovsky anklags för kuppförsök. Maktbalansen är skör, även i Ryssland, verkar det som. Vladimir Putin är bevisligen nervös att fortsatt få leda landet, till den grad att han sätter ännu hårdare mot alla som kan anses hota …
