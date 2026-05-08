Schejkernas maktkamp som formar om Mellanöstern

Geopolitisk bomb med Opec

Nyheten om att Förenade Arabemiraten lämnar Opec i slutet av april kom i skuggan av kriget i Iran, men det är en geopolitisk bomb. Oljekartellen har präglat Mellanösterns politik i 66 år, men dess framtid är högst oklar. Rivaliteten mellan de två schejkerna riskerar nu att omforma framtidens maktordning i Mellanöstern och Afrika.

Konflikten handlar inte om ideologi utan om två olika modeller för inflytande:

Saudiarabien vill stärka traditionella stater och regional stabilitet genom diplomati och formella allianser.



Förenade Arabemiraten satsar i stället på ekonomiska nätverk, hamnar, privata investeringar och stöd till lokala (ofta väldigt suspekta) aktörer för att säkra strategiska intressen.

Kastades ut ur Jemen

Sprickan började att visa sig ordentligt kring inbördeskriget i Jemen, där länderna först samarbetade mot Houthi-rebellerna men senare fick olika mål. Riyadh ville bevara Jemen som stat, medan Abu Dhabi fokuserade på kontroll över hamnar och handelsvägar. UAE blev utkastade ur Jemen i december 2025, efter en konflikt med regeringen.

I Sudan stödjer UAE den paramilitära RSF-styrkan medan Saudiarabien backar den sudanesiska regeringen tillsammans med Egypten och Turkiet.

Liknande motsättningar syns också Libyen och på Afrikas horn, där båda länderna konkurrerar om inflytande över viktiga handelsrutter och naturresurser.

Båda länderna försöker också hålla sig väl med USA, Ryssland och Kina i balansen kring det geopolitiska spelet.

Växande personlig klyfta?

Det talas också om en växande lyfta mellan MBS och MBZ på ett personligt plan, enligt The New Yorker. När Saudiarabiens MBS besökte Donald Trump i november ska han enligt uppgift till och med ha tagit upp att han vill se sanktioner mot UAE.

”Jag tror att utmaningen alltid har varit att det här är två envisa karaktärer. MBZ är äldre, men MBS är Saudiarabiens kronprins, den regionala ledaren på många sätt. Så jag tror att det alltid skulle bli en karaktärskrock om vem som hade övertaget i förhållandet. Och vi ser det utspela sig nu, där ingen av dem vill vara den som backar”, säger Kristian Ulrichsen, författare till boken ”Förenade Arabemiraten: Makt, politik och beslutsfattande” till The New Yorker.

