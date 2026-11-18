Det senaste läkemedlet för viktminskning finns inte än. Ändå är det på väg till domstol – och i bruk hos ”hela Hollywood”.
Inte godkänt, snart i domstol – men används av "hela Hollywood"
I den värld där all form av viktminskning utom den som utgår från sunda vanor, bra kost och motion är populär, är det inte konstigt att ett nytt läkemedel för viktminskning är en succé innan det ens finns i formell mening.
Det är dessutom en favorit i repris när ett nytt läkemedel uppges vara i bruk hos ”hela Hollywood”.
För drygt fyra år sedan skrev Town & Country om människor som plötsligt blivit misstänkt smala och hade en sak gemensamt; ett recept på ett då ganska okänt läkemedel med namnet Ozempic.
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”En del av vardagen”
Sedan den tidpunkten har GLP-1-preparat blivit allmänt förekommande och en del av vardagen – och nu är det dags för ett nytt steg, enligt T&C.
Nu finns ett nytt preparat på banan som det råder stor tystnad kring, eftersom det ännu inte är godkänt av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
Det hävdar man inte hindrar Hollywood-profiler och hälsofreaks att redan få tag på Retatrutid via den grå marknaden.
Retatrutid verkar på GLP-1-, GIP- och glukagonreceptorer och ger en viktminskning som är dubbelt så stor som hos föregångarna, skriver man.
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Illegala köp på nätet
När Town & Country frågat en rad användare hur de får tag i preparatet svarar de flesta ”Kina”, skriver man.
Eftersom preparatet ännu inte är godkänt är den enda officiellt tillgängliga vägen via Eli Lilly och då endast genom särskilda undantagstillstånd för medicinsk behandling.
Även kroppsbyggare är mycket förtjusta i ”Ret” och hävdar att det ger en mer välmejslad fysik än tidigare GLP-1-preparat. Det lär i vilket fall dröja minst ett år innan din läkare kan skriva ut ”ret”, skriver T&C.
Fram till dess gäller det att vara försiktig och läkare avråder bestämt från att köpa det på nätet, skriver man med tillägget att ”halva Los Angeles redan har kastat all försiktighet överbord”.
Eli Lilly agerade kring retatrutid redan i augusti och meddelade då att man stämmer sex företag på påstådd olaglig försäljning av medlet.
Eli Lilly anklagar företagen för att olagligt sälja svarta marknads-versioner av det experimentella fetmaläkemedlet och trappar upp sin kampanj mot obehörig försäljning, skriver Investing.
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Eli Lilly: ”Inte värt risken”
Enligt företaget är det apotek, medinska spa och online-säljare som marknadsfört retatrutid till konsumenter illegalt.
”Retatrutid är fortfarande i kliniska fas 3-prövningar för fetma, typ 2-diabetes och andra relaterade tillstånd. Inga tillsynsmyndigheter har godkänt substansen för mänskligt bruk”, påpekar Eli Lilly.
I juni slog FDA fast att försäljning av retatrutid och andra icke-godkända versioner av GLP-1-produkter till konsumenter är olaglig och inte lagligt kan blandas.
”Det som säljs på svarta marknaden är inte ett läkemedel, det är helt overifierat, icke-godkänt och inte värt risken”, säger Lillys medicinska chef David Hyman i ett uttalande.
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