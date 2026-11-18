Det är dessutom en favorit i repris när ett nytt läkemedel uppges vara i bruk hos ”hela Hollywood”.

För drygt fyra år sedan skrev Town & Country om människor som plötsligt blivit misstänkt smala och hade en sak gemensamt; ett recept på ett då ganska okänt läkemedel med namnet Ozempic.

William – all bantnings fader. Dagens PS

”En del av vardagen”

Sedan den tidpunkten har GLP-1-preparat blivit allmänt förekommande och en del av vardagen – och nu är det dags för ett nytt steg, enligt T&C.

Nu finns ett nytt preparat på banan som det råder stor tystnad kring, eftersom det ännu inte är godkänt av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Det hävdar man inte hindrar Hollywood-profiler och hälsofreaks att redan få tag på Retatrutid via den grå marknaden.

Retatrutid verkar på GLP-1-, GIP- och glukagonreceptorer och ger en viktminskning som är dubbelt så stor som hos föregångarna, skriver man.

Handelns nya skräck: Kunder som går ner i vikt. Dagens PS