Det behövs flera miljarder kronor till reparationer, och det är bråttom. Annars hotar en ny katastrof i Tjernobyl.
Bråttom: Tjernobyl behöver finansiering – miljarder saknas till reparationer
Vi har redan berättat om ryska attacker mot området kring Tjernobyl i Ukraina och vad det kan innebära för omvärldens säkerhet.
Det har gått 40 år sedan kärnkraftsolyckan och nu hotas säkerheten i Europa på nytt.
Den gigantiska stålkonstruktionen som täcker resterna av Tjernobyls förstörda kärnreaktor skulle skydda omvärlden från radioaktivt material i minst hundra år, var det tänkt.
Riskerna ökar kring Tjernobyl
Efter en rysk drönarattack 2025 är skyddet dock inte längre vad det borde vara. Viktiga säkerhetssystem har skadats och risken för korrosion ökar.
För att reparera skadorna krävs mycket pengar. Det handlar om 500 miljoner euro, motsvarande omkring 5,5 miljarder kronor, enligt Politico.
I nuläget ser det svårt ut att hinna få fram de pengarna innan 2030 för att undvika en allvarlig försämring av konstruktionen genom bland annat korrosion, enligt Europeiska banken.
Tiden rinner ut
Det är därmed bråttom att ta tag i problemet eftersom tiden håller på att rinna ut.
”Det här är inte Ukrainas problem. Alla borde känna oro för kärnsäkerheten globalt”, säger Odile Renaud-Basso, ordförande för Europeiska banken.
Svårt att få fram pengar
G7-länderna har redan lovat att betala runt hälften av kostnaderna som krävs, men hur resten av pengarna ska komma fram är ett stort frågetecken i nuläget.
Förhoppningen är att reparationerna kan starta 2028 och vara färdiga två år senare.
”Jag uppmanar det internationella samfundet att agera och hjälpa till att återställa kärnsäkerheten till den nivå som rådde före denna hänsynslösa attack”, klargör Odile Renaud-Basso.
Nästa vecka samlas internationella givare i Paris vid en konferens som arrangeras av bland annat Europeiska banken. Förhoppningen är då att fler länder ska öppna plånboken och bidra med ytterligare runt 250 miljoner euro.
Hoppfull inför nytt möte
Trots att det rör sig om mycket pengar är Odile Renaud-Basso hoppfull om att det går att lösa.
”Det internationella samfundet har tidigare lyckats hitta lösningar för att hantera denna utmaning. Det är mycket viktigt att visa att vi kan hantera den nu och erbjuda den trygghet som behövs.”
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