Bråttom: Tjernobyl behöver finansiering – miljarder saknas till reparationer

Tiden rinner ut

Det är därmed bråttom att ta tag i problemet eftersom tiden håller på att rinna ut.

”Det här är inte Ukrainas problem. Alla borde känna oro för kärnsäkerheten globalt”, säger Odile Renaud-Basso, ordförande för Europeiska banken.

Svårt att få fram pengar

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G7-länderna har redan lovat att betala runt hälften av kostnaderna som krävs, men hur resten av pengarna ska komma fram är ett stort frågetecken i nuläget.

Förhoppningen är att reparationerna kan starta 2028 och vara färdiga två år senare.

”Jag uppmanar det internationella samfundet att agera och hjälpa till att återställa kärnsäkerheten till den nivå som rådde före denna hänsynslösa attack”, klargör Odile Renaud-Basso.

Nästa vecka samlas internationella givare i Paris vid en konferens som arrangeras av bland annat Europeiska banken. Förhoppningen är då att fler länder ska öppna plånboken och bidra med ytterligare runt 250 miljoner euro.

Hoppfull inför nytt möte

Trots att det rör sig om mycket pengar är Odile Renaud-Basso hoppfull om att det går att lösa.

”Det internationella samfundet har tidigare lyckats hitta lösningar för att hantera denna utmaning. Det är mycket viktigt att visa att vi kan hantera den nu och erbjuda den trygghet som behövs.”

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