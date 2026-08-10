Sälja sand till Saudiarabien – därför är det en miljonindustri

Men när det ska byggas skyskrapor, vägar och gigantiska infrastrukturprojekt duger den lokala sanden inte.

Därför importerar Saudiarabien sand.

För fina korn och för mycket salt

Det låter lite som ett skämt att sälja sand till Saudiarabien, men bakom paradoxen finns en högst konkret byggteknisk förklaring.

”Utmaningen är att ökensand är så finkornig att den inte lämpar sig som bindemedel i betong. Med andra ord blir betongen inte tillräckligt hård för att kunna användas i olika byggprojekt”, säger Ren Wei, forskare på Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i ett pressmeddelande.

Salthalten är också för hög, vilket långsamt skulle korrodera stålarmeringen inuti betongen.