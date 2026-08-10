Saudiarabien har sand så långt ögat når. Ändå importerar landet sand från Australien. Förklaringen finns i formen på varje sandkorn.
Sälja sand till Saudiarabien – därför är det en miljonindustri
Saudiarabien sitter på Rub al-Khali, den enorma öknen som brukar beskrivas som världens största sammanhängande sandöken. Här finns miljarder ton sand.
Men när det ska byggas skyskrapor, vägar och gigantiska infrastrukturprojekt duger den lokala sanden inte.
Därför importerar Saudiarabien sand.
För fina korn och för mycket salt
Det låter lite som ett skämt att sälja sand till Saudiarabien, men bakom paradoxen finns en högst konkret byggteknisk förklaring.
”Utmaningen är att ökensand är så finkornig att den inte lämpar sig som bindemedel i betong. Med andra ord blir betongen inte tillräckligt hård för att kunna användas i olika byggprojekt”, säger Ren Wei, forskare på Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i ett pressmeddelande.
Salthalten är också för hög, vilket långsamt skulle korrodera stålarmeringen inuti betongen.
Sand svårutnyttjad råvaruresurs
Byggsand behöver i stället vara grövre och ha kantigare korn som kan haka fast i varandra och binda ihop med cementen. Då behövs sand från floder, stenbrott och andra geologiska miljöer.
Handelsstatistiken visar den märkliga situationen. Enligt Världsbankens WITS-data importerade Saudiarabien 2023 naturlig sand, exklusive metallhaltig sand, för omkring 1,2 miljoner dollar. Australien stod för cirka 138 600 dollar av importen, rapporterar Space Daily.
De exporterar dock ännu mer, för drygt 43 miljoner dollar, främst till grannländerna.
Saudiarabiens egen forskningsmiljö KAUST beskriver just den lokala öknen som en enorm men svårutnyttjad råvaruresurs. Ökensanden är för liten, slät och rund för att fungera som den är i byggmaterial. Forskare arbetar därför med metoder för att omvandla kornen till grövre och skrovligare partiklar som kan användas i betong.
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