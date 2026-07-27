Svenskarnas nya favorit ligger 8 000 kilometer bort – nu vallfärdar vi till Japan

Drömresan har blivit betydligt billigare

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För bara några år sedan var Japan ett resmål många sparade till under lång tid.

Nu ser kalkylen annorlunda ut. Den svaga yenen gör att svenska resenärer får betydligt mer för pengarna än tidigare. I sociala medier har det till och med blivit en trend att skämta om att den enda packningen som behövs är pass och kreditkort – resten kan köpas på plats.

För många blir shopping en viktig del av resan, från teknikprylar och köksknivar till japanska pappersvaror, mode och kosmetika.

Från körsbärsblomning till futuristiska stadsdelar – Japan erbjuder upplevelser som lockar resenärer året om. Foto: Canva

Men framgången har ett pris

Turistboomen märks tydligast i Tokyo och Kyoto, där trängseln blivit så stor att japanerna talar om ”turismförorening”. Vissa festivaler har ställts in, skatter för turister har höjts och myndigheterna försöker styra besöksflödena till mindre kända delar av landet.

Samtidigt vill den japanska regeringen fortsätta växa. Målet är att locka 60 miljoner internationella besökare om året före 2030.

För svenska resenärer innebär det ett tydligt råd: den som vill uppleva Japan bör inte nöja sig med Tokyo och Kyoto. Landet rymmer allt från snöklädda berg och varma källor till små kuststäder, historiska tempel och några av världens bästa matupplevelser – ofta långt från de största turiststråken.

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