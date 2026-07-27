Direktflyg, billigare priser och en kultur som fascinerar. Japan har på kort tid gått från drömresa för entusiaster till ett av svenskarnas hetaste resmål. Samtidigt börjar landets turistboom skapa nya problem.
Svenskarnas nya favorit ligger 8 000 kilometer bort – nu vallfärdar vi till Japan
Japan har seglat upp som svenskarnas kanske mest oväntade favoritresmål. Länge betraktades landet som exotiskt, avlägset och dyrt. Nu är situationen den motsatta. Den svaga yenen har gjort att svenskarnas köpkraft ökat mer i Japan än i något annat land, samtidigt som direktflygen mellan Arlanda och Tokyo gjort resan betydligt enklare, rapporterar SvD.
Vi har tidigare skrivit om hur Japan lockar allt fler svenska resenärer genom kombinationen av gastronomi i världsklass, hög säkerhet, effektiv kollektivtrafik, design, onsen-bad, manga, anime och en kultur som känns både främmande och välorganiserad. Nu bekräftas trenden av nya siffror.
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Rolex må vara kungen av status. Men när klocknördar samlas runt ett middagsbord och diskussionen blir riktigt allvarlig dyker ofta ett annat namn upp:
Svenskarna strömmar till
Under 2025 reste omkring 70 000 svenskar till Japan – en ökning med 34 procent jämfört med året innan. Samtidigt slog landet nytt turistrekord med över 42 miljoner internationella besökare.
Bakom uppgången finns flera förklaringar:
- Direktflyg mellan Stockholm och Tokyo.
- Svag japansk yen som gör shopping, hotell och restauranger billigare.
- Stort intresse för japansk mat, populärkultur och design.
- Ett av världens tryggaste resmål.
Många beskriver Japan som ett land där ”allt fungerar” – från snabbtågen till gatustädningen.
Drömresan har blivit betydligt billigare
För bara några år sedan var Japan ett resmål många sparade till under lång tid.
Nu ser kalkylen annorlunda ut. Den svaga yenen gör att svenska resenärer får betydligt mer för pengarna än tidigare. I sociala medier har det till och med blivit en trend att skämta om att den enda packningen som behövs är pass och kreditkort – resten kan köpas på plats.
För många blir shopping en viktig del av resan, från teknikprylar och köksknivar till japanska pappersvaror, mode och kosmetika.
Men framgången har ett pris
Turistboomen märks tydligast i Tokyo och Kyoto, där trängseln blivit så stor att japanerna talar om ”turismförorening”. Vissa festivaler har ställts in, skatter för turister har höjts och myndigheterna försöker styra besöksflödena till mindre kända delar av landet.
Samtidigt vill den japanska regeringen fortsätta växa. Målet är att locka 60 miljoner internationella besökare om året före 2030.
För svenska resenärer innebär det ett tydligt råd: den som vill uppleva Japan bör inte nöja sig med Tokyo och Kyoto. Landet rymmer allt från snöklädda berg och varma källor till små kuststäder, historiska tempel och några av världens bästa matupplevelser – ofta långt från de största turiststråken.
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