Japan tappar turister, men tjänar mer – svenskarna har ökat

Turisternas konsumtion ökade ändå med 3,2 procent till 2 208 miljarder yen, omkring 138 miljarder kronor, under juli till september. Varje besökare spenderade i snitt 233 677 yen, drygt 14 600 kronor, 6,1 procent mer än i fjol, visar den japanska turistmyndighetens preliminära mätning.

Nordiska turister spenderar mycket och stannar längre

Antalet svenskar som reser till Japan ökar. I fjol reste 69 903 svenskar till Japan, en ökning med 34,2 procent, enligt statistik från JNTO. Under januari till juli i år var de 47 014, mot 39 874 samma period 2025.

Besökare från Norden hör till dem som spenderar mest pengar. De spenderade i snitt 407 378 yen per person under kvartalet, drygt 25 500 kronor, tredje mest efter fransmän och mexikaner, visar turistmyndighetens tabeller.

Nordiska besökare stannade i snitt 16,1 nätter, betydligt längre än snittet på 10,3 nätter för alla besökare. Boendet stod för 41 procent av deras utgifter, enligt samma tabeller.

Japan kom på tionde plats när resebyrån Ticket listade svenskarnas mest bokade länder inför 2026, rapporterade Dagens PS i december.

Hos TUI ökade bokningarna till Japan och Tokyo med över 200 procent i våras jämfört med i fjol, enligt ett pressmeddelande. Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI, berättar i pressmeddelandet vad som lockar:

Både vuxna och unga attraheras av den lekfulla japanska popkulturen och maten.

Yenen var i juni svagare mot dollarn än någon gång sedan december 1986, skriver Nippon.com. Även mot kronan är yenen svag. Idag kostar 1 japansk yen ungefär 0,0626 svenska kronor, vilket är cirka 17 procent lägre än för fem år sedan.

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Valutaeffekten i sig gör att det är billigare att bo, leva och handla väl på plats i Japan.