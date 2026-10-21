Antalet utländska besökare i Japan minskar i år, men de turister som kommer spenderar mer pengar än året innan. Antalet svenska besökare med 18 procent årets första sju månader jämfört med i fjol. Dagens PS går igenom varför intresset för Japan ökar hos svenskarna.
Japan tappar turister, men tjänar mer – svenskarna har ökat
Mellan januari och september kom drygt 30,7 miljoner utländska besökare till Japan, 2,9 procent färre än året innan, enligt preliminära siffror från JNTO. Störst är tappet från Kina, där antalet besökare i september minskade med 44,5 procent efter att den kinesiska regeringen flera gånger uppmanat medborgarna att undvika resor till Japan och mängden flyg minskade.
Turisternas konsumtion ökade ändå med 3,2 procent till 2 208 miljarder yen, omkring 138 miljarder kronor, under juli till september. Varje besökare spenderade i snitt 233 677 yen, drygt 14 600 kronor, 6,1 procent mer än i fjol, visar den japanska turistmyndighetens preliminära mätning.
Nordiska turister spenderar mycket och stannar längre
Antalet svenskar som reser till Japan ökar. I fjol reste 69 903 svenskar till Japan, en ökning med 34,2 procent, enligt statistik från JNTO. Under januari till juli i år var de 47 014, mot 39 874 samma period 2025.
Besökare från Norden hör till dem som spenderar mest pengar. De spenderade i snitt 407 378 yen per person under kvartalet, drygt 25 500 kronor, tredje mest efter fransmän och mexikaner, visar turistmyndighetens tabeller.
Nordiska besökare stannade i snitt 16,1 nätter, betydligt längre än snittet på 10,3 nätter för alla besökare. Boendet stod för 41 procent av deras utgifter, enligt samma tabeller.
Japan kom på tionde plats när resebyrån Ticket listade svenskarnas mest bokade länder inför 2026, rapporterade Dagens PS i december.
Hos TUI ökade bokningarna till Japan och Tokyo med över 200 procent i våras jämfört med i fjol, enligt ett pressmeddelande. Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI, berättar i pressmeddelandet vad som lockar:
Både vuxna och unga attraheras av den lekfulla japanska popkulturen och maten.
Yenen var i juni svagare mot dollarn än någon gång sedan december 1986, skriver Nippon.com. Även mot kronan är yenen svag. Idag kostar 1 japansk yen ungefär 0,0626 svenska kronor, vilket är cirka 17 procent lägre än för fem år sedan.
Valutaeffekten i sig gör att det är billigare att bo, leva och handla väl på plats i Japan.
ANA:s nya direktflyg ökar tillgängligheten
Sedan början av 2025 flyger ANA flera gånger i veckan direkt mellan Stockholm Arlanda och Tokyo Haneda. Under juli till september reste 56,5 procent av de nordiska besökarna in via Haneda, mot 17,5 procent av alla besökare, enligt turistmyndighetens tabeller.
Hideaki Mizukoshi, Japans ambassadör i Sverige, sade i samband med att linjen startade:
Den nya direktlinjen kommer att föra Japan och Sverige ännu närmare varandra.
Trygghet och popkultur lockar också
Kana Wakabayashi, som var vd för JNTO i Stockholm när turistorganisationen öppnade sitt nordiska kontor 2024, sade då i ett pressmeddelande följande om Japans dragningskraft i Norden:
Japansk kultur har vunnit mark i Norden de senaste åren, både inom restaurangnäringen, inredning, arkitektur och design.
Dagens PS har tidigare rapporterat att anime och manga är dragplåster och beskrivit Japan som ett av världens tryggaste resmål.
Japan ligger på tionde plats av 163 länder i årets Global Peace Index, medan Sverige ligger på plats 40, visar Institute for Economics and Peace.
I Sverige oroar sig 45 procent i stor utsträckning för brottsligheten i samhället, enligt Brås nationella trygghetsundersökning. Det dödliga våldet var mer än fyra gånger så vanligt i Sverige som i Japan år 2024, enligt uppgifter från det japanska hälsoministeriets dödsorsaksstatistik och Brå.
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