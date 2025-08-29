Franska hälsoministeriet har bett landets sjukhus att höja sin beredskap. Senast i mars 2026 ska de presentera en uppgraderad plan.
Frankrike skärper sin beredskap för krig
Det är satirtidningen Le Canard enchaîné som skriver om hälsoministeriets krav på franska sjukhus att vara redo senast i mars nästa år med en plan för att hantera en potentiell konflikt.
Beredskapen ska även gälla att kunna ta emot tusentals sårade soldater.
Planerar för 50 000 sårade
Brevet, daterat 18 juli i år, citeras av Ouest-France som skriver att det skickats till regionala hälsovårdsmyndigheter med ett krav på beredskap för en eventuell väpnad konflikt i Europa.
Man påpekar att Frankrike i ett sådant läge kan behöva ta emot en massiv ström av sårade soldater, både franska och utländska och anger numerären till 10 000-50 000 sårade soldater i ett tidsspann på 10-180 dagar.
“Frankrikes överlevnad står på spel” – ödet avgörs om 11 dagar. Dagens PS
”Nödvändigt förutse”
“I det nuvarande internationella sammanhanget är det nödvändigt att förutse formerna för hälsovårdsstöd i högintensiva konfliktsituationer”, förklarar hälsoministeriet i dokumentet.
Man betonar vikten av att öka medvetenheten bland vårdgivare om verkligheten i ett krigstidssammanhang, såsom “begränsningarna i en krigstid som präglas av knappa resurser, ökade behov och förekomsten av potentiell återkoppling på vårt territorium”, samt hanteringen av “posttraumatiska stressyndrom och den fysiska medicin- och rehabiliteringssektorn”.
”Normalt att planera”
När den ansvarige ministern Catherine Vautrin tillfrågades om brevet, hänvisade hon till att sjukhus ständigt ”förbereder sig för epidemier och kriser”.
”Det är helt normalt att landet förutser kriser och konsekvenser av det som händer. Detta är en del av centralförvaltningarnas ansvar”, konstaterade hon.
I dokumentet motiverar ministeriet tillvägagångssättet med att kräva högre beredskap med det nuvarande geopolitiska sammanhanget.
”Det är nödvändigt att förutse formerna för hälsostöd i högintensiva konfliktsituationer”, skriver man i sin begäran om nya beredskapsplaner.
