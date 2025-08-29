Frankrike skärper sin beredskap för krig

Det är satirtidningen Le Canard enchaîné som skriver om hälsoministeriets krav på franska sjukhus att vara redo senast i mars nästa år med en plan för att hantera en potentiell konflikt.

Beredskapen ska även gälla att kunna ta emot tusentals sårade soldater.

Planerar för 50 000 sårade

Brevet, daterat 18 juli i år, citeras av Ouest-France som skriver att det skickats till regionala hälsovårdsmyndigheter med ett krav på beredskap för en eventuell väpnad konflikt i Europa.

Man påpekar att Frankrike i ett sådant läge kan behöva ta emot en massiv ström av sårade soldater, både franska och utländska och anger numerären till 10 000-50 000 sårade soldater i ett tidsspann på 10-180 dagar.

