Premiärministern: Frankrikes pensionärer förstör ekonomin

Frankrikes pensionärer blir fler

Runt en fjärdedel är redan över 60 år, och den siffran kommer ligga på en tredjedel 2040, skriver Politico.

Pensionärer plockar hem pensioner, eller ska göra det inom de kommande åren, och det är en ökande huvudvärk för den franska regeringen med François Bayrou i spetsen – som direkt skyller det dåliga ekonomiska läget på pensionärerna.

Ekonomin i fritt fall

Regeringen lägger redan 400 miljarder euro, vilket motsvarar 14 procent av BNP, på pensionerna varje år.

Kostnaderna kommer att öka med 50 miljarder euro fram till 2035. Italien är det enda europeiska landet som betalar ut en större andel i proportion till sin ekonomi.

Det leder till en stadsskuld som hela tiden växer obehindrat och nu överstiger 3,3 biljoner euro.

Ungar får ta smällen

François Bayrou uppger att det blir Frankrikes unga som kommer få leva under “slavlika” förhållanden eftersom de måste betala tillbaka “lån som togs lättsinnigt av tidigare generationer” framöver.

Själv lär han inte få sitta kvar särskilt länge på posten som premiärminister som han enbart haft i nio månader, genom sin kritik mot landets äldre – en stor och ofta rik skara väljare som har mycket att säga till om i det franska samhället.

Färre barn i Europa

Precis som i övriga västvärlden föds det allt färre barn i Frankrike, som istället vänt sig mot immigration vilket i sin tur leder till att nationalistiska vindar blåser allt hårdare.

Den franska regeringen har redan höjt pensionsåldern från 62 till 64 år, vilket har retat upp många äldre.

Att François Bayrou nu direkt skyller på dem för landets dystra ekonomi lär inte göra saken bättre.

