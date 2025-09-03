Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Premiärministern: Frankrikes pensionärer förstör ekonomin

Frankrikes premiärminister François Bayrou uppger att det är landets pensionärer som förstör ekonomin.
Frankrikes premiärminister François Bayrou uppger att det är landets pensionärer som förstör ekonomin. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Frankrikes premiärminister François Bayrou skyller den dåliga ekonomin på landets pensionärer. I takt med att de blir allt fler måste enorma budgetnedskärningar tillkomma.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Förra året uppgick det franska budgetunderskottet till omkring 170 miljarder euro, ett underskott på 5,6 procent. För att bemöta det stora problemet föreslår regeringen ett antal åtstramningar i budgeten.

Enorma summor ska sparas

Omkring 44 miljarder euro, eller knappt 500 miljarder kronor, ska sparas. Det kommer fortfarande att leda till ett underskott, men ett mindre sådant på 4,6 procent.

Precis som i många andra länder blir Frankrikes befolkning allt äldre, och det går snabbt.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Frankrikes pensionärer blir fler

Runt en fjärdedel är redan över 60 år, och den siffran kommer ligga på en tredjedel 2040, skriver Politico.

Pensionärer plockar hem pensioner, eller ska göra det inom de kommande åren, och det är en ökande huvudvärk för den franska regeringen med François Bayrou i spetsen – som direkt skyller det dåliga ekonomiska läget på pensionärerna.

Ekonomin i fritt fall

Regeringen lägger redan 400 miljarder euro, vilket motsvarar 14 procent av BNP, på pensionerna varje år.

ANNONS

Kostnaderna kommer att öka med 50 miljarder euro fram till 2035. Italien är det enda europeiska landet som betalar ut en större andel i proportion till sin ekonomi.

Det leder till en stadsskuld som hela tiden växer obehindrat och nu överstiger 3,3 biljoner euro.

Ungar får ta smällen

François Bayrou uppger att det blir Frankrikes unga som kommer få leva under “slavlika” förhållanden eftersom de måste betala tillbaka “lån som togs lättsinnigt av tidigare generationer” framöver.

Själv lär han inte få sitta kvar särskilt länge på posten som premiärminister som han enbart haft i nio månader, genom sin kritik mot landets äldre – en stor och ofta rik skara väljare som har mycket att säga till om i det franska samhället.

Färre barn i Europa

Precis som i övriga västvärlden föds det allt färre barn i Frankrike, som istället vänt sig mot immigration vilket i sin tur leder till att nationalistiska vindar blåser allt hårdare.

Den franska regeringen har redan höjt pensionsåldern från 62 till 64 år, vilket har retat upp många äldre.

Att François Bayrou nu direkt skyller på dem för landets dystra ekonomi lär inte göra saken bättre.

ANNONS

Läs även:

Varning: Skakat Frankrike kan välta Europas ekonomi. Dagens PS

“Underkastelse”: Frankrikes premiärminister sågar USA-EU-avtalet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
befolkningBudgetunderskottEkonomiFrankrikePensionerRegeringskuld
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS