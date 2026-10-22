Nato-topp: "Vi måste göra det för dyrt för Ryssland"

Ryssland har förvandlat sin militär till en väloljad krigsmaskin, optimerad för utdragna utnötningskrig, säger Nato-befälhavare.
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Hotbilden från Ryssland har genomgått en grundläggande förändring sedan landet invaderade Ukraina 2022.
Analysen kommer från Pierre Vandier, amiral och Natos näst högste befälhavare.
De år av aktiv konflikt som gått har gjort det möjligt för Ryssland att genomgripande rusta upp sin industriella bas, sin utrustning och sina stridsstrategier, menar Vandier.
Det gör att Ryssland i dag förfogar över en militär apparat som är optimerad för ett långvarigt krig.
En annan konsekvens är att man skapat en militär apparat som kan hota europeisk infrastruktur och utmana sammanhållningen inom Nato, menar amiralen.
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”Föråldrat efter invasionen”
De teser väst och Nato byggde vid invasionen av Ukraina 2022 är i dag föråldrade, enligt Pierre Vandier.
De ryska styrkorna har snabbt integrerat erfarenheter från slagfältet i sina taktiska och industriella processer, säger han citerad av Business AM.
Vid invasionen av Ukraina hade Ryssland ett enormt numerärt övertag, men en bristfällig samordning, sårbara försörjningslinjer och ett beroende av teknik från väst, summerar amiralen.
När man misslyckats med en snabb seger övergick Ryssland till en utnötningsstrategi, säger amiralen och pekar på hur snabba framryckningar ersattes av småskaliga infanterianfall, understödda av tungt artilleri och drönare.
Den utvecklingen möttes av motsvarande anpassningar från Ukraina, vilket satte i gång en process av snabb teknisk innovation, konstaterar Pierre Vandier.
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Har byggt en ny krigsekonomi
Sedan dess har Ryssland prioriterat obemannade system, med målet att ha en personalstyrka på 200 000 personer inom drönarsektorn år 2030.
Kursändringen har gått att genomföra genom en krigsekonomi som prioriterar kontinuerlig produktion framför den uppbyggnad av lager som är typisk i fredstid.
Uppdateringar kan därmed införas nästan omedelbart, till skillnad från de långsamma, traditionella upphandlingsprocesser som är vanliga i västvärlden.
På fältet är rysk pansarutrustning utrustad med elektronisk störutrustning och aktiva skyddssystem och Rysslands produktion av missiler överstiger nu kapaciteten i väst för att tillverka de vapen som ska bekämpa dem, enligt Vandier.
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Rysk aggression måste bli för dyr
Det här gör det möjligt att genomföra förödande anfall, med samverkande stridskrafter, mot energi- och vatteninfrastruktur.
En sådan taktik kan även användas för att chocka befolkningen i väst, som kanske saknar den motståndskraft ukrainarna visat, spekulerar amiralen.
Vandier pekar även på att det strategiska landskapet kompliceras av att USA vänder sig från Europa och förväntar sig att européerna tar huvudansvaret för det konventionella markförsvaret inom ett ”Nato 3.0”.
I det läget står Europa inför kritiska brister när det gäller ammunition och luftförsvar, menar Vandier som tror att bristerna kan bestå fram till år 2030.
Hans slutsats är att Europa måste uppdatera sina doktriner och sin operativa beredskap för att säkra att man är ”en trovärdig avskräckande kraft”. Det handlar, rent krasst, om att driva upp kostnaderna för en rysk aggression till ”en oöverkomlig nivå”.
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