Nato-topp: "Vi måste göra det för dyrt för Ryssland"

De år av aktiv konflikt som gått har gjort det möjligt för Ryssland att genomgripande rusta upp sin industriella bas, sin utrustning och sina stridsstrategier, menar Vandier.

Det gör att Ryssland i dag förfogar över en militär apparat som är optimerad för ett långvarigt krig.

En annan konsekvens är att man skapat en militär apparat som kan hota europeisk infrastruktur och utmana sammanhållningen inom Nato, menar amiralen.

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”Föråldrat efter invasionen”

De teser väst och Nato byggde vid invasionen av Ukraina 2022 är i dag föråldrade, enligt Pierre Vandier.

De ryska styrkorna har snabbt integrerat erfarenheter från slagfältet i sina taktiska och industriella processer, säger han citerad av Business AM.

Vid invasionen av Ukraina hade Ryssland ett enormt numerärt övertag, men en bristfällig samordning, sårbara försörjningslinjer och ett beroende av teknik från väst, summerar amiralen.

När man misslyckats med en snabb seger övergick Ryssland till en utnötningsstrategi, säger amiralen och pekar på hur snabba framryckningar ersattes av småskaliga infanterianfall, understödda av tungt artilleri och drönare.

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Den utvecklingen möttes av motsvarande anpassningar från Ukraina, vilket satte i gång en process av snabb teknisk innovation, konstaterar Pierre Vandier.

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