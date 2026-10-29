Demokrater kräver svar om Trumps AI-historik

I ett brev från i onsdags gör de två demokraterna Jamie Raskin och Robert Garcia gällande att frågor som Trump och hans rådgivare ställer till AI-klienterna enligt lag måste registreras som en del av presidentämbetets arkiv.

”Om den amerikanske presidenten förlitar sig på politiska råd från en Musk-designad, Hitler-vänlig chatbot med en förkärlek för barnporr i syfte att genomföra sina formella åtaganden har den amerikanska befolkningen rätt att få veta det”, lyder en del av brevet.

Formuleringen anspelar på tidigare kontroverser där Grok generat antisemitiska uttalanden och bilder där barn framställs på ett sexualiserat sätt.

Enligt rapporter ska Trump i samband med ett möte med Elon Musk i Vita huset i december förra året ha tillbringat åtskillig tid med att ha frågat Grok om hur venezuelanerna skulle kunna reagera om amerikanska styrkor tillfångatog landets ledare Nicolás Maduro.

Grok ska då ha ha svarat att många i Venezuela skulle välkomna förfarandet. Några veckor senare tillfångatogs Maduro, men att att AI-klienten och dess svar blev tungan på vågen har inte bekräftats.

I sitt brev kräver Raskin och Garcia ett möte där de får en genomgång som täcker presidentens AI-användning, vilka säkerhetsrutiner som används samt huruvida externa aktörer har tillgång till känslig information.