Pressad oljebransch, prisvärda resor och ekonomisk oro

Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdast

Ägare till små lägenheter oroar sig i större utsträckning för att tvingas sälja med förlust – marknaden för ettor har svagare ställning och räntorna pressar hårt.

Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden

Saudiarabien tvingas ställa om sitt visionära megaprojekt The Line då oljeinkomsterna minskat – ett tecken på att självklarheter får omvärderas även i stora nationella projekt.

Kris för Moskva när sanktionerna börjar bita

Ryssland och dess oljeexport pressas alltmer när västvärldens sanktioner börjar få effekt – ett tydligt exempel på geopolitik och ekonomi som möts.

Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna

Vinterresmål där svenska kronor räcker långt – i tider av ekonomisk oro söker många det bästa värdet för pengarna.

Banktoppar: Räkna med börsfall på 10‑20 procent

Ledande aktörer inom finans varnar för en kommande nedgång på börsen – 10 till 20 procent diskuteras – vilket väcker stor uppmärksamhet bland investerare.

Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen

“Småspararnas intåg” – hur den växande gruppen aktiva privatinvesterare påverkar finansmarknaderna och hur professionella aktörer reagerar på detta.

VW:s nya elbil – en stor överraskning

En helt ny eldriven sedan från Volkswagen, utvecklad tillsammans med kinesiska Xpeng, med sportigare profil och lång räckvidd – visar att Volkswagen tar elbilsomställningen på allvar.

Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”

Den tidigare dominerande bostadsportalen Hemnet tappar mark – fler bostäder säljs utanför plattformen och mäklare menar att Hemnet “börjar gräva sin egen grav”.

Oron vid finska gränsen: “Nu darrar mina knän”

I gränsstaden Imatra i sydöstra Finland har livet förändrats sedan gränsen mot Ryssland stängdes 2023. Handel och turism har kollapsat och en växande känsla av osäkerhet beskrivs.