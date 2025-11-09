Veckans mest lästa artiklar på Dagens PS handlar om ekonomisk oro, framtidens teknik och aktuella samhällshändelser – från VW:s nya elbil och smålägenheternas försäljningsoro till energikris och gränsoro vid Finland.
Pressad oljebransch, prisvärda resor och ekonomisk oro
Vem gömde skatten? Arkeologiskt mysterium under Berlin
En medeltida skatt har hittats under Berlins äldsta marknadsplats. Fyndet av silvermynt från 1200-talet väcker frågor om vem som gömde dem och varför de aldrig hämtades upp igen. Under Berlins historiska centrum har arkeologer gjort en oväntad upptäckt som väcker både fascination och frågor. Fyndet, som gjorts på stadens äldsta handelsplats, ger en sällsynt inblick …
Letade mask – fann 20 000 silvermynt
En man gick ut för att göra något så vardagligt som att gräva i jorden, men snubblade över en silverskatt som legat dold i århundraden. Det är inte varje dag man har turen att snubbla över lite guld, eller silver för den delen. Men en fiskare utanför Stockholm fick precis den upplevelsen när han gick …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis om äger …
Liten entusiasm bland investerare efter avtal om bantningspiller
Novo Nordisks avtal med USA om sitt viktminskningsläkemedel fick blandade reaktioner bland analytikerna. Från ”sälj” till ”köp”. Det blev inget jättebra mottagande för nyheten om att danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk ingått ett avtal med USA om kraftigt sänkta priser på sitt viktminskningsmedel. Ett avtal som USA också har ingått med danskarna konkurrent Eli Lilly. Läs …
USA ger Ungern undantag från ryska sanktioner – EU varnar
Donald Trump har beviljat Ungern ett års undantag från USA:s sanktioner mot rysk olja och gas. Beslutet väcker oro inom EU och ifrågasätter unionens enighet kring energipolitiken och stödet till Ukraina. USA har infört sanktioner mot ryska energibolag som Lukoil och Rosneft för att pressa Moskva ekonomiskt, vilket Dagens PS tidigare skrivit om. Men i …
Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdast
Ägare till små lägenheter oroar sig i större utsträckning för att tvingas sälja med förlust – marknaden för ettor har svagare ställning och räntorna pressar hårt.
Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden
Saudiarabien tvingas ställa om sitt visionära megaprojekt The Line då oljeinkomsterna minskat – ett tecken på att självklarheter får omvärderas även i stora nationella projekt.
Kris för Moskva när sanktionerna börjar bita
Ryssland och dess oljeexport pressas alltmer när västvärldens sanktioner börjar få effekt – ett tydligt exempel på geopolitik och ekonomi som möts.
Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna
Vinterresmål där svenska kronor räcker långt – i tider av ekonomisk oro söker många det bästa värdet för pengarna.
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10‑20 procent
Ledande aktörer inom finans varnar för en kommande nedgång på börsen – 10 till 20 procent diskuteras – vilket väcker stor uppmärksamhet bland investerare.
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
“Småspararnas intåg” – hur den växande gruppen aktiva privatinvesterare påverkar finansmarknaderna och hur professionella aktörer reagerar på detta.
VW:s nya elbil – en stor överraskning
En helt ny eldriven sedan från Volkswagen, utvecklad tillsammans med kinesiska Xpeng, med sportigare profil och lång räckvidd – visar att Volkswagen tar elbilsomställningen på allvar.
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Den tidigare dominerande bostadsportalen Hemnet tappar mark – fler bostäder säljs utanför plattformen och mäklare menar att Hemnet “börjar gräva sin egen grav”.
Oron vid finska gränsen: “Nu darrar mina knän”
I gränsstaden Imatra i sydöstra Finland har livet förändrats sedan gränsen mot Ryssland stängdes 2023. Handel och turism har kollapsat och en växande känsla av osäkerhet beskrivs.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Aktiva ETF:er – nästa steg i fondrevolutionen
De börshandlade fonderna har länge varit synonymt med passiv indexförvaltning. Nu växer en ny generation fram i aktiva ETF:er, som lovar att kombinera det bästa av två världar. Börshandlade fonder, ETF:er, har under det senaste decenniet blivit en av världens mest populära sparformer. Men efter år av passiv indexförvaltning tar nu de aktiva ETF:erna plats …
Efter miljardstölder: Kryptosäkerhet viktigare än någonsin
Kryptovärlden skakas av stölder och kidnappningar. När kryptosäkerhet blir viktigare är säkerhetsbolagen de stora vinnarna. Cyberattacker mot kryptoföretag och privatpersoner har ökat dramatiskt under 2025. Enligt Chainalysis stals kryptovalutor värda över 2,2 miljarder dollar bara under årets första hälft vilket är mer än under hela 2024. Bakom flera av attackerna finns statsstödda hackergrupper. I februari …
Musk åkte dit för miljöbrott – och gjorde om det igen
Miljöboten mot Elon Musks The Boring Company kan bli dyr, och inte bara i dollar. Företagets trovärdighet och framtida tunnelaffärer står nu på spel efter att myndigheter avslöjat olaglig dumpning av borrvätska. Det var i delstaten Nevada som Clark County Water Reclamation District slog till mot The Boring Company efter att bolaget upprepade gånger dumpat …
Färre kan löneväxla 2026 – skattefördelarna krymper
Höjd skattgräns gör löneväxling mindre lönsam 2026. Så påverkas du, och här är sparformerna som kan löna sig bättre. Löneväxling, där en del av lönen avsätts till extra tjänstepension, har varit ett effektivt sätt att minska skatten för höginkomsttagare. Den stora fördelen är den låga årliga skatten på pensionskapitalet, som i dag ligger runt 0,3 …
