Pressad oljebransch, prisvärda resor och ekonomisk oro

Sinande oljepengar, billiga resor och oro på bostadsmarknaden var några av de saker som intresserade läsarna den här nyhetsveckan. (Foto: TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 09 nov. 2025Publicerad: 09 nov. 2025

Veckans mest lästa artiklar på Dagens PS handlar om ekonomisk oro, framtidens teknik och aktuella samhällshändelser – från VW:s nya elbil och smålägenheternas försäljningsoro till energikris och gränsoro vid Finland.

Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdast
Ägare till små lägenheter oroar sig i större utsträckning för att tvingas sälja med förlust – marknaden för ettor har svagare ställning och räntorna pressar hårt.

Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden
Saudiarabien tvingas ställa om sitt visionära megaprojekt The Line då oljeinkomsterna minskat – ett tecken på att självklarheter får omvärderas även i stora nationella projekt.

Kris för Moskva när sanktionerna börjar bita
Ryssland och dess oljeexport pressas alltmer när västvärldens sanktioner börjar få effekt – ett tydligt exempel på geopolitik och ekonomi som möts.

Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna
Vinterresmål där svenska kronor räcker långt – i tider av ekonomisk oro söker många det bästa värdet för pengarna.

Banktoppar: Räkna med börsfall på 10‑20 procent
Ledande aktörer inom finans varnar för en kommande nedgång på börsen – 10 till 20 procent diskuteras – vilket väcker stor uppmärksamhet bland investerare.

Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
“Småspararnas intåg” – hur den växande gruppen aktiva privatinvesterare påverkar finansmarknaderna och hur professionella aktörer reagerar på detta.

VW:s nya elbil – en stor överraskning
En helt ny eldriven sedan från Volkswagen, utvecklad tillsammans med kinesiska Xpeng, med sportigare profil och lång räckvidd – visar att Volkswagen tar elbilsomställningen på allvar.

Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Den tidigare dominerande bostadsportalen Hemnet tappar mark – fler bostäder säljs utanför plattformen och mäklare menar att Hemnet “börjar gräva sin egen grav”.

Oron vid finska gränsen: “Nu darrar mina knän”
I gränsstaden Imatra i sydöstra Finland har livet förändrats sedan gränsen mot Ryssland stängdes 2023. Handel och turism har kollapsat och en växande känsla av osäkerhet beskrivs.

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

