Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna 

Vi har redan kunnat konstatera att svenskarnas reslust till USA har störtdykt. Och tur är väl det. Från och med den 30 september nästan fördubblades avgiften för ESTA, systemet som låter svenskar resa in utan visum, från 21 till 40 dollar. För svenska resenärer betyder det i praktiken att en familj på fyra nu får lägga drygt 1 600 kronor bara i ESTA-avgift.

Dyrt har det även blivit för skidfantasten.

En nyligen släppt rapport visar att priset för att stå på skidor i Europa har stigit med 34,8 procent över inflationen sedan 2015. I flera länder har ökningen varit så kraftig att vanliga semesterfirare inte längre har råd att ta sig upp i backen.

Men det finns ljus i mörkret.

En ny sammanställning från FOREX visar att svenskarna fortfarande kan hitta sol, bad och bra priser – i vissa fall till en fjärdedel av kostnaden hemma.

Sol, snorkling och småpriser

Forex har jämfört prisnivåerna på svenskarnas tio mest populära vinterdestinationer.

Enligt årets index får man mest för pengarna i Hurghada i Egypten. Här ligger prisnivån på 26 – det vill säga omkring 75 procent billigare än i Sverige. En lunch, taxi eller halvdagsutflykt kostar en bråkdel av vad samma sak gör hemma.

“En halvdagsutflykt kostar mellan 300 och 450 kronor, och betalning sker ofta kontant vid bokning på plats”, skriver FOREX. Eftersom fyra av fem betalningar i Egypten görs kontant rekommenderar de att resenärer har med sig sedlar.

I Hurghada i Egypten får du mest för pengarna (Foto: Unsplash)

Nästa fynd på listan är Phuket i Thailand, där indexet ligger på 40 (runt 60 procent billigare än i Sverige), följt av Sal på Kap Verde (50 procent billigare än Sverige). Här får du både sol, värme och låga priser.