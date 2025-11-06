Dagens PS
Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna 

Resa till Thailand
Phuket i Thailand är näst billigast, runt 60 procent billigare än i Sverige (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

När mörkret faller över Sverige söker sig många till solen. Ett glädjande besked för svenskarna är att det i vinter finns gott om destinationer där reskassan räcker långt – i vissa fall nästan fyra gånger längre än hemma. 

Vi har redan kunnat konstatera att svenskarnas reslust till USA har störtdykt. Och tur är väl det. Från och med den 30 september nästan fördubblades avgiften för ESTA, systemet som låter svenskar resa in utan visum, från 21 till 40 dollar. För svenska resenärer betyder det i praktiken att en familj på fyra nu får lägga drygt 1 600 kronor bara i ESTA-avgift.

Dyrt har det även blivit för skidfantasten.  

En nyligen släppt rapport visar att priset för att stå på skidor i Europa har stigit med 34,8 procent över inflationen sedan 2015. I flera länder har ökningen varit så kraftig att vanliga semesterfirare inte längre har råd att ta sig upp i backen.

Men det finns ljus i mörkret. 

En ny sammanställning från FOREX visar att svenskarna fortfarande kan hitta sol, bad och bra priser – i vissa fall till en fjärdedel av kostnaden hemma.

Sol, snorkling och småpriser

Forex har jämfört prisnivåerna på svenskarnas tio mest populära vinterdestinationer.

Enligt årets index får man mest för pengarna i Hurghada i Egypten. Här ligger prisnivån på 26 – det vill säga omkring 75 procent billigare än i Sverige. En lunch, taxi eller halvdagsutflykt kostar en bråkdel av vad samma sak gör hemma.

“En halvdagsutflykt kostar mellan 300 och 450 kronor, och betalning sker ofta kontant vid bokning på plats”, skriver FOREX. Eftersom fyra av fem betalningar i Egypten görs kontant rekommenderar de att resenärer har med sig sedlar.

Hurghada i Egypten
I Hurghada i Egypten får du mest för pengarna (Foto: Unsplash)

Nästa fynd på listan är Phuket i Thailand, där indexet ligger på 40 (runt 60 procent billigare än i Sverige), följt av Sal på Kap Verde (50 procent billigare än Sverige). Här får du både sol, värme och låga priser. 

Valutor att hålla koll på

I Egypten får man bara föra in eller ut motsvarande cirka 1 000 svenska kronor i lokal valuta. Där används amerikanska dollar och euro ofta som alternativ.

På Kap Verde är situationen liknande – där är euro det enklaste sättet att betala, eftersom den lokala valutan, kapverdisk escudo, knappt finns tillgänglig utanför landet.

“Inför resor till vissa länder kräver reskassan lite extra planering”, konstaterar Niklas Lydahl, COO på FOREX.

Han påpekar också att kronan stärkts mot flera valutor sedan förra vintern, vilket gör att reskassan räcker något längre i år.

Karibiskt lyxläge och klassiska Kanarieöar

För den som hellre åker västerut lockar Punta Cana i Dominikanska republiken (61) och Cancún i Mexiko (71) med karibisk värme till ett lägre pris än hemma.

Vill man hålla sig närmare Sverige är Kanarieöarna fortfarande svenskarnas tryggaste kort. Gran Canaria, Fuerteventura, Teneriffa och Lanzarote ligger alla mellan 85 och 95 på indexet – alltså 5-15 procent billigare än Sverige.

Resa till Cancún
Cancún i Mexiko lockar med karibisk värme till ett lägre pris än hemma (Foto: Unsplash)

En liten varning

Alla resmål är dock inte lika plånboksvänliga. Bland annat är Dubai dyrare än Sverige (index 101). Där handlar det mindre om att spara pengar och mer om att uppleva lyx.

“För många är det en resa värd varenda krona, trots att den ligger över index 100”, skriver FOREX.

Så mycket billigare är vinterns populäraste resmål jämfört med Sverige:

  • Hurghada (Egypten) – cirka 74 % billigare
  • Phuket (Thailand) – cirka 60 % billigare
  • Sal (Kap Verde) – cirka 50 % billigare
  • Punta Cana (Dominikanska republiken) – cirka 39 % billigare
  • Cancún (Mexiko) – cirka 29 % billigare
  • Gran Canaria (Spanien) – cirka 15 % billigare
  • Fuerteventura (Spanien) – cirka 15 % billigare
  • Teneriffa (Spanien) – cirka 10 % billigare
  • Lanzarote (Spanien) – cirka 5 % billigare
  • Dubai (Förenade Arabemiraten) – cirka 1 % dyrare

Vill du veta var du ska åka om du vill trängas på semestern? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Billigt Egypten Resa
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

