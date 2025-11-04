Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent

Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att det kommer en marknadskorrigering.

IMF, Fed-bossen Jerome Powell och Bank of Englands chef Andrew Bailey har också gått ut och varnat för att det blinker röda lampor på börsen mot bakgrund av de skyhöga värderingarna där aktier bedöms vara övervärderade, konstaterar CNBC.

Det ger börserna bränsle

Årets AI-hajpade marknader har drivit aktier kopplade till den nya tekniken till astronomiska värderingar. Rekordtopparna på Wall Street har nåtts tillsammans med en förväntan på AI-vinster men även fortsatta räntesänkningar.

Även kinesiska Shanghai Composite har klättrat enormt mycket och till och med till sin starkaste nivå på ett decennium, framgår det.

”Det är troligt att aktiemarknaderna kommer att falla med 10 till 20 % någon gång under de kommande 12 till 24 månaderna”, säger Goldman Sachs vd David Solomon i samband med ett framträdande på Global Financial Leaders’ Investment Summit i Hongkong, berättar den amerikanska nyhetskanalen.