Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent

David Solomon, vd för Goldman Sachs (t v i bild), är en av banktopparna som nu varnar för en börskorrigering på 10-20 procent de kommande en till två åren. (Foto: AP/TT/montage)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent.

Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att det kommer en marknadskorrigering.

IMF, Fed-bossen Jerome Powell och Bank of Englands chef Andrew Bailey har också gått ut och varnat för att det blinker röda lampor på börsen mot bakgrund av de skyhöga värderingarna där aktier bedöms vara övervärderade, konstaterar CNBC.

Det ger börserna bränsle

Årets AI-hajpade marknader har drivit aktier kopplade till den nya tekniken till astronomiska värderingar. Rekordtopparna på Wall Street har nåtts tillsammans med en förväntan på AI-vinster men även fortsatta räntesänkningar.

Även kinesiska Shanghai Composite har klättrat enormt mycket och till och med till sin starkaste nivå på ett decennium, framgår det.

”Det är troligt att aktiemarknaderna kommer att falla med 10 till 20 % någon gång under de kommande 12 till 24 månaderna”, säger Goldman Sachs vd David Solomon i samband med ett framträdande på Global Financial Leaders’ Investment Summit i Hongkong, berättar den amerikanska nyhetskanalen.

En korrigering fullt naturlig

Han menar samtidigt att den typen av korrigering är normalt efter en lång tid av börsuppgångar.

Rådet från bankjätten till kunderna är att vara fortsatt investerade men att hålla koll på allokeringen i portföljen.

Rekommendationen är vidare att inte försöka tajma marknaden.

Morgan Stanleys vd Ted Pick säger från samma panel i Hongkong att investerare bör välkomna perioder av nedgångar med facit i hand, detta är en sund utveckling, anser han.

“Svårt att inte bli exalterad”

”Vi bör också välkomna möjligheten att det skulle bli nedgångar, nedgångar på 10 till 15 % som inte drivs av någon form av makroekonomisk klippeffekt”, förklarar Pick, enligt CNBC.

Båda banktopparna lyfter fram Asien som en ljuspunkt de närmaste åren, bland annat i spåren av det överenskomna handelsavtalet mellan Kina och USA men också mot bakgrund av hur börsutvecklingen gestaltat sig.

Ted Pick på Morgan Stanley trycker särskilt på den enorma tillväxten i Asien.

”Det är svårt att inte bli exalterad över Hongkong, Kina, Japan och Indien”, säger han.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

