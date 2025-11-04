Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen

Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen.

Det beror på så kallade evergreen-fonder som låter förmögna investerare – ofta småsparare – investera i onoterade bolag.

Det gillas inte av traditionella aktörer, som varnar för att utvecklingen håller på att förändra maktbalansen inom private equity-branschen, skriver Financial Times.

Måste upprätthålla avkastningen

Evergreen-fonder skiljer sig från traditionella buyout-fonder genom att de saknar fast löptid och tillåter investerare att sätta in och ta ut pengar löpande.

Det gör dem attraktiva för förmögna individer, men ställer helt andra krav på förvaltarna.

Till skillnad från slutna fonder, där kapitalet används vid behov, måste evergreen-fonder investera insatt kapital omedelbart för att upprätthålla avkastningen.

Det ökar pressen på att snabbt hitta tillgångar – och därmed risken för sämre investeringsbeslut, åtminstone de som traditionellt har kunnat investera i private equity.