Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen

småsparare
Även privatpersoner med mycket pengar kan nu gå in i onoterade bolag, vilket riskerar att utgöra ett problem, menar en branschorganisationen. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen.

Det beror på så kallade evergreen-fonder som låter förmögna investerare – ofta småsparare – investera i onoterade bolag.

Det gillas inte av traditionella aktörer, som varnar för att utvecklingen håller på att förändra maktbalansen inom private equity-branschen, skriver Financial Times.

Måste upprätthålla avkastningen

Evergreen-fonder skiljer sig från traditionella buyout-fonder genom att de saknar fast löptid och tillåter investerare att sätta in och ta ut pengar löpande.

Det gör dem attraktiva för förmögna individer, men ställer helt andra krav på förvaltarna.

Till skillnad från slutna fonder, där kapitalet används vid behov, måste evergreen-fonder investera insatt kapital omedelbart för att upprätthålla avkastningen.

Det ökar pressen på att snabbt hitta tillgångar – och därmed risken för sämre investeringsbeslut, åtminstone de som traditionellt har kunnat investera i private equity.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Fördubbling på kort tid

ANNONS

Enligt konsultfirman Novantigo hade investeringar i evergreen-fonder i Europa vuxit till över 88 miljarder euro i juni 2025, mer än en fördubbling på bara ett år.

Den snabba expansionen har väckt oro bland institutionella investerare, som länge varit private equity-sektorns dominerande kapitalägare.

“Investeringsbeslut relaterade till enskilda affärer kan påverkas av behoven hos småspararfonden, vilket kan stå i konflikt med den institutionella fondens intressen”, säger Institutional Limited Partners Association, en branschorganisationen för de som står för kapitalet, till FT.

Belönas på andra sätt

Evergreen-fonder har ofta andra incitamentsstrukturer, där ersättning baseras på den totala värderingen av innehaven snarare än realiserade vinster.

Det kan göra att kapital riktas till investeringar som gynnar de mer lönsamma privatfonderna snarare än institutionella kunder.

En annan risk är att de traditionella investerarna förlorar tillgång till direktinvesteringar – möjligheten att investera sida vid sida med buyout-fonder utan extra avgifter.

Gett stor avkastning

Eftersom evergreen-fonder erbjuder ett konstant flöde av avgiftsbelagt kapital kan dessa möjligheter minska.

ANNONS

Institutionella investerare fruktar dessutom att det ökade trycket på transaktionsvolymer kommer att försämra avkastningen för hela sektorn.

Private equity har historiskt sett gett överlägsen avkastning jämfört med andra tillgångsslag, men en förskjutning mot snabbare kapitalutplacering och lägre kvalitetskrav kan förändra den bilden.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FonderInvesterarePrivate Equity
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS