Oron vid finska gränsen: “Nu darrar mina knän” 

Ekonomin i fritt fall

Södra Karelen, regionen där Imatra ligger, beräknar att man förlorar en miljon euro i turismintäkter varje dag sedan gränsen stängdes. Samtidigt har arbetslösheten skjutit i höjden. I Imatra, med 25 000 invånare, ligger den på 15 procent, långt över rikssnittet på 9,1.

De stora skogsindustrierna, bland annat UPM-Kymmene, Stora Enso och Metsä Group, har alla gjort nedskärningar. Flera spa-anläggningar och hotell står inför konkurs och kommunen har tvingats ingripa för att hålla det historiska State Hotel öppet.

”Ryska pengar var enkla”, säger Jaakko Jäppinen, marknads- och turismchef i Imatra. ”Men de lämnade oss med tjänster som är för stora för staden. De enkla pengarna är borta”.

Finland stängde sina gränsövergångar mot Ryssland 2023 (Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/AP/TT)

En växande oro

För många invånare växer oron. Jarmo Ikävalko, som driver Veteranmuseet i Imatra, säger:

”Om du hade frågat mig för ett år sedan om jag var rädd, hade jag sagt inte alls – men nu darrar mina knän lite”.

Oron förstärks av den ryska retoriken. När Dmitrij Medvedev, tidigare rysk president, i september besökte den ryska grannstaden Svetogorsk och hävdade att Finland förbereder ett angrepp mot Ryssland, väckte det starka reaktioner.

Även om ingen tror att ryska trupper står redo att marschera över gränsen, upplevs hotet om så kallade hybridattacker – drönarincidenter, desinformation och provokationer – som mycket verkligt.

“Små barn är verkligen rädda”

16-åriga Sarah Virtanen är ordförande för Imatras ungdomsråd.

Tidigare såg hon på Ryssland som neutralt, berättar hon för Bloomberg. Men det förändrades efter invasionen av Ukraina. Ryssland, säger hon, har blivit ”oförutsägbart”.

”Jag känner små barn i förskoleåldern, och de är verkligen rädda”, säger hon. ”De sover dåligt och tänker mycket på krig”.

Ett nytt kapitel

Imatra försöker nu hitta nya vägar framåt. Staden söker specialekonomisk zon-status med tillfälliga skattelättnader och blickar mot den gröna omställningen för framtida jobb.

Företag som Nordic Nano Group, som utvecklar solenergi- och batterilösningar, har redan valt att etablera sig här.

Men få tror att Imatra någonsin kommer att bygga sin framtid kring Ryssland igen.

”Gränsen är en dubbel egg: den är exotisk, men vi hör också från internationella researrangörer att även Finland nu uppfattas som osäkert”, säger Jäppinen. ”Vi måste vara försiktiga”.

Finlands rutiner för ryska hot i luften är minutiöst planerade. Det kan du läsa mer om här.

