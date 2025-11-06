Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden

Saudiarabien har i åratal plöjt enorma summor pengar i sin mest spektakulära stadsutveckling hittills – den 170 kilometer långa megastaden The Line i öknen vid Röda havet.

Men nu har det stött på patrull.

Projektet, som varit en central del av kronprins Mohammed bin Salmans Vision 2030, skalas nu tillbaka kraftigt efter växande kostnader och ekonomiska utmaningar, skriver The Independent.

Vill bygga ny sorts stad

The Line presenterades 2016 som ett framtidsprojekt där nio miljoner människor skulle leva i en bilfri stad utan utsläpp, byggd på förnybar energi.

Den linjeformade staden skulle bestå av två parallella byggnader på 500 meters höjd och 200 meters bredd, sammankopplade längs hela sträckan.

Visionen var att omdefiniera stadsplanering och visa upp kungadömets förmåga att bygga en ny sorts samhälle i öknen.