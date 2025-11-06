Länge såg det ut som att den saudiska kassan var outtömlig. Men med ett budgetunderskott i landet får ett prestigeprojekt stryka på foten.
Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden
Saudiarabien har i åratal plöjt enorma summor pengar i sin mest spektakulära stadsutveckling hittills – den 170 kilometer långa megastaden The Line i öknen vid Röda havet.
Men nu har det stött på patrull.
Projektet, som varit en central del av kronprins Mohammed bin Salmans Vision 2030, skalas nu tillbaka kraftigt efter växande kostnader och ekonomiska utmaningar, skriver The Independent.
Vill bygga ny sorts stad
The Line presenterades 2016 som ett framtidsprojekt där nio miljoner människor skulle leva i en bilfri stad utan utsläpp, byggd på förnybar energi.
Den linjeformade staden skulle bestå av två parallella byggnader på 500 meters höjd och 200 meters bredd, sammankopplade längs hela sträckan.
Visionen var att omdefiniera stadsplanering och visa upp kungadömets förmåga att bygga en ny sorts samhälle i öknen.
Oljan utgör ännu stor del
Men enligt uppgifter från internationella medier har projektet stött på både ekonomiska och praktiska hinder.
I stället för den ursprungliga planen på 170 kilometer ska den första etappen nu begränsas till endast några få kilometer, med plats för omkring 300 000 invånare – en bråkdel av det ursprungliga målet.
Bakom beslutet ligger ökade budgetunderskott och lägre oljeintäkter än väntat. Trots ambitionen att diversifiera ekonomin står oljan fortfarande för ungefär hälften av landets BNP.
Läs mer: Skandal i Saudiarabiens superprojekt: “Folk dör”. Dagens PS
“Vi måste imprioritera”
Den statliga investeringsfonden PIF har tvingats omprioritera sina satsningar efter förseningar i flera av de så kallade gigaprojekten.
”Vi spenderade för mycket. Vi rusade i 160 kilometer i timmen. Nu går vi back. Vi måste omprioritera”, sa en saudisk tjänsteman för investeringar i huvudstaden förra veckan, enligt The Times.
The Line är en del av den större Neom-satsningen i Tabukprovinsen, där flera andra futuristiska projekt planeras.
Flyttar fokus
Bland dem finns Oxagon, ett flytande industriområde som ännu inte påbörjats men väntas få sin första fas klar 2027, samt Trojena, ett alpint turistområde som nu beräknas öppna först 2032.
Den lyxiga öresorten Sindalah har officiellt invigts men ännu inte öppnat för allmänheten.
Saudiarabien fokuserar nu mer på investeringar i artificiell intelligens och datacenter, samtidigt som nya åtaganden – som värdskapet för herrarnas fotbolls-VM 2034 – kräver stora resurser.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
