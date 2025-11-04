Rysslands sjöburna oljeexport har minskat kraftigt samtidigt som stora köpare som Turkiet börjar vända sig till alternativa leverantörer efter de senaste amerikanska sanktionerna mot ryska oljebolag.
Kris för Moskva när sanktionerna börjar bita
Rysslands sjöburna råoljeleveranser har sjunkit till 3,58 miljoner fat per dag under de fyra veckorna fram till den 2 november, skriver Bloomberg. Det är en minskning med cirka 190 000 fat per dag jämfört med föregående period. Det är den kraftigaste nedgången sedan januari 2024.
Bakgrunden är amerikanska sanktioner mot landets två största oljeexportörer, Rosneft och Lukoil.
Raffinaderier i Kina, Indien och Turkiet pausar också köp av sanktionerad olja och söker alternativa leveranser.
Uppgifter: Indien hämtar olja från Ryssland igen
Indien tycks fortsätta att handla olja från Ryssland. Detta trots påtryckningar från USA. Enligt källor till Reuters har man bara bytt leverantörer.
Ökande mängder olja i flytande lager
En tydlig effekt av sanktionerna är att rysk olja staplas upp på tankfartyg till sjöss.
Mängden rysk råolja på fartyg har stigit med 27 miljoner fat, eller 8 procent, sedan början av september och uppgår nu till över 380 miljoner fat.
Medan ryska exportörer fortsätter lasta olja på tankfartyg är raffinaderier mindre villiga att ta emot lasterna. Detta har lett till att alltmer rysk olja hamnar i så kallad flytande lagring.
Turkiet söker nya leverantörer
Turkiet, som är den tredje största köparen av rysk råolja, har börjat kraftigt öka sina inköp från andra leverantörer.
Landets största raffinaderier köper nu mer icke-rysk olja som respons på de senaste västliga sanktionerna, rapporterar Reuters.
SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), ett av Turkiets största raffinaderier, har nyligen köpt fyra laster råolja från Irak, Kazakstan och andra icke-ryska producenter för leverans i december, enligt källor till Reuters. Detta motsvarar 77 000 till 129 000 fat per dag av icke-rysk tillförsel.
I oktober och september utgjorde rysk råolja praktiskt taget hela STAR-raffinaderiets råoljeintag på cirka 210 000 fat per dag, enligt data från Kpler.
Det andra stora turkiska raffineringsbolaget Tupras ökar också sina inköp av icke-ryska oljekvaliteter, enligt källor.
Bolaget planerar dessutom att helt fasa ut ryska råoljeimporter vid ett av sina två stora raffinaderier för att kunna fortsätta exportera bränsle till Europa utan att bryta mot EU:s kommande sanktioner.
Osäker framtid
Indien, Kina och Turkiet står tillsammans för mer än 95 procent av Rysslands sjöburna råoljeexport.
Detta gör det nästan omöjligt för Moskva att kompensera för betydande minskningar i deras inköp.
Vissa bedömare tror dock att störningarna kan bli tillfälliga.
“På sikt kommer du att se att mer och mer av den ‘störda ryska oljan, på ett eller annat sätt, hittar sin väg till marknaden”, säger Gunvor Groups vd Torbjörn Törnqvist till Bloomberg.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
