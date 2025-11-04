Kris för Moskva när sanktionerna börjar bita

Rysslands sjöburna råoljeleveranser har sjunkit till 3,58 miljoner fat per dag under de fyra veckorna fram till den 2 november, skriver Bloomberg. Det är en minskning med cirka 190 000 fat per dag jämfört med föregående period. Det är den kraftigaste nedgången sedan januari 2024.

Bakgrunden är amerikanska sanktioner mot landets två största oljeexportörer, Rosneft och Lukoil.

Raffinaderier i Kina, Indien och Turkiet pausar också köp av sanktionerad olja och söker alternativa leveranser.

Ökande mängder olja i flytande lager

En tydlig effekt av sanktionerna är att rysk olja staplas upp på tankfartyg till sjöss.

Ryssland får problem med de nya sanktionerna. (Kollage: Canva)

Mängden rysk råolja på fartyg har stigit med 27 miljoner fat, eller 8 procent, sedan början av september och uppgår nu till över 380 miljoner fat.

Medan ryska exportörer fortsätter lasta olja på tankfartyg är raffinaderier mindre villiga att ta emot lasterna. Detta har lett till att alltmer rysk olja hamnar i så kallad flytande lagring.