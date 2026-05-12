Fotbolls-VM ser ut att bli en "kolossal flopp"

Alltför dyra biljetter till VM

Förutom hotellen har inte tillräckligt biljetter till matcherna bokats. I takt med att inflationen och flygpriserna går upp är det många fans som inte har råd med de ofta dyra biljetterna, som i vissa fall kan kosta tusentals dollar, där biljetterna beskrivs som bland de dyraste någonsin i turneringens historia, enligt Newsweek.

“Kolossal flopp”

Kritiker varnar därför att mästerskapet riskerar att bli en “kolossal flopp”, där höga kostnader och svagt intresse inte ger den succén som Donald Trump tidigare pratade om att VM skulle bli.

Kritiker menar att expansionen till 48 lag och tre värdländer kan ha gjort turneringen för stor och svår att hantera.

Enligt en ny undersökning av American Hotel and Lodging Association (AHLA) uppger 80 procent av hotellägare att bokningarna inför VM är en flopp sedan de ”ligger under de ursprungliga prognoserna”.

För städer som Kansas City ser bokningarna ut som vilken sommarmånad som helst, och har alltså inte fått något uppsving genom VM.

Ett allt för dyrt VM för många fans. (Foto: TT)

Resenärer varnas för USA

De som fortfarande funderar på att besöka USA i sommar har dessutom mottagit varningar från över 100 organisationer som uppger att det inte är säkert att besöka landet för närvarande.

”Oro kring visumhantering, stigande resekostnader, transporttillägg och föreslagna skattehöjningar på vissa värdmarknader bidrar samtliga till osäkerhet och kan påverka internationella besök om de inte hanteras noggrant”, uppger Chris Hardman, en amerikansk branschledare inom hotell- och turismsektorn.

Ingen bra prognos inför sommarens fotbolls-VM med andra ord.

