Dyra biljettpriser till VM. Dyra flygbiljetter för att ta sig till VM. Logistikproblem att resa till de tre länderna där mästerskapet hålls. Nu kommer varningar att sommarens fotbolls-VM kan bli en stor flopp.
Fotbolls-VM ser ut att bli en "kolossal flopp"
Visst, VM kan dra in pengar, men det kan ske på hemmaplan som i Sverige när många bänkar sig framför tv:n eller på krogen.
Vissa svenskar vill dock se matcherna på plats i USA, Kanada och Mexiko och har redan bokat sina flygbiljetter, många ett bra tag innan kaoset i Mellanöstern ökade flygpriserna med 20 procent och gjorde det svårt att mellanlanda på flygplatser som Dubai och Doha.
Obokade hotell
Årets fotbolls-VM har redan många problem som måste övervinnas och nu kommer statistik som visar att hotellen i de berörda städerna inte har bokats i den utsträckning som hade förväntats.
Flygkaoset genom kriget i Mellanöstern gör inte saken bättre, och det gör inte heller terrorhotet och hotet från hackare som hela tiden hänger över fotbollsarenorna, och det faktum att det numera är ganska krångligt för många resenärer att ta sig in i USA.
Den positiva medvind som fotbollen ofta medför är än så länge en kraftig motvind, när det inte ens är lång tid kvar till avspark om cirka en månad.
Alltför dyra biljetter till VM
Förutom hotellen har inte tillräckligt biljetter till matcherna bokats. I takt med att inflationen och flygpriserna går upp är det många fans som inte har råd med de ofta dyra biljetterna, som i vissa fall kan kosta tusentals dollar, där biljetterna beskrivs som bland de dyraste någonsin i turneringens historia, enligt Newsweek.
“Kolossal flopp”
Kritiker varnar därför att mästerskapet riskerar att bli en “kolossal flopp”, där höga kostnader och svagt intresse inte ger den succén som Donald Trump tidigare pratade om att VM skulle bli.
Kritiker menar att expansionen till 48 lag och tre värdländer kan ha gjort turneringen för stor och svår att hantera.
Enligt en ny undersökning av American Hotel and Lodging Association (AHLA) uppger 80 procent av hotellägare att bokningarna inför VM är en flopp sedan de ”ligger under de ursprungliga prognoserna”.
För städer som Kansas City ser bokningarna ut som vilken sommarmånad som helst, och har alltså inte fått något uppsving genom VM.
Resenärer varnas för USA
De som fortfarande funderar på att besöka USA i sommar har dessutom mottagit varningar från över 100 organisationer som uppger att det inte är säkert att besöka landet för närvarande.
”Oro kring visumhantering, stigande resekostnader, transporttillägg och föreslagna skattehöjningar på vissa värdmarknader bidrar samtliga till osäkerhet och kan påverka internationella besök om de inte hanteras noggrant”, uppger Chris Hardman, en amerikansk branschledare inom hotell- och turismsektorn.
Ingen bra prognos inför sommarens fotbolls-VM med andra ord.
