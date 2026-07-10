Porsche-drönare slår hastighetsrekord – tillverkaren blickar bortom bilar

Porsche har med sin nya drönare skapat rubriker – och det kan behövas i tider då tillverkarens bilförsäljning dalar och anställda har fått sparken på löpande band.

Porsche sågar tre dotterbolag vid anklarna, omkring 500 anställda påverkas. Bild: Andy Wong /AP/TT

Glider på drönare-trenden

Samtidigt har drönare skapat intresse världen över, även på börsen.

Försvar, säkerhet och vapen har blivit en glödhet marknad när stora delar av världen vässar tänderna för att klara av ett osäkert världsläge.

Tekniken bakom den nya Porsche-drönaren visar hur snabbt utvecklingen går inom elektrisk luftfart. Under lång tid har batteriernas energitäthet varit den största begränsningen för elflyg.

Batterier väger betydligt mer än traditionellt flygbränsle i förhållande till den energi de kan lagra, vilket har gjort långdistansflyg svårt. Men förbättrad batteriteknik, effektivare elmotorer och avancerad aerodynamik öppnar nu nya möjligheter, enligt Notebook Check.

”Vi har haft en orubblig tro på att vi kunde tänja på gränserna för vad som är möjligt. 699 kilometer i timmen är en otrolig milstolpe, men det är bara början”, säger Robert Gardemin, ingenjör på Quantum Systems.