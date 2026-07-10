En eldriven Porsche-drönare har satt ett nytt hastighetsrekord för batteridrivna luftfarkoster, genom att nå upp till nästan 700 kilometer i timmen.
Porsche-drönare slår hastighetsrekord – tillverkaren blickar bortom bilar
Bakom projektet står det tyska teknikföretaget Quantum Systems, som stöds av Porsche genom företagets satsningar på avancerad batteriteknik.
Under ett test lyckades drönaren Apex Recordhunter nå en hastighet på 699 kilometer i timmen – en nivå som placerar den bland de snabbaste batteridrivna flygande farkosterna i världen.
Porsche har med sin nya drönare skapat rubriker – och det kan behövas i tider då tillverkarens bilförsäljning dalar och anställda har fått sparken på löpande band.
Glider på drönare-trenden
Samtidigt har drönare skapat intresse världen över, även på börsen.
Försvar, säkerhet och vapen har blivit en glödhet marknad när stora delar av världen vässar tänderna för att klara av ett osäkert världsläge.
Tekniken bakom den nya Porsche-drönaren visar hur snabbt utvecklingen går inom elektrisk luftfart. Under lång tid har batteriernas energitäthet varit den största begränsningen för elflyg.
Batterier väger betydligt mer än traditionellt flygbränsle i förhållande till den energi de kan lagra, vilket har gjort långdistansflyg svårt. Men förbättrad batteriteknik, effektivare elmotorer och avancerad aerodynamik öppnar nu nya möjligheter, enligt Notebook Check.
”Vi har haft en orubblig tro på att vi kunde tänja på gränserna för vad som är möjligt. 699 kilometer i timmen är en otrolig milstolpe, men det är bara början”, säger Robert Gardemin, ingenjör på Quantum Systems.
Rekordhastighet på 700 kilometer i timmen
Drönarens extrema hastighet på nästen 700 kilometer i timmen visar också hur elektriska drivsystem kan användas inom nya områden. Traditionella flygplan använder fortfarande huvudsakligen fossila bränslen, men mindre elektriska farkoster utvecklas snabbt för flera olika användningsområden. Det handlar om allt från övervakning och transporter till framtida luftmobilitet.
Rekordet placerar Apex före tidigare officiella rekord för batteridrivna flygplan. Ett tidigare uppmärksammat rekord sattes av Rolls-Royces elflygplan Spirit of Innovation, som nådde 556 kilometer i timmen.
Stora krav på batterier
Höga hastigheter kräver emellertid mycket energi, vilket ställer stora krav på batteriernas kapacitet, kylning och hållbarhet.
Det nya rekordet visar dock att biltillverkare som Porsche snabbt kan ta nya vägar för att skapa intresse kring sitt varumärke.
På samma sätt som elbilar har förändrat bilindustrin kan avancerade batterier och elmotorer på sikt förändra delar av flygindustrin.
Porsche och Quantum Systems satsning visar att framtidens flygteknik inte bara handlar om större motorer – utan också om smartare energi.
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