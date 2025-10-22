Dagens PS
Turkiets attack: Finland "lika värdelöst som Sverige"

finland
Turkiets president Erdogan (till höger) tillsammans med Donald Trump, USA:s president (till vänster). Foto: AP
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Turkiet drog ut på det NATO-inträdet i åratal för både Sverige och Finland. Nu avslöjas spelet bakom kulisserna i finska presidentens nya bok.

I Finlands president Sauli Niinistös nya bok, Alla vägar till säkerhet – Det ihärdiga Finlands väg, berättar han om hur Turkiet blockerade Finlands inträde i NATO efter Rysslands invasion av Ukraina på våren 2022.

Finland hölls utanför alliansen i ett år, och Sverige nästan dubbelt så länge innan Turkiets parlament ratificierade ländernas ansökningar. Även Viktor Orbán, premiärminister i Ungern, saktade ner ansökningarna till krypfart.

Det rapporterar nyhetssajten Svenska Yle.

Sverige var i knipa, Finland var lika värdelöst

President Niinistö och Finlands utrikesminister Pekka Haavisto hade ständigt jämfört information de fått från Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu och president Recep Tayyip Erdoğans kabinett. Enligt Niinistö fanns det problem.

“Länge hade det varit tydligt att just Sverige var i knipa, ibland konstaterades det att det egentligen inte fanns något emot Finland, ibland återigen att Finland var nästan lika värdelöst som Sverige”, skriver Niinistö.

Det skriver finsk lokalpressen Iltalehti.

Koranbrännningar och krig i Ukraina

“Stämningen var särskilt spänd på grund av koranbränningen i Sverige”, skriver presidenten i sin bok.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hade försäkrat Niinistö om att Turkiet skulle acceptera de nordiska ansökningarna in i Nato.

I Januari 2023 meddelade Erdoğan mycket riktigt att det finska avtalet kunde ratificeras ”om inte Finland gör samma misstag som Sverige”. Detta ledde slutligen till att landet blev Natomedlem före Sverige.

Rysslands roll

Niinistö menar att Turkiet hade flera motiv för att hindra Finlands och Sveriges Nato-medlemskap och börja dra ut på tiden förhandlingarna.

“Utan tvekan ville Turkiet verkligen öka allmänhetens medvetenhet och diskussion om sin oro kring terrorism, och till viss del lyckades det”, skriver Niinistö enligt Iltalehti.

