Turkiets attack: Finland "lika värdelöst som Sverige"

I Finlands president Sauli Niinistös nya bok, Alla vägar till säkerhet – Det ihärdiga Finlands väg, berättar han om hur Turkiet blockerade Finlands inträde i NATO efter Rysslands invasion av Ukraina på våren 2022.

Finland hölls utanför alliansen i ett år, och Sverige nästan dubbelt så länge innan Turkiets parlament ratificierade ländernas ansökningar. Även Viktor Orbán, premiärminister i Ungern, saktade ner ansökningarna till krypfart.

Det rapporterar nyhetssajten Svenska Yle.

Sverige var i knipa, Finland var lika värdelöst

President Niinistö och Finlands utrikesminister Pekka Haavisto hade ständigt jämfört information de fått från Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu och president Recep Tayyip Erdoğans kabinett. Enligt Niinistö fanns det problem.

“Länge hade det varit tydligt att just Sverige var i knipa, ibland konstaterades det att det egentligen inte fanns något emot Finland, ibland återigen att Finland var nästan lika värdelöst som Sverige”, skriver Niinistö.

Det skriver finsk lokalpressen Iltalehti.