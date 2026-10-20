Världens största turistland skakar – så påverkas din resa till Frankrike

Drabbar turistnäringen

Oroligheterna kan även drabba den viktiga turistnäringen, som många fransmän är så beroende av, särskilt sedan ekonomin på många andra håll går på knäna.

Ett exempel är Louvren, som tillsammans med Eiffeltornet, antagligen är det mest kända utflyktsmålet för besökare i Paris.

”Vi är stolta över att kunna meddela att vi blockerar världens största museum”, stod det på ett flygblad utanför museet på måndagen, rapporterar SVT.

Störningar i resplanerna

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Paris är som bekant en stor stad och protesterna drabbar inte hela staden, men för besökare kan det ändå innebära störningar i resplanerna, som dessutom kan innebära fara för den egna säkerheten.

Det är framför allt stora städer som Paris, Nice, Cannes, Bordeaux, Lyon, Marseille och Toulouse som är drabbade i nuläget, där myndigheterna har infört utegångsförbud på sina håll, enligt Reuters.

Dina resplaner kan även störas om du planerar att resa runt i landet, sedan strejker kan sätta käppar i hjulen för exempelvis tågtrafiken.

Högsta hotet

Den svenska ambassaden uppger att Frankrike för närvarande har terrorhotnivå 3 av 3, vilket är den högsta nivån i landets nationella varningssystem. Det innebär bland annat förstärkt bevakning på offentliga platser. Den svenska ambassaden uppmanar resenärer att vara vaksamma, särskilt vid större folksamlingar och turistattraktioner.

Som resenär bör du därför undvika stora folksamlingar, boka flexibla hotell och reseanslutningar med reseförsäkringar. Om flygbolaget ställer in ett flyg kan du normalt ha rätt till återbetalning eller ombokning enligt EU:s regler.

Om du själv avbokar en resa har du inte automatiskt rätt att få pengarna tillbaka. Försäkringar täcker inte heller nödvändigtvis en frivillig avbokning på grund av protester.

Välj lugnare områden

Du kan fortfarande åka till Paris och Frankrike i övrigt – men kanske tänka om var du vill bo och vad du vill besöka.

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Välj ett hotell utanför centrala Paris istället, i lugnare bostadskvarter. Condé Nast Traveller uppmanar att inte boka runt de stora torgen République, Bastille, Nation och Place de Clichy eftersom sammandrabbningar mellan polis och demonstranter kan förekomma där.

Istället för Eiffeltornet och Louvren är det bättre att välja mindre attraktioner, som museerna Musée Gustave Moreau och Musée Zadkine.

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