Kina använder influencers för att förändra sin globala image

I stället för traditionell propaganda satsar landet allt mer på influencers, sociala medier och spektakulära bilder av högteknologiska megastäder för att förändra hur unga människor ser på landet.

Särskilt Generation Z står i fokus när kinesiska myndigheter försöker skapa en ny berättelse om modernitet, innovation och framtidstro.

Och strategin verkar fungera.

På TikTok och Instagram sprids nu videor från kinesiska städer som Chongqing, Shanghai och Shenzhen där neonupplysta skyskrapor, höghastighetståg och robotteknik presenteras nästan som scener ur en science fiction film.

Samtidigt börjar även flera västerländska finansprofiler beskriva Kina som mer långsiktigt och förutsägbart än USA i ekonomiska frågor.

JPMorgans vd Jamie Dimon sade nyligen att Kina uppfattas som “mer konsekvent” vilket visar hur landets globala image håller på att förändras långt utanför sociala medier och TikTok.

Kina bygger ett nytt digitalt varumärke

Bakom utvecklingen finns en medveten statlig strategi.

Under Xi Jinping har Kina gradvis lämnat den gamla modellen med stel statlig propaganda och i stället börjat arbeta med mjukare och mer visuellt driven kommunikation.

Över 150 internationella kommunikationscenter ska enligt uppgifter nu arbeta med att stärka landets globala image genom sociala medier och internationella plattformar.

Fokus ligger mindre på politik och mer på känsla.

Teknik, arkitektur, futurism och urban livsstil används för att skapa fascination hos unga användare som konsumerar information helt annorlunda än tidigare generationer.