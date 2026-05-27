Genom TikTok, futuristiska storstäder och globala profiler försöker Kina nu vinna Generation Z i kampen om världens berättelse.
Kina använder influencers för att förändra sin globala image
Kina har länge haft svårt att kontrollera sin bild i västvärlden.
Men nu sker ett tydligt skifte.
I stället för traditionell propaganda satsar landet allt mer på influencers, sociala medier och spektakulära bilder av högteknologiska megastäder för att förändra hur unga människor ser på landet.
Särskilt Generation Z står i fokus när kinesiska myndigheter försöker skapa en ny berättelse om modernitet, innovation och framtidstro.
Och strategin verkar fungera.
På TikTok och Instagram sprids nu videor från kinesiska städer som Chongqing, Shanghai och Shenzhen där neonupplysta skyskrapor, höghastighetståg och robotteknik presenteras nästan som scener ur en science fiction film.
Samtidigt börjar även flera västerländska finansprofiler beskriva Kina som mer långsiktigt och förutsägbart än USA i ekonomiska frågor.
JPMorgans vd Jamie Dimon sade nyligen att Kina uppfattas som “mer konsekvent” vilket visar hur landets globala image håller på att förändras långt utanför sociala medier och TikTok.
Kina bygger ett nytt digitalt varumärke
Bakom utvecklingen finns en medveten statlig strategi.
Under Xi Jinping har Kina gradvis lämnat den gamla modellen med stel statlig propaganda och i stället börjat arbeta med mjukare och mer visuellt driven kommunikation.
Över 150 internationella kommunikationscenter ska enligt uppgifter nu arbeta med att stärka landets globala image genom sociala medier och internationella plattformar.
Fokus ligger mindre på politik och mer på känsla.
Teknik, arkitektur, futurism och urban livsstil används för att skapa fascination hos unga användare som konsumerar information helt annorlunda än tidigare generationer.
Influencers blir ett nytt maktverktyg
Samtidigt spelar influencers en allt större roll i geopolitiken.
Internationella profiler bjuds in till Kina på välorganiserade resor där de får uppleva landets mest avancerade infrastruktur, självkörande teknik och futuristiska stadsdelar.
När profiler med miljontals följare publicerar sina upplevelser når budskapet långt utanför traditionella nyhetskanaler.
För Kina är det en möjlighet att kringgå västerländska medier och tala direkt till unga människor världen över.
Det handlar i praktiken om modern soft power där kulturell attraktionskraft blivit minst lika viktig som ekonomisk och militär styrka.
Västs dominans ifrågasätts
Utvecklingen säger också något större om världsläget.
Många unga i Europa och USA har vuxit upp under år präglade av politisk polarisering, ekonomisk oro och misstro mot institutioner.
Samtidigt framställs Kina allt oftare som stabilt, tekniskt avancerat och framtidsorienterat i sociala medier.
Det betyder inte att kritiken mot landet försvunnit.
Men det visar hur snabbt den globala informationskampen förändras när TikTok klipp och influencers ibland får större genomslag än traditionella nyhetsmedier.
Och just där verkar Kina nu ha hittat en ny väg att påverka omvärlden.
