Så få bilar får köra i Stockholms tänkta miljözon

Stockholms stad har meddelat att de tänker överklaga Länsstyrelsens beslut.

Så stränga skulle reglerna bli: ”Tydlig klyfta”

Färsk statistik från Kvdbil pekar på att endast 14,5 procent av registrerade fordon i Stockholms län skulle har tillräckligt låga utsläpp för att få köra genom miljözonen.

Sett till hela landets fordonsflotta är siffran ännu lägre. Drygt 8 procent av fordonen uppfyller kraven, medan över 91 procent inte gör det.

”Det här visar att det finns en tydlig klyfta mellan ambitionen med miljözoner och hur fordonsflottan faktiskt ser ut i dag. Många vill köra mer miljövänligt, men det finns också en ekonomisk verklighet att förhålla sig till. Sverige har en relativt åldrande bilpark, och i dagsläget är det en stor majoritet av bilägarna som inte har möjlighet att köra den här typen av fordon”, kommenterar Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil

Miljözonen som Stockholms stad vill införa är av klass 3, den strängaste typen. Blir visionen verklighet får endast elbilar, bränslecellsfordon och gasfordon (som måste uppfylla utsläppskraven för Euro 6) vistas i området. För tunga fordon adderas också laddhybrider som uppfyller Euro 6-kraven till listan av godkända fordonstyper.

Majoriteten är negativt inställd

Likt Länsstyrelsen verkar också allmänheten vara skeptiska till den tänkta miljözonen i Stockholm city.

I en SIFO-undersökning intervjuades lite fler än 1000 personer kring miljözonen och totalt svarade 54 procent nej på frågan ”Tycker du att kommuner borde få större frihet att själva bestämma över miljözoner – till exempel att kunna förbjuda bensin- och dieselbilar i hela innerstäder?”.

ANNONS

”Det som händer i Stockholm visar att frågan om miljözoner inte är helt okomplicerad. Den berör många och väcker starka reaktioner, vilket också speglas i vår undersökning”, säger Odsberg.