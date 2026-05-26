Trend: Allt fler miljardärer lämnar sitt land – risk även i Sverige

För Tysklands del innebär det ett historiskt skifte. EU-tungviktarna Frankrike, Spanien och Tyskland väntas alla för första gången se nettoförluster av höginkomsttagare 2026, med prognostiserade nettoutflöden på –800, –500 respektive –400 miljonärer.

Det är första gången sedan mätningarna inleddes som Tyskland tappar fler miljonärer än landet drar till sig. Det är en symbolisk vändpunkt för Europas största ekonomi. Beräknat kapitalutflöde är cirka två miljarder euro.

Europas rikaste röstar med fötterna

Storbritannien sticker ut allra mest. Landet väntas tappa hela 16 500 miljonärer under 2026 vilket gör Storbritannien till första europeiska land som toppar den globala miljonärsförlustlistan. Henley & Partners

Drivkrafterna är de välkända så som skattetryck, regleringar, ekonomisk osäkerhet och en växande oro för säkerhet och livsmiljö. Migrationsexperten Jacopo Zamboni på Henley & Partners pekar i Business Insider på att även personliga skäl spelar in, allt från utbildning för barnen till önskan om en tryggare vardag.

Analysbolaget sammanfattar det som en strukturell trend snarare än en konjunktur. De förmögna positionerar sig nu strategiskt eftersom de uppfattar att större möjligheter, frihet och stabilitet finns någon annanstans än i sitt hemland.

Vinnarna är desamma som tidigare år. Förenade Arabemiraten behåller förstaplatsen som världens främsta förmögenhetsmagnet med ett rekordnetto på +9 800 miljonärer under 2025, drygt 2 000 fler än USA på andra plats.

Schweiz och Italien (med sin omdiskuterade flat tax för utländska förmögna) är andra populära destinationer.