En rekordvåg av förmögna lämnar Europa. Under 2026 väntas 165 000 miljardärer flytta utomlands globalt och för första gången sedan mätningarna inleddes tappar Tyskland fler miljardärer än landet vinner. Sverige finns också med på utflyttningslistan, mitt under en het skattedebatt om ISK och förmögenhetsbeskattning.
Trend: Allt fler miljardärer lämnar sitt land – risk även i Sverige
Det är den nya prognosen från konsultfirman Henley & Partners Private Wealth Migration Report som målar upp bilden. Enligt rapporten flyttade 142 000 miljonärer till ett nytt land under 2025.
Det var rekorden och prognosen för 2026 pekar på ytterligare en ökning till så mycket som 165 000, den största förmögenhetsmigrationen någonsin uppmätt. Realtid har tidigare beskrivit utvecklingen som en historisk kapitalflykt.
För Tysklands del innebär det ett historiskt skifte. EU-tungviktarna Frankrike, Spanien och Tyskland väntas alla för första gången se nettoförluster av höginkomsttagare 2026, med prognostiserade nettoutflöden på –800, –500 respektive –400 miljonärer.
Det är första gången sedan mätningarna inleddes som Tyskland tappar fler miljonärer än landet drar till sig. Det är en symbolisk vändpunkt för Europas största ekonomi. Beräknat kapitalutflöde är cirka två miljarder euro.
Europas rikaste röstar med fötterna
Storbritannien sticker ut allra mest. Landet väntas tappa hela 16 500 miljonärer under 2026 vilket gör Storbritannien till första europeiska land som toppar den globala miljonärsförlustlistan. Henley & Partners
Drivkrafterna är de välkända så som skattetryck, regleringar, ekonomisk osäkerhet och en växande oro för säkerhet och livsmiljö. Migrationsexperten Jacopo Zamboni på Henley & Partners pekar i Business Insider på att även personliga skäl spelar in, allt från utbildning för barnen till önskan om en tryggare vardag.
Analysbolaget sammanfattar det som en strukturell trend snarare än en konjunktur. De förmögna positionerar sig nu strategiskt eftersom de uppfattar att större möjligheter, frihet och stabilitet finns någon annanstans än i sitt hemland.
Vinnarna är desamma som tidigare år. Förenade Arabemiraten behåller förstaplatsen som världens främsta förmögenhetsmagnet med ett rekordnetto på +9 800 miljonärer under 2025, drygt 2 000 fler än USA på andra plats.
Schweiz och Italien (med sin omdiskuterade flat tax för utländska förmögna) är andra populära destinationer.
Sverige tappar 50 – men debatten är het
Sverige finns också med i rapporten. Henley & Partners räknar med att 50 miljardärer lämnar Sverige under 2025, samtidigt som Norge tappar 150 och Irland 100.
Femtio personer låter modest. Men det är trenden som oroar, och den infaller mitt under en svensk debatt där beskattningen av superrika står i centrum.
Vid årsskiftet höjdes ISK-skattens schablonsats samtidigt som det skattefria beloppet dubblades till 300 000 kronor. En reform som gynnar små- och medelsparare men slår mot dem med större kapital.
Och i politiken vill flera partier gå längre. Socialdemokraterna har öppnat för en tvådelad ISK-skatt där stora kapital får mindre skatterabatt, och Vänsterpartiet vill riva upp dagens ISK-modell helt över en viss beloppsgräns vid en valvinst i höst.
Norges erfarenheter används flitigt som varnande exempel av kritiker. Efter landets höjda förmögenhetsskatt 2022 lämnade en rad uppmärksammade entreprenörer landet, främst för Schweiz.
Reservation – och vad det betyder för Sverige
Det är värt att notera att Henleys siffror är omdiskuterade. Rapporten bygger på data från New World Wealth och definierar miljardärer som personer med minst en miljon dollar i likvida investerbara tillgångar vilket är en snävare definition än många nationella statistikkällor.
Vissa migrationsexperter menar att utflyttningen i praktiken är betydligt större än rapportens nettotal antyder.
Oavsett exakt nivå pekar trenden åt samma håll i hela Europa. En ökande rörlighet bland kapitalstarka invånare, där skattepolitik blir en konkurrensfaktor mellan länder.
För svenska politiker som just nu drar upp riktlinjerna för kapitalbeskattning kan tysk vändpunkt vara värd att titta extra noga på.