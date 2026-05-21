Dimon: Kina är "mer konsekvent" än USA

Dimon menar att landet är ”mer konsekvent” i sina relationer med omvärlden, i vad som ses som ännu ett tecken på att amerikanska företagsledare omvärderar synen på den kinesiska ekonomin.

Samarbetar mer med Kina

Under en konferens i Shanghai pekade Dimon på att Kina på senare tid uppfattats som mer stabilt och förutsägbart i sina internationella relationer.

Det sker under tiden som osäkerheten kring USA:s politiska och ekonomiska utveckling ökar.

”De är mer konsekventa med andra länder, det har varit ganska sant på senare tid”, sa Dimon, enligt Financial Times.

Kommentarerna kommer i ett läge där flera länder, inklusive traditionella amerikanska allierade som Storbritannien och Kanada, har intensifierat sina ekonomiska kontakter med Kina genom nya handels- och samarbetsavtal.