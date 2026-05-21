USA agerar mer oberäkneligt, och Kina har varit mer stabilt på sistone. Det är vad JP Morgan-vd:n Jamie Dimon tycker.
Dimon: Kina är "mer konsekvent" än USA
JP Morgans vd Jamie Dimon är en av det amerikanska näringslivets tyngsta röster.
Nu har han gett beröm till ett helt annat land, nämligen Kina.
Dimon menar att landet är ”mer konsekvent” i sina relationer med omvärlden, i vad som ses som ännu ett tecken på att amerikanska företagsledare omvärderar synen på den kinesiska ekonomin.
Samarbetar mer med Kina
Under en konferens i Shanghai pekade Dimon på att Kina på senare tid uppfattats som mer stabilt och förutsägbart i sina internationella relationer.
Det sker under tiden som osäkerheten kring USA:s politiska och ekonomiska utveckling ökar.
”De är mer konsekventa med andra länder, det har varit ganska sant på senare tid”, sa Dimon, enligt Financial Times.
Kommentarerna kommer i ett läge där flera länder, inklusive traditionella amerikanska allierade som Storbritannien och Kanada, har intensifierat sina ekonomiska kontakter med Kina genom nya handels- och samarbetsavtal.
Vill satsa på kritiska sektorer
Trots uttalandet betonade Dimon samtidigt att USA fortsatt är en säker hamn för investerare, även om landet enligt honom överraskat marknaden den senaste tiden genom politisk turbulens och ökade geopolitiska spänningar.
JP Morgan har under de senaste åren förstärkt sina investeringar kopplade till nationell säkerhet och motståndskraft.
Banken lanserade förra året ett initiativ på 1,5 biljoner dollar med fokus på sektorer som bedöms strategiskt viktiga för USA:s ekonomi och säkerhet.
Lyfte fram Kinas innovationsförmåga
Samtidigt har flera globala investerare börjat omvärdera Kina som investeringsdestination. Landet har stärkt sin position inom områden som elbilar, batteriteknik, solenergi och avancerad industriproduktion.
Dimon lyfte särskilt fram Kinas innovationsförmåga och industrisektor som faktorer som fortsatt lockar internationellt kapital.
Han kommenterade även den växande påverkan från artificiell intelligens på arbetsmarknaden.
Diskussionen aktualiserades efter att Standard Chartereds vd Bill Winters fått kritik för formuleringar kring personalneddragningar och AI-driven effektivisering, skriver Wall Street Journal.
”Måste tänka igenom det”
Enligt Dimon väntas AI leda till betydande förändringar på arbetsmarknaden inom finanssektorn och andra branscher.
Han bedömer att tekniken både kommer att ersätta vissa jobb och skapa nya roller, men varnar för att förändringstakten kan bli snabbare än många räknar med.
”Jag tycker att det är upp till samhället att tänka igenom vad vi ska göra åt det om det går för snabbt”, säger Dimon.
