USA-tullar för 190 miljarder återbetalas
USA:s tullmyndighet är på väg att betala tillbaka 20,6 miljarder dollar (drygt 190 miljarder kronor) till företag som betalat tullar vilka sedan underkänts i USA:s högsta domstol.
Uppskattningsvis är detta en fjärdedel av de återbetalningskrav som väntas efter högsta domstolens beslut att underkänna en stor andel av de tullar som Trumpadministrationen införde i fjol. Totalt beräknas återkraven till 85 miljarder dollar, enligt inlagor från tullmyndigheten till en amerikansk handelsdomstol.
Återbetalningarna inkluderar själva tullavgiften, men även ränta på de felaktigt inbetalda beloppen. Men hur mycket ränta företagen får av den amerikanska staten framgår inte.