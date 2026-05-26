Studie: Äldre forskare bromsar Europas innovationskraft

Mentorskap bromsar hela systemet

”Det finns en koppling mellan minne och innovation. Hur du knyter dig till det förflutna avgör hur du positionerar dig i dag”, säger Lingfei Wu, en av studiens författare vid University of Pittsburgh, till Phys.org.

Effekten stannar inte hos den enskilda forskaren. Seniora vetenskapsmän påverkar yngre kollegor genom mentorskap och peer review, en slags nedärvd nostalgi som bromsar hela systemet.

Äldre forskare har mest att förlora

James Evans, professor i sociologi och datavetenskap vid University of Chicago och medförfattare till studien, formulerar det tydligt:

”Äldre forskare har mest att förlora och minst att vinna på nya idéer. Unga forskare har mest att vinna och minst att förlora.”

Evans jämför situationen med åldrande musiker som förväntas spela sina gamla hits snarare än skapa nytt material. Problemet förstärks av att flera länder, däribland USA, avskaffat obligatorisk pensionsålder för akademiker.

När USA tog bort åldersgränsen 70 år 1994 blev effekten mätbar. Amerikanska forskare började referera till äldre material jämfört med sina brittiska kollegor, som hade kvar pensionsåldern 65 fram till 2011.

Russell Funk, innovationsforskare som studerat trenden i tidigare forskning men inte deltog i den aktuella studien, placerar åldrandefrågan högt på listan över förklaringar till varför vetenskapen blivit mindre disruptiv.

”Den här studien adderar forskaråldrande till den listan, och jag tror det hör hemma nära toppen”, säger han till STAT News.

Geopolitisk sprängkraft

Studiens mest politiskt laddade slutsats handlar om länder, inte individer. I nationer med äldre forskarkårer, som USA och Japan, står banbrytande studier för en mindre andel av forskningsproduktionen.

I länder med yngre forskarkårer, som Kina och Indien, är andelen disruptiva studier betydligt högre. Det är en obekväm insikt i en tid av intensiv stormaktskamp om teknologiskt ledarskap.

China speed även inom forskning

Kina rekryterar dessutom aktivt ung internationell forskartalang. I oktober 2025 lanserade landet ett nytt K-visum riktat mot unga utländska forskare inom naturvetenskap och teknik, i syfte att stärka sin position mot USA.

Medan västländer debatterar, investerar Peking i precis den grupp som studien pekar ut som mest innovativ.

Europa försöker ta omtag i kapplöpningen, men har en marknadsandel på under fem procent inom AI. De amerikanska techjättarna spenderar tillsammans lika mycket på forskning och utveckling som halva Europas samlade R&D-budget.

Hamnar svenska miljarder hos rätt generation?

Sverige satsar 6,5 miljarder kronor extra på forskning 2025-2028 genom den senaste forskningspropositionen.

Wallenberg Academy Fellows-programmet har sedan 2012 gett 288 unga forskare långsiktigt stöd. Men frågan som studien väcker är om tillräckligt mycket av pengarna hamnar hos rätt generation.

Regeringens AI-strategi, beslutad i februari 2026, har som mål att Sverige ska vara bland de tio ledande länderna inom AI.

Men om forskarkåren i grunden dras mot det redan beprövade snarare än det okända, riskerar satsningarna att finansiera inkrementell utveckling snarare än verkliga genombrott.

AI kan bidra till att bryta mönstret

Det finns en ironisk möjlighet. Stanfords AI Index 2026 visar att AI-verktyg accelererar forskningsprocessen och sänker trösklarna för att arbeta med nya datakällor och metoder.

Om AI tvingar forskare att arbeta med aktuella data snarare än bekanta teorier kan tekniken paradoxalt nog bli det som återställer forskningens disruptiva kraft.

Men studiens budskap är obekvämt tydlig. Om västvärlden vill behålla sitt vetenskapliga försprång räcker det inte med mer pengar.

Det krävs att pengarna hamnar i yngre händer, att finansieringssystemen inte automatiskt premierar erfarenhet framför originalitet, och att unga forskare får bygga sina egna forskningsprogram utan att filtreras genom seniorkollegors nostalgi.