Spanien satsar på höghastighetståg som ska kunna köra 350 kilometer i timmen. I Sverige får SJ:s nya tåg X250 nöja sig med 200 då rälsen inte klarar mer.
Spanien köper tåg för 350 km/h – SJ får nöja sig med svensk räls
Spaniens statliga tågbolag Renfe står inför en av Europas största tågupphandlingar. Det spanska järnvägsbolaget vill köpa upp till 40 nya höghastighetståg för som mest 1,777 miljarder euro. Tågen ska vara byggda för hastigheter på upp till 350 kilometer i timmen, rapporterar El Español.
I den sista delen av upphandlingen återstår enligt spanska och internationella järnvägskällor Hitachi och Siemens. Talgo lämnade ingen offert och Alstom drog sig ur processen. Renfe har satt ett högt krav på leveranstakten, med de första tågen inom 40 månader och hela flottan inom 78 månader.
De nya tågen ska kunna nå 350 kilometer i timmen när den spanska infrastrukturen är redo för det, enligt Renfe. I dag är delar av det spanska höghastighetsnätet byggda för lägre hastigheter, men landet har under lång tid byggt ut ett separat nät för höghastighetståg.
Sverige inte byggt för hastigheterna
Här är en jämförelse med läget i Sverige på sin plats:
SJ har visserligen beställt 25 nya snabbtåg från Alstom. Tågen, som får beteckningen X250, har en teknisk topphastighet på 250 kilometer i timmen och ska börja sättas i trafik från slutet av 2027. De första tågen har redan börjat testas i Tyskland.
Men de kommer sällan gå att köra så fort. Namnet till trots kommer X250 inte gå att köra mer än 200 km/h i Sverige. Det är rälsen som sätter stopp. Svensk järnväg är inte byggd för sådana hastigheter.
Uppgraderat signalsystem behövs
Det finns visserligen planer på att ändra på det.
Vissa nya järnvägar som Norrbotniabanan byggs för att kunna klara 250 km/h. Det krävs förutom uppgraderingar av infrastruktur också att man inför det nya europeiska signalsystemet ERTMS istället för det nuvarande ATC. Vilket Norrbotniabanan ska klara. Botniabanan har redan nu infört ERTMS, men behöver uppgraderingar av infrastruktur för att klara hastigheterna.
Trafikverket ska uppgradera hela järnvägsnätets signalsystem till ERTMS, och har genomfört en utredning om vilka spår som passar sig för en uppgradering till 250 km/h. Förslagen är Stockholm–Sundsvall–Luleå, Stockholm–Karlstad–Oslo, Oslo–Göteborg samt Göteborg–Malmö (Köpenhamn–Hamburg).
”De tidiga rallarnas vedermödor”
För att detta ska ske måste vissa sträckor uppgraderas och andra byggas om helt. Hemsidan för intresseorganisationen Nya Ostkustbanan, som alltså är en del av den utredda uppgraderingen mellan Stockholm och Luleå, ger bra exempel:
”Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall samt Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand/Västeraspby är av skiftande kvalitet. Vissa sträckor skulle relativt enkelt kunna uppgraderas till snabbtågsstandard samtidigt som andra sträckor för tankarna till de tidiga rallarnas vedermödor”, skriver de.
Det är långa ledtider i branschen och avstånden är långa i Sverige. För exemplet Nya Ostkustbanan är utbyggnad till dubbelspår på etapperna Gävle-Kringlan och Dingersjö-Sundsvall beslutade i Nationell plan för transportinfrastrukturen 2026-2037, men det är bara första steget.
Glenn Nordlund, ordförande i Nya Ostkustbanan samt Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland, sammanfattar situationen för SJ:s nya snabbtåg tills vidare på intresseorganisationens hemsida.
”Det är inte rimligt att köra snabbtåg på sträckor som är byggda för ångtåg”, säger han.
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