Spanien köper tåg för 350 km/h – SJ får nöja sig med svensk räls

I den sista delen av upphandlingen återstår enligt spanska och internationella järnvägskällor Hitachi och Siemens. Talgo lämnade ingen offert och Alstom drog sig ur processen. Renfe har satt ett högt krav på leveranstakten, med de första tågen inom 40 månader och hela flottan inom 78 månader.

De nya tågen ska kunna nå 350 kilometer i timmen när den spanska infrastrukturen är redo för det, enligt Renfe. I dag är delar av det spanska höghastighetsnätet byggda för lägre hastigheter, men landet har under lång tid byggt ut ett separat nät för höghastighetståg.

Sverige inte byggt för hastigheterna

Här är en jämförelse med läget i Sverige på sin plats:

SJ har visserligen beställt 25 nya snabbtåg från Alstom. Tågen, som får beteckningen X250, har en teknisk topphastighet på 250 kilometer i timmen och ska börja sättas i trafik från slutet av 2027. De första tågen har redan börjat testas i Tyskland.

Men de kommer sällan gå att köra så fort. Namnet till trots kommer X250 inte gå att köra mer än 200 km/h i Sverige. Det är rälsen som sätter stopp. Svensk järnväg är inte byggd för sådana hastigheter.