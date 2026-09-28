Spanien säljer färre bostäder än för ett år sedan. Men utländska köpare går åt andra hållet och slår rekord. Svenska medborgare köpte i genomsnitt sju bostäder om dagen under årets första halvår. Men var är det utländska köptrycket som störst?
Svenskar köpte sju bostäder i Spanien – varje dag
Under årets första sex månader köpte svenska medborgare 1 269 bostäder i Spanien. Det visar siffror från landets fastighetsregister som sammanställts av Idealista.
Men svenskarna utgör, förstås, bara en liten del av den utländska köpargruppen. Tillsammans köpte utländska medborgare hela 51 627 bostäder mellan januari och juni, fler än under något tidigare första halvår i den redovisade statistiken. Det motsvarar nästan 15 procent av alla bostadsköp i Spanien.
Utvecklingen sticker ut eftersom bostadsmarknaden som helhet rör sig åt motsatt håll. Totalt såldes 346 030 bostäder under halvåret, 1,9 procent färre än samma period förra året. Bland utländska köpare ökade affärerna i stället med 3,8 procent.
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Nästan varannan köpare i Alicante är utlänning
Den som vill se var utländska köpare har störst betydelse för bostadsmarknaden får rikta blicken mot Alicante. Där stod de för 45,5 procent av alla bostadsköp under första halvåret. Det handlar om 11 342 affärer – flest av alla provinser i Idealistas sammanställning.
Även Málaga sticker ut. Där köpte utländska medborgare 6 463 bostäder, motsvarande 35,7 procent av affärerna. På Balearerna var andelen 30,5 procent.
På regionnivå är andelen utländska köpare högst på Balearerna, följt av Valenciaregionen och Kanarieöarna. I Madrid stod de för 7,5 procent av köpen.
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Britterna ligger först men Nederländerna knappar in
Vilka är då köparna? Britterna toppar listan med 3 511 bostadsköp under halvåret. Nederländarna ligger tätt efter med 3 434. Därefter följer köpare från Marocko och Tyskland, med drygt 3 100 köp vardera.
Svenskarna kommer längre ned på listan, men deras 1 269 köp innebär ändå omkring sju bostadsaffärer om dagen under årets första halvår.
Dessa utlänningar köpte mest i Spanien:
- Storbritannien: 3 511 köp
- Nederländerna: 3 434 köp
- Marocko: 3 124 köp
- Tyskland: 3 101 köp
- Rumänien: 2 776 köp
- Italien: 2 706 köp
- Frankrike: 2 582 köp
- Polen: 2 269 köp
- Belgien: 2 051 köp
- Ukraina: 1 553 köp
Halvårssiffrorna har räknats fram från fastighetsregistrets kvartalsrapporter. De definitiva uppgifterna väntas i årsstatistiken för 2026.
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