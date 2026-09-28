Svenskar köpte sju bostäder i Spanien – varje dag

Men svenskarna utgör, förstås, bara en liten del av den utländska köpargruppen. Tillsammans köpte utländska medborgare hela 51 627 bostäder mellan januari och juni, fler än under något tidigare första halvår i den redovisade statistiken. Det motsvarar nästan 15 procent av alla bostadsköp i Spanien.

Utvecklingen sticker ut eftersom bostadsmarknaden som helhet rör sig åt motsatt håll. Totalt såldes 346 030 bostäder under halvåret, 1,9 procent färre än samma period förra året. Bland utländska köpare ökade affärerna i stället med 3,8 procent.

Läs även: Grattis, villaägare – här stiger priset med 52 000 kronor i månaden. Dagens PS

Nästan varannan köpare i Alicante är utlänning

Den som vill se var utländska köpare har störst betydelse för bostadsmarknaden får rikta blicken mot Alicante. Där stod de för 45,5 procent av alla bostadsköp under första halvåret. Det handlar om 11 342 affärer – flest av alla provinser i Idealistas sammanställning.

Även Málaga sticker ut. Där köpte utländska medborgare 6 463 bostäder, motsvarande 35,7 procent av affärerna. På Balearerna var andelen 30,5 procent.

På regionnivå är andelen utländska köpare högst på Balearerna, följt av Valenciaregionen och Kanarieöarna. I Madrid stod de för 7,5 procent av köpen.

Missa inte: Banken: 800 000 svenskar får problem före månadens slut. Dagens PS