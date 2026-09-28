Maricarmen Abascal hade bott i samma lägenhet sedan 1956. I onsdags bars hon därifrån på en bår. Nu har hennes vräkning fått tiotusentals människor att gå ut på gatorna i protest mot Spaniens bostadskris.
"Snälla, kämpa" – 87-åring bars ut på bår vid vräkning
När Maricarmen Abascal växte upp i lägenheten nära Retiroparken i Madrid stod hennes föräldrar på hyreskontraktet. Så småningom tog hon över det. Hyran låg på omkring 500 euro i månaden.
Men huset fick en ny ägare 2018. Enligt Madrids hyresgästförening började fastighetsbolaget därefter kräva en hyra som var upp till fyra gånger så hög. Maricarmen, som nu är 87 år, har en pension på omkring 1 300 euro i månaden.
Bolaget gick till domstol för att få hyresavtalet upphävt. Maricarmen vann först, men bolaget överklagade och fick rätt i nästa instans. Hennes advokat försökte sedan stoppa vräkningen genom ytterligare överklaganden. Flera datum sköts upp, men i onsdags verkställdes beslutet.
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Bars ut på bår
Utanför huset hade människor samlats för att försöka hindra vräkningen. Efteråt fördes Maricarmen på bår till sjukhus, där hon enligt CNN fortfarande vårdas. Hennes advokat uppgav då att hon saknade en annan bostad att flytta till.
Från sjukhuset bad hon sina anhängare att fortsätta kämpa för sina hem.
”Snälla, kämpa”, sade hon.
Människor har lyssnat. På lördagen marscherade omkring 30 000 personer genom Madrid, enligt uppgifter från Reuters. Demonstranter har slagit upp tält på torget Puerta del Sol och kräver starkare skydd för hyresgäster. På måndagen pågick protesterna för tredje dagen.
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En vräkning som rör fler
Maricarmens historia har träffat en öm punkt. Hyrorna i Spanien har, i genomsnitt, fördubblats under det senaste årtiondet, samtidigt som lönerna har stigit betydligt långsammare. Landet saknar idag omkring 750 000 bostäder, enligt Spaniens centralbank.
I Madrid är det särskilt svårt att få pengarna att räcka. Enligt uppgifter från bostadssajten Idealista har genomsnittliga begärda hyran per kvadratmeter i staden nästan fördubblats sedan 2016.
Vräkningen har också blivit en politisk stridsfråga. Premiärminister Pedro Sánchez har sagt att regeringen arbetar med nya åtgärder för hyresgäster. Madrids regionala ledare Isabel Díaz Ayuso anklagar i sin tur regeringen för att inte ha löst bostadsproblemen under sina år vid makten.
För Maricarmen är frågan mer omedelbar. Efter över 70 år på samma adress behöver hon någonstans att bo. Enligt CNN var ett möte mellan fastighetsbolaget och henne, med kommunala medlare, planerat till måndagen.
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