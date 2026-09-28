"Snälla, kämpa" – 87-åring bars ut på bår vid vräkning

Men huset fick en ny ägare 2018. Enligt Madrids hyresgästförening började fastighetsbolaget därefter kräva en hyra som var upp till fyra gånger så hög. Maricarmen, som nu är 87 år, har en pension på omkring 1 300 euro i månaden.

Bolaget gick till domstol för att få hyresavtalet upphävt. Maricarmen vann först, men bolaget överklagade och fick rätt i nästa instans. Hennes advokat försökte sedan stoppa vräkningen genom ytterligare överklaganden. Flera datum sköts upp, men i onsdags verkställdes beslutet.

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Bars ut på bår

Utanför huset hade människor samlats för att försöka hindra vräkningen. Efteråt fördes Maricarmen på bår till sjukhus, där hon enligt CNN fortfarande vårdas. Hennes advokat uppgav då att hon saknade en annan bostad att flytta till.

Från sjukhuset bad hon sina anhängare att fortsätta kämpa för sina hem.

”Snälla, kämpa”, sade hon.

Människor har lyssnat. På lördagen marscherade omkring 30 000 personer genom Madrid, enligt uppgifter från Reuters. Demonstranter har slagit upp tält på torget Puerta del Sol och kräver starkare skydd för hyresgäster. På måndagen pågick protesterna för tredje dagen.

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