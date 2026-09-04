Rika personer fuskar, ljuger – och tar barnens godis: Nu prisas studien 

Lögner och fusk för egen vinning

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Därefter flyttade forskarna in i laboratoriet.

I ett försök fick deltagarna föreställa sig att de var arbetsgivare och skulle förhandla med en arbetssökande. De visste att tjänsten snart skulle försvinna, medan kandidaten trodde att jobbet skulle bli långvarigt.

Deltagare med högre självskattad social status uppgav en lägre sannolikhet att berätta sanningen.

I ett annat experiment fick deltagarna kasta en digital tärning fem gånger. Ett högt resultat ökade möjligheten att vinna ett presentkort. De behövde själva uppge sin sammanlagda poäng, men visste inte att forskarna redan kände till det rätta svaret.

Av 195 deltagare uppgav 31 en högre poäng än de faktiskt hade fått. Även här såg forskarna ett samband mellan högre social status och större fusk.

Tog godis från barnen

Sedan kommer vi till godiset.

Forskarna lät 129 studenter jämföra sig antingen med människorna högst upp eller längst ned i USA:s samhällshierarki. Tanken var att få dem att för stunden känna sig relativt lågt eller högt placerade.

Efter försöket fick studenterna vänta bredvid en burk med omkring 40 godisbitar. De fick veta att godiset skulle gå till barn som deltog i forskning i ett närbeläget laboratorium, men att de själva fick ta några bitar.

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Gruppen som hade fått känna sig mer privilegierad tog i genomsnitt 1,17 bitar. Den andra gruppen nöjde sig med 0,60.

Nästan dubbelt så mycket, alltså. Barnen var lyckligtvis inte på plats för att bevittna saken.

Godisförsöket genomfördes dock inte med konstaterat rika och fattiga personer. Några välbeställda direktörer som ryckte klubbor ur händerna på gråtande barn handlade det med andra ord inte om. Deltagarna var studenter, barnen befann sig någon annanstans och känslan av hög social status hade skapats tillfälligt av forskarna.

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Girighet kan vara förklaringen

Forskarna undersökte också deltagarnas inställning till girighet. Resultaten pekade på att människor med högre social status oftare såg girighet som något positivt och försvarbart.

Det skulle enligt forskarna kunna förklara en del av deras större benägenhet att prioritera den egna vinningen.

”Det allmänna mönstret verkar vara att när förmögenheten och makten växer blir du mindre engagerad i andras behov och känner dig mindre bunden av sociala relationers krav”, säger socialpsykologen Paul Piff till The Guardian.

Han medger att några försvunna godisbitar knappast är samhällets största bekymmer.

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”Att ta godis från barn kan vara det minsta av våra problem, men det är ett tydligt exempel på tendensen att prioritera de egna behoven framför andras”, säger han.

Forskarna får ta emot en numera ogiltig sedel på 10 biljoner zimbabwiska dollar. Det är med andra ord ett pris som passar studien ovanligt väl: väldigt mycket pengar på pappret och betydligt mindre att skryta om i verkligheten.

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