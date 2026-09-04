USA kämpar med att bygga upp sin kapacitet i Arktis och tävlar med Ryssland och Kina som gör detsamma. Nu blir Finland en nyckelspelare för amerikanerna.
USA halkar efter i Arktis – tvingas ta hjälp av Finland
USA:s försök att bygga en ny flotta av tunga isbrytare har fastnat i förseningar och problem vid de amerikanska varven.
Det har gått sju år sedan den amerikanska regeringen beställde de första tunga isbrytarna på ett halvt sekel. Ännu är inget fartyg färdigt.
Ryssland ligger långt före
Arktis har blivit en allt viktigare säkerhetspolitisk arena. Den transpolära rutten är den kortaste sjövägen mellan Ryssland och USA:s fastland och gör området strategiskt viktigt för Washington.
Ryssland har länge haft ett stort försprång. Landet har ett dussintal isbrytare och den längsta kustlinjen av de åtta arktiska nationerna. Även Kina försöker ta sig in i Arktis. Landet satsar på forskning och sjöfart i regionen och har omkring ett halvdussin isbrytare, och bygger fler.
Första egna isbrytaren klar 2033
Men USA har det kämpigt. Amerikanerna har bara en handfull isbrytare av äldre modell. De försöker bygga nya men det går trögt.
Enligt en rapport från Government Accountability Office kan den första av tre planerade isbrytare vara klar först 2033. Rapporten lyfter bland annat bristande erfarenhet, problem i programstyrningen och ökade kostnader.
Washington har planer på totalt elva isbrytare för den amerikanska kustbevakningen. Men frågan är om de kan byggas tillräckligt snabbt – och till rätt kostnaad.
”USA kan definitivt göra det, men frågan är om de kan göra det i tid och inom budget”, säger Robin Häggblom, senior rådgivare vid danska Risk Intelligence, enligt Newsweek.
Finland levererar 2028
Kontrasten mot Finland är slående.
Finländska varv har byggt isbrytare i årtionden och omkring 60 procent av världens isbrytare har antingen byggts i Finland eller enligt finsk design. Nu ska den erfarenheten hjälpa USA att snabbt bygga upp sin kapacitet.
USA har lagt omkring 6,8 miljarder dollar i kontrakt kopplade till isbrytarprogrammet. Bland företagen finns amerikanska Bollinger Shipyards, som samarbetar med finländska Rauma Marine Constructions och Davie Defense, med verksamhet vid Helsingforsvarvet.
För att skynda på processen åt amerikanerna byggs de första två isbrytarna i Helsingfors, men första leverans till USA 2028, enligt Yle.
Sverige har sex statliga isbrytare som drivs av Sjöfartsverket för att hålla svenska hamnar öppna under vintern. De är dock gamla och de största tillverkades på 1970-talet. Sverige har tecknat avtal med det sydkoreanska varvet HD Hyundai Heavy Industries om att bygga en ny isbrytare. Det nya fartyget planeras att levereras år 2029, enligt SVT.
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