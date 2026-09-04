USA halkar efter i Arktis – tvingas ta hjälp av Finland

Första egna isbrytaren klar 2033

Men USA har det kämpigt. Amerikanerna har bara en handfull isbrytare av äldre modell. De försöker bygga nya men det går trögt.

Enligt en rapport från Government Accountability Office kan den första av tre planerade isbrytare vara klar först 2033. Rapporten lyfter bland annat bristande erfarenhet, problem i programstyrningen och ökade kostnader.

Washington har planer på totalt elva isbrytare för den amerikanska kustbevakningen. Men frågan är om de kan byggas tillräckligt snabbt – och till rätt kostnaad.

”USA kan definitivt göra det, men frågan är om de kan göra det i tid och inom budget”, säger Robin Häggblom, senior rådgivare vid danska Risk Intelligence, enligt Newsweek.

Finland levererar 2028

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Kontrasten mot Finland är slående.

Finländska varv har byggt isbrytare i årtionden och omkring 60 procent av världens isbrytare har antingen byggts i Finland eller enligt finsk design. Nu ska den erfarenheten hjälpa USA att snabbt bygga upp sin kapacitet.

USA har lagt omkring 6,8 miljarder dollar i kontrakt kopplade till isbrytarprogrammet. Bland företagen finns amerikanska Bollinger Shipyards, som samarbetar med finländska Rauma Marine Constructions och Davie Defense, med verksamhet vid Helsingforsvarvet.

För att skynda på processen åt amerikanerna byggs de första två isbrytarna i Helsingfors, men första leverans till USA 2028, enligt Yle.

Sverige har sex statliga isbrytare som drivs av Sjöfartsverket för att hålla svenska hamnar öppna under vintern. De är dock gamla och de största tillverkades på 1970-talet. Sverige har tecknat avtal med det sydkoreanska varvet HD Hyundai Heavy Industries om att bygga en ny isbrytare. Det nya fartyget planeras att levereras år 2029, enligt SVT.

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