Sverige fortsätter bygga beredskap kring livsmedel. Nu handlar det om lager av frystorkad mat som ska lagras i Norrland.
Nu ska vi lagra frystorkad mat i Norrland
Vid höjd beredskap och i värsta fall krig kan det uppstå akuta händelser av olika slag.
Det kan innebära att samhället och staten måste gå in med stöd för att försörja drabbade med mat och dricksvatten akut.
För att samhället ska kunna hantera sådana händelser har Livsmedelsverket nu slutit ramavtal med fem företag som kan leverera färdiglagad frystorkad mat.
Maten ska enligt verket lagras på olika platser i de fyra nordligaste länen i Sverige.
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”Viktig region för försvaret”
”Jag är glad att vi nu har avtal på plats. Det är viktigt att stärka livsmedelsberedskapen i de nordligaste länen, både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig i försvaret av Sverige och våra allierade i Nato”, säger Christina Nordin som är generaldirektör för Livsmedelsverket.
”Vi har valt att upphandla frystorkad mat eftersom den har lång hållbarhet – upp till 25 år – och är enkel och flexibel att tillaga. Vid behov kan vi snabbt ha mat på plats i något av de nordligaste länen”, säger Isak Bergdahl, beredskapshandläggare hos Livsmedelsverket.
En av många insatser
De nationella stödresurserna och andra beredskapslager är en av många insatser som genomförs för att säkra Sveriges livsmedelsförsörjning vid kris, höjd beredskap och ytterst krig.
”Beredskapslager är en viktig del, andra saker är att befintliga verksamheter som företag, kommuner och andra aktörer blir mer robusta så att de kan fortsätta att fungera trots svåra förhållanden”, säger Isak Bergdahl.
”Ju bättre beredskap de har, desto mindre blir behovet av att använda lagren.”
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Del i utbyggd beredskap
Den nya satsningen kring frystorkad mat är en del i Livsmedelsverkets arbete med beredskapslagring.
Upphandlingen har gjorts i samarbete med Myndigheten för civilt försvar som arbetar med att etablera regionala beredskapslager runt om i landet, avslutar verket.
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