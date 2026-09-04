Nu ska vi lagra frystorkad mat i Norrland

För att samhället ska kunna hantera sådana händelser har Livsmedelsverket nu slutit ramavtal med fem företag som kan leverera färdiglagad frystorkad mat.

Maten ska enligt verket lagras på olika platser i de fyra nordligaste länen i Sverige.

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”Viktig region för försvaret”

”Jag är glad att vi nu har avtal på plats. Det är viktigt att stärka livsmedelsberedskapen i de nordligaste länen, både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig i försvaret av Sverige och våra allierade i Nato”, säger Christina Nordin som är generaldirektör för Livsmedelsverket.

”Vi har valt att upphandla frystorkad mat eftersom den har lång hållbarhet – upp till 25 år – och är enkel och flexibel att tillaga. Vid behov kan vi snabbt ha mat på plats i något av de nordligaste länen”, säger Isak Bergdahl, beredskapshandläggare hos Livsmedelsverket.

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