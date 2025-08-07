Trots miljardstöd till barnfamiljer, reformer och pappaledighet fortsätter födelsetalen i Japan att rasa. Nu ökar trycket på invandring.
Japan tappar folk i rekordfart – nu ökar trycket på invandring
Japan tappar befolkning i rekordfart. Under 2024 minskade antalet japanska medborgare med 908 574 personer – den största årliga nedgången sedan mätningarna började. Det visar nya siffror från Japans inrikesministerium.
Samtidigt föddes färre barn än någonsin medan antalet dödsfall nådde ny toppnivå.
Ett åldrande land
Japans befolkning uppgår nu till 120 miljoner, en minskning med 6,6 miljoner sedan toppnoteringen 2009. Det är 16:e året i rad som siffrorna pekar nedåt.
Bakom nedgången finns en kombination av låga födelsetal, höga dödstal och en snabbt åldrande befolkning. Enligt statistiken är nära 30 procent av landets invånare över 65 år.
Samtidigt minskar andelen personer i arbetsför ålder. Enligt OECD låg den japanska andelen på 59 procent 2024 – lägre än det globala genomsnittet på 65 procent.
Svårt att vända trenden
Antalet födslar i Japan 2024 landade på 687 689 – den lägsta nivån sedan 1968. Samtidigt dog närmare 1,6 miljoner personer – den högsta siffran någonsin.
Landet har haft en låg fertilitet ända sedan 1970-talet, och experter menar att utvecklingen inte går att vända på kort sikt.
”Även om Japan skulle lyckas höja fertiliteten dramatiskt och omedelbart – vilket är ett stort ’om’ – kommer befolkningen att fortsätta minska i flera decennier”, skriver CNN.
Läs mer: Bottenrekord: Japan krymper – och världen följer efter. Dagens PS
Kvinnor tvekar inför familjeliv
Flera faktorer bidrar till den nedåtgående trenden. Bland annat lyfter forskare Japans höga levnadskostnader, stillastående löner, trångboddhet och en krävande arbetskultur. Många väljer att avstå från att dejta, gifta sig eller skaffa barn.
För kvinnor handlar det inte bara om ekonomi – utan också om könsroller.
”Japan förblir ett starkt patriarkalt samhälle där gifta kvinnor ofta förväntas ta rollen som vårdgivare”, konstaterar CNN”. Regeringen försöker få fler män att ta pappaledigt – men traditionella normer är djupt rotade.
Regeringen har försökt allt
Den japanska regeringen har försökt bromsa utvecklingen i över ett decennium, med ökade insatser de senaste åren. Stöd till barnfamiljer, bostadssubventioner och reformer för att öka jämställdheten har införts, men hittills utan märkbar effekt.
Det handlar dock inte bara om födslar. När arbetskraften krymper hotas även sjukvård, pensioner och andra delar av välfärden.
Invandring – en nödvändig väg?
Japan har länge haft en restriktiv invandringspolitik, med starkt fokus på etnisk homogenitet. Men nu tvingas landet tänka om, skriver CNN.
Regeringen har bland annat lanserat ett nytt visumprogram för digitala nomader och en plan för att kompetenshöja utländsk arbetskraft.
Antalet utländska invånare i Japan ökade också med över 10 procent under 2024 och nådde rekordnivån 3,6 miljoner, enligt de nya siffrorna.
I en nyligen uppdaterad prognos från regeringen spås befolkningen minska med 30 procent fram till 2070. Men enligt modellen väntas fallet dämpas något – just tack vare ökad invandring.
Läs också: Snabbmat sänker ekonomin: Så vill Japan stoppa ohälsotrenden. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
