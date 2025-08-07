Japan tappar folk i rekordfart – nu ökar trycket på invandring 

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Svårt att vända trenden

Antalet födslar i Japan 2024 landade på 687 689 – den lägsta nivån sedan 1968. Samtidigt dog närmare 1,6 miljoner personer – den högsta siffran någonsin.

ANNONS

Landet har haft en låg fertilitet ända sedan 1970-talet, och experter menar att utvecklingen inte går att vända på kort sikt.

”Även om Japan skulle lyckas höja fertiliteten dramatiskt och omedelbart – vilket är ett stort ’om’ – kommer befolkningen att fortsätta minska i flera decennier”, skriver CNN.

Läs mer: Bottenrekord: Japan krymper – och världen följer efter. Dagens PS

Kvinnor tvekar inför familjeliv

Flera faktorer bidrar till den nedåtgående trenden. Bland annat lyfter forskare Japans höga levnadskostnader, stillastående löner, trångboddhet och en krävande arbetskultur. Många väljer att avstå från att dejta, gifta sig eller skaffa barn.

För kvinnor handlar det inte bara om ekonomi – utan också om könsroller.

”Japan förblir ett starkt patriarkalt samhälle där gifta kvinnor ofta förväntas ta rollen som vårdgivare”, konstaterar CNN”. Regeringen försöker få fler män att ta pappaledigt – men traditionella normer är djupt rotade.

Regeringen har försökt allt

Den japanska regeringen har försökt bromsa utvecklingen i över ett decennium, med ökade insatser de senaste åren. Stöd till barnfamiljer, bostadssubventioner och reformer för att öka jämställdheten har införts, men hittills utan märkbar effekt.

ANNONS

Det handlar dock inte bara om födslar. När arbetskraften krymper hotas även sjukvård, pensioner och andra delar av välfärden.

Invandring – en nödvändig väg?

Japan har länge haft en restriktiv invandringspolitik, med starkt fokus på etnisk homogenitet. Men nu tvingas landet tänka om, skriver CNN.

Regeringen har bland annat lanserat ett nytt visumprogram för digitala nomader och en plan för att kompetenshöja utländsk arbetskraft.

Antalet utländska invånare i Japan ökade också med över 10 procent under 2024 och nådde rekordnivån 3,6 miljoner, enligt de nya siffrorna.

I en nyligen uppdaterad prognos från regeringen spås befolkningen minska med 30 procent fram till 2070. Men enligt modellen väntas fallet dämpas något – just tack vare ökad invandring.

Läs också: Snabbmat sänker ekonomin: Så vill Japan stoppa ohälsotrenden. Dagens PS