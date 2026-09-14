Japans valuta yen har länge varit favoritvalutan för den så kallade carry trade-handeln. Nu har den kraftiga förstärkningen fått investerare att leta efter andra valutor.
Yenrally skakar jättemarknad – investerare letar nya valutor
Den japanska valutan ligger nära sin starkaste nivå på sju månader och marknaden räknar med ytterligare en räntehöjning från Bank of Japan. Det pressar en av världens mest populära handelsstrategier.
”Yenen har blivit en allt mindre attraktiv finansieringsvaluta”, skriver Reuters kolumnist Jamie McGeever i en analys.
Carry trade innebär att investerare lånar i en valuta med låg ränta och placerar pengarna i tillgångar med högre avkastning. Under många år har yenen varit det naturliga valet.
Schweiz och Kanada alternativ
Enligt Jefferies analys av BIS-data uppgick gränsöverskridande yenupplåning till rekordhöga 360 biljoner yen, motsvarande omkring 2 340 miljarder dollar, i mars.
En kraftigt stigande yen kan bli dyr för investerare som lånat i valutan. När positionerna stängs måste yenen köpas tillbaka, vilket i sin tur kan förstärka uppgången.
”Den plötsliga yenuppgången skakar om carry trade-investerarna”, skriver Reuters.
Reuters pekar ut andra valutor, framför allt schweizerfrancen och den kanadensiska dollarn. Schweiz har en styrränta nära noll, medan Bank of Canada legat på 2,25 procent under en längre period. Den kanadensiska dollarn har dessutom relativt låg volatilitet, vilket är attraktivt för carry trade-investerare.
Kinas yuan också aktuell
Problemet är att ingen av dem har yenens kombination av stor likviditet och låga räntor. Enligt Reuters är handelsvolymerna i schweizerfranc och kanadensisk dollar bara omkring en tredjedel av yenens.
Även yuanen har hamnat i blickfånget när marknaden söker alternativ, rapporterar CNBC.
Den kinesiska valutan har stärkts 4,3 procent mot dollarn i år och ligger nära den starkaste nivån på fyra år. Kinas valutamyndighet har därför uppmanat banker att få exportföretag att öka sin valutasäkring, eftersom den starkare yuanen pressar företagens resultat.
Risk för ny turbulens
Det handlar om mycket stora belopp. Enligt Reuters uppgick gränsöverskridande upplåning i yen till motsvarande omkring 2 340 miljarder dollar i mars, enligt en analys från Jefferies baserad på BIS-data. Det är den största uppbyggnaden av yenfinansierade positioner på tre decennier.
När yenen stiger kan investerare som lånat i valutan tvingas köpa tillbaka yen för att stänga sina positioner. Om många gör det samtidigt kan rörelsen förstärkas ytterligare.
Det var vad som hände sommaren 2024 när en oväntad räntehöjning från Bank of Japan utlöste en kraftig yenuppgång och en bred utförsäljning på världens börser. Nikkei föll då 12,4 procent på en enda handelsdag.
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