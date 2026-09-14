Yenrally skakar jättemarknad – investerare letar nya valutor

”Yenen har blivit en allt mindre attraktiv finansieringsvaluta”, skriver Reuters kolumnist Jamie McGeever i en analys.

Carry trade innebär att investerare lånar i en valuta med låg ränta och placerar pengarna i tillgångar med högre avkastning. Under många år har yenen varit det naturliga valet.

Schweiz och Kanada alternativ

Enligt Jefferies analys av BIS-data uppgick gränsöverskridande yenupplåning till rekordhöga 360 biljoner yen, motsvarande omkring 2 340 miljarder dollar, i mars.

En kraftigt stigande yen kan bli dyr för investerare som lånat i valutan. När positionerna stängs måste yenen köpas tillbaka, vilket i sin tur kan förstärka uppgången.

”Den plötsliga yenuppgången skakar om carry trade-investerarna”, skriver Reuters.

Reuters pekar ut andra valutor, framför allt schweizerfrancen och den kanadensiska dollarn. Schweiz har en styrränta nära noll, medan Bank of Canada legat på 2,25 procent under en längre period. Den kanadensiska dollarn har dessutom relativt låg volatilitet, vilket är attraktivt för carry trade-investerare.